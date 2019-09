Los mejores 'looks' que nos deja el FesTVal

La XI edición del FesTVal nos ha dejado grandes aciertos y también algún que otro patinazo sobre la alfombra naranja. En Álava Dmoda nos centramos en los mejores estilismos de la intensa semana dedicada a la televisión en Vitoria. Vestidazos, sandalias con tacón de infarto, trajes que sientan como un guante, diseñadores internacionales, purpurina o complementos sencillos que se convierten en un acierto. A continuación nuestra particular selección:

María León Un Palomo Spain con mucha pluma

La actriz sevillana lució el estilismo más llamativo de la última alfombra naranja del XI FesTVal. Para la gala de clausura, en la que estuvo acompañada por su hermano Paco León, se decantó por un minivestido capa cuajado de plumas blancas del diseñador Palomo Spain con mangas de murciélago. Lo combinó con sandalias de taconazo plateadas de Jimmy Choo, sombra de ojos 'glitter' y manicura granate. En cuestión de complementos optó por sencillas joyas de plata.

Eva González Elegancia asimétrica

La presentadora de 'La voz' fue sin duda una de las más elegantes de la alfombra que cerró la cita televisiva. Eva González deslumbró con un vestido largo azul asimétrico con encaje de flores 3D del diseñador Ángel Sánchez y sandalias negras de la firma Lodi. Para el maquillaje optó por potenciar los labios en rojo, 'eyeliner' negro a juego con la manicura y recogió su melena en un moño.

Juan Avellaneda Con estilo propio

Para gustos están los colores, pero a AlavaDmoda nos conquistó el estilismo de Juan Avellaneda durante la presentación de 'Masterchef Celebrity'. El diseñador catalán arriesgó y triunfó con una de sus creaciones: un colorido traje floreado combinado con pajarita negra y camisa blanca con chorreras. En los pies llevaba unos 'Manolos' de terciopelo con hebilla con pedrería que dejaban al descubierto unos llamativos calcetines rosa fucsia. Sus complementos tampoco pasaron desapercibidos: anillo de oro de compromiso, pulsera de oro y reloj Rolex.

Adriana Ugarte De Elisabetta Franchi y Jimmy Choo

La actriz madrileña acudió por sorpresa a la gala de clausura del FesTVal para hacerle entrega del premio a David Broncano por su trabajo en el programa La Resistencia. Adriana Ugarte brilló con un vestido fucsia plagado de lentejuelas de corte asimétrico y con maxiabertura de Elisabetta Franchi. Lució también cinturón en rosa y sandalias doradas con taconazo de Jimmy Choo.

Tamara Falcó Apuesta por los volantes

La empresaria y 'socialité' Tamara Falcó fue una de las más glamurosas y aclamadas durante el desfile de estrellas de 'Mastechef Celebrity'. Nos quedamos con la elegancia de su 'look'. Lució un vestido azul eléctrico con volantes de su propia marca TFP con unas sandalias de Manolo Blahnik, bolso de mano de Carolina Herrera con purpurina y joyas de Rabat. Para el peinado escogió el efecto mojado.

Boris Izaguirre Impecable de Pedro del Hierro

El presentador y escritor llevó el blanco al desfile de estrellas por la calle San Prudencio. Boris Izaguirre, puro 'glamour', no defraudó con su 'look': traje blanco impoluto de Pedro del Hierro, camisa blanca y zapatos blancos y negros. No se olvidó de sus inconfundibles gafas de pasta negra.

Berta Galo Dos piezas de Habey Club

La actriz catalana viajó a Vitoria por su papel en la serie 'El Nudo', que supondrá su debut en la televisión generalista. Para su primera vez en una alfombra, naranja en este caso, posó con un amplio traje de dos piezas en tonos rojos y azules con destellos de la firma Habey Club y un top en color crudo. Completaba el look con sandalias de terciopelo y tacón bajo. Todo un acierto en nuestra opinión.

Félix Gómez Como un guante

El actor participante en 'Masterchef Celebrity' se ha convertido en uno de los hombres más elegantes de esta edición del FesTVal. Para el estreno del programa en Vitoria optó por un 'total look' de Pedro del Hierro compuesto por traje, zapatos y pajarita negros y una original camisa azul.

Elena Furiase De Asos

La actriz, hija de Lolita, fue una de las más acertadas sobre la alfombra naranja y demostró que el estilo no es cuestión de diseñadores de renombre. Posó con vestido largo de la tienda online Asos con abertura en la pierna y taconazos de infarto plateados de Jimmy Choo. Completaba el 'look' con una coleta alta con ondas y llamativos pendientes blancos nacarados.

Maggie Civantos Espectacular de Just Cavalli

La actriz malagueña eligió para el estreno en Vitoria de 'Malaka' un vestido rojo largo con escote en V y destellos de la firma Just Cavalli. Lo combinaba con unas sandalias negras de Jimmy Choo y anillos dorados que combinaban con la sombra de ojos también dorada. Maggie Civantos sorprendió con un curioso complemento de estilo festivalero que nos encantó: minicristales adheridos a su pecho.

Miguel Ángel Silvestre Acierto con el sello Doce&Gabbana

El actor valenciano es sinónimo de elegancia. En Vitoria lo volvió a demostrar durante el estreno de 'En el corredor de la muerte', miniserie en la que interpreta a Pablo Ibar. Silvestre se enfundó un traje negro de Dolce&Gabbana y zapatos negros sin calcetines de la misma firma. Completó el look con camisa blanca y reloj de oro de Cartier.