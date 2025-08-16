La acción por la que el Alavés ha reclamado penalti del Levante Los jugadores albiazules han protestado la acción en la que el esférico ha golpeado la extremidad de Elgezabal

Jon Ander Goitia Sábado, 16 de agosto 2025, 23:20 Comenta Compartir

El Alavés ha reclamado penalti por mano de Elgezabal. La acción se ha producido en el minuto 70 tras un centro de Jonny Otto desde la banda derecha. Toni Martínez y el central del Levante han disputado el balón dividido, sin que ninguno de los dos haya llegado a golpear con claridad el esférico, que se ha quedado tendido sobre el verde. Y en ese momento se ha producido la discutida jugada.

La acción en la que el @alaves pidió penalti



Disfruta del Plan Fútbol con más partidos de LALIGA EA SPORTS, toda LALIGA HYPERMOTION y las ligas europeas | 14,99€/mes | https://t.co/OFe1FpBGjK



🔗 https://t.co/CeYDSUMIvx #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/7NZEDbfusY — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2025

En la caída, Elgezabal ha apoyado el brazo para amortiguar el golpe. En ese momento, el balón ha golpeado en su extremidad, impidiendo que Guridi pudiese rematar con claridad el balón que le ha quedado franco en el área pequeña. El '18' ha tenido que controlar el esférico para probar suerte en un segundo intento que se ha topado con el guardameta.

Los jugadores albiazules han reclamado de inmediato mano por la acción, al igual que desde las gradas de Mendizorroza. Las manos siempre abren un debate, aunque en este caso las reglas de juego despejar cualquier interpretación. Al tratarse de una mano que se encuentra ya en el suelo como punto de apoyo la acción no se castiga. Diferente escenario sería si hubiese un movimiento que desviase el balón.

Temas

Deportivo Alavés