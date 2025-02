Mendizorroza clama por un penalti sobre Toni Martínez en el Alavés-Getafe

Jon Ander Goitia Domingo, 9 de febrero 2025, 15:04 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

Cuatro minutos después del penalti de Abqar en el área del Alavés, el foco se ha desviado al otro extremo del campo. Los jugadores albiazules y la afición han reclamado una pena máxima sobre Toni Martínez. Tras llevarse el dedo al auricular para escuchar las indicaciones de la sala VOR, el árbitro, Díaz de Mera, no ha castigado la acción, una decisión que ha encendido a las gradas. Incluso desde la banda el propio Coudet ha protestado airadamente.

Repasemos la jugada. Kike García cuelga desde la banda izquierda un balón al corazón del área, buscando el remate de Toni Martínez. El delantero murciano ha saltado para tratar de cabecear el esférico, sin embargo se ha desequilibrado por un empujón de Diego Rico. La repeticón muestra cómo el central azulón se desentiende del balón y trata de impedir que Martínez remate cómodamente.

La jugada ha sido aún más aparatosa por su desenlace. El 'once' albiazul, desequilibrado, ha terminado por impactar contra el portero del Getafe, David Soria. Un choque que ha provocado que Martínez haya caído a plomo sobre el verde y haya tenido que ser atendido por los servicios médicos.

El colegiado no ha peritado el choque con Soria, sino el empujón previo. El guardameta del Getafe ha despejado el balón, por lo que se entiende que se produce a consecuencia de jugar el balón. La lectura sería diferente si no hubiese contactado con el esférico, en ese caso su derribo se debería castigar como penalti. Respecto al empujón, Díaz de Mera no ha señalado el punto de penalti.