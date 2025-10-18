El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Blanca Castillo

Alavés-Valencia (lunes, 21.00)

Coudet, sobre la convulsa situación que vive el Valencia: «De ninguna manera pensaría que viene desenfocado»

El entrenador argentino apuesta por repetir la exitosa fórmula que dio el triunfo ante el Elche, «finalizar mucho y generar muchas ocasiones de gol»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:10

Comenta

El Alavés retoma la competición pleno de confianza. «Nos fuimos al parón con buenas sensaciones», ha comentado Eduardo Coudet en la previa del partido ante ... el Valencia. Y el lunes (21.00 horas) tratará de dar continuidad a esa versión que permtiió firmar una contundente victoria (3-1) ante el Elche. Para ello, el entrenador argentino tratará de anular las virtudes del conjunto che. «Es un equipo que va a intentar dominar a través del manejo, de la salida limpia. Son muy buenos técnicamente y esa salida del balón limpia complica a los rivales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti
  7. 7 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  10. 10 Leire Martínez la rompe en Madrid un día después del regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: «Es una reina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Coudet, sobre la convulsa situación que vive el Valencia: «De ninguna manera pensaría que viene desenfocado»

Coudet, sobre la convulsa situación que vive el Valencia: «De ninguna manera pensaría que viene desenfocado»