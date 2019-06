De Vitoria a las revistas de Tailandia, China, India, París, Milán o Turquía

Hace una década realizaba su primer desfile para la Pasarela Gasteiz On, diez años después a sus 31 triunfa en México tras haber trabajado en Tailandia, China, India, París, Milán o Turquía. Desde muy pequeñita, a Concepción Monge Rojo, Conchi para los amigos, le había atraído el mundo del modelaje. «Pero en la década de los 90, con todos los escándalos que hubo, se me pasó un poco, me dije a mi misma: ni de coña», cuenta esta pizpireta vitoriana ahora afincada en Barcelona. Al final resultó que sí, e inició su andadura en la agencia M.Class, la única de la capital alavesa.

«Recuerdo mi primer trabajo, nos llevaron a Bilbao para hacernos 'looks' de peluquería con Schwarzkopf, estuvo muy chulo porque nos hicieron cosas súper extravagantes», rememora Conchi, a la que una conocida le animó a dar el paso para adentrarse en este mundo. De tez clara, pelo negro rizado y 1,75 de altura, su potencial no pasó desapercibido para una scouter internacional, que a los 22 años le planteó la oportunidad de trasladarse a Tailandia por un tiempo para trabajar con la prestigiosa agencia internacional Elite.

«Por aquél entonces no era un destino de moda y tuve que convencer a mi familia y amigos de que no me iba a pasar nada…», recuerda. Allí hizo desfiles y también sus primeros editoriales para revistas especializadas como Marie Claire o Harper's Bazaar. «Buscaban chicas con caras de niña y tez blanca. Se me hacía rarísimo porque es todo lo contrario que aquí, veías chicas con el cuello marrón, de su verdadera piel, y la cara blanca que se la habían maquillado».

Editoriales para diferentes revistas en Shangai, Tailandia y París.

De Tailandia regresó a España, y después volvió a hacer las maletas para en los años posteriores trabajar en Pekín, Shangai y en la India, en concreto en Bombay. Según nos confiesa, esta última fue una de las experiencias más extremas para ella. «Los contrastes sociales son muy chocantes. Por eso, siempre que alguna chica me pide consejo para irse como modelo a India le recomiendo tener la cabeza fría y muy centrada, que tengan muy claro que aquello no es Occidente». ¿Cuál es el modelo de mujer que buscan para trabajar como maniquí? «Morenas de piel y de pelo, ojos pardos...Por ejemplo a las nórdicas solo las buscaban para editoriales y cosas diferentes».

Uno de los destinos más recientes de Conchi ha sido Turquía, de donde guarda un grato recuerdo de sus trabajos como modelo de anuncios para la televisión y también para venta online. «Fui con algo de miedo porque sé que no soy el perfil de allí, pero como una agencia me quería me lancé. En Turquía buscan mujeres exuberantes y para ellos yo soy demasiado flaquita», cuenta, y añade una anécdota que ahora recuerda con una sonrisa: «estaba haciendo un casting y cuando el fotógrafo se puso a ver mis fotos me dijo que era guapísima pero que tenía que comer más kebaab. Y eso que, según confiesa no se priva de algún que otro capricho 'gastro' de vez en cuando, «si me apetece ir al McDonald's voy y me como una hamburguesa sin ningún remordimiento».

Fotografías de posados de Conchi en México, España y Bombay.

« En Turquía me dijeron que era guapísima pero que tenía que comer más kebab»

En su amplia trayectoria tampoco faltan algunas de las capitales de la moda europeas como París o Milán, aunque el destino que más frecuenta ahora mismo es México, donde regresará en el mes de agosto. «Es donde mejor me va. El perfil de chicas que buscan es muy parecido al estándar europeo, mediterráneo, y lo que más hago allí son anuncios para la televisión. Me voy haciendo más mayor y es sobre todo para lo que me buscan», agrega. Si se tuviera que quedar con el mejor recuerdo de su carrera serían el editorial para Harper's Bazaar en Tailandia. «Me parecía una revista muy 'top' y yo había empezado hace nada. Me hizo muchísima ilusión».

Mirando al futuro, Conchi es consciente de que su profesión como modelo tiene fecha de caducidad y de que está más próxima que lejana ya que, por suerte o por desgracia, carece del elixir de la eterna juventud. «Cuando me retire me gustaría seguir dedicándome a algo relacionado con la moda, quizás trabajar en una agencia», reflexiona.