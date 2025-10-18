Coudet, sobre la convulsa situación que vive el Valencia: «De ninguna manera pensaría que viene desenfocado»

El Alavés retoma la competición pleno de confianza. «Nos fuimos al parón con buenas sensaciones», ha comentado Eduardo Coudet en la previa del partido ante ... el Valencia. Y el lunes (21.00 horas) tratará de dar continuidad a esa versión que permtiió firmar una contundente victoria (3-1) ante el Elche. Para ello, el entrenador argentino tratará de anular las virtudes del conjunto che. «Es un equipo que va a intentar dominar a través del manejo, de la salida limpia. Son muy buenos técnicamente y esa salida del balón limpia complica a los rivales».

Lejos de afectar al equipo por enfriar el 'motor' en el mejor momento, el Chacho cree que la larga espera (15 días sin liga) ha sido en cierto modo también positiva. «Nos ha ayudado con el tema de las recuperaciones (Mariano, Diarra y Calebe) y hemos sostenido los ritmos de entrenamiento. Es un grupo que trabaja muy bien, con esa competencia interna. No podemos dejar que se apague la competencia». Un parón que ha permitido también pulir los aspectos a mejorar del equipo.

En la previa del partido ante los ilicitanos Coudet habló sobre la falta de pegada que venía lastrando a los albiazules. Un apartado que buscan corregir. «La intención es tener más finalizaciones en base a la producción que estábamos teniendo. Tenemos que sostener lo que se vio: finalizar mucho y generar muchas ocasiones de gol. De esa manera, mucho más fácil. La crítica termina siendo constructiva porque es realista». Una escasa producción ofensiva que se sostenía por un sólido bloque defensivo. «Es la consecuencia del trabajo, concentración, de que el equipo va creciendo. Se trabaja desde un bloque en el que todos están involucrados».

«Que no se escape nada en casa»

Unas características que el equipo deberá mostrar ante el Valencia. Coudet no desvía el foco al convulso arranque liguero que atraviesa el conjunto che. «De ninguna manera pensaría que valencia viene desenfocado, es club grande y muy pasional. En los clubes grandes y pasionales sucede que ante cualquier ruido se arma un poco de lío. Tiene muy buenos jugadores y el entrenador hace tiempo con el equipo». Sabe de lo que habla. «Estoy muy acostumbrado a esos líos viniendo de Argentina y Brasil. Multiplicaría por tres esos líos».

Como tampoco desvía el foco de la jornada más inmediata. Tras medirse con el Valencia, los albiazules visitarán Vallecas, recibirán al Espanyol y completarán esta «seguidilla» con el Girona y Celta. Rivales directos en LaLiga. «No me gusta en hacer cálculos, me gusta pensar en este, hacer un gran partido y brindar un buen espectáculo», ha apuntado. Un partido que se jugará el lunes, pero que no cambia nada en la mentalidad. «Jugamos con todos los resultados puestos, la motivación sigue siendo la misma». Y con el calor de la afición alavesista, con la que suman ya siete puntos sobre doce. «Vamos a tratar que no se escape nada en casa»