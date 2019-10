Jon Kortajarena brilla en la semana de la moda de París El modelo y actor bilbaíno vistió sus mejores galas para asistir al desfile de la firma francesa Balmain: un original traje con contrastes en blanco y negro SARAI VÁZQUEZ Miércoles, 2 octubre 2019, 14:09

Era la última parada de las firmas 'prêt-à-porter' por las capitales de la moda internacionales. Los diseñadores más influyentes del momento presentaron ya sus propuestas en pasarelas de Nueva York, Londres o Milán, por ejemplo. Todo un espectáculo. Ahora era el turno de la capital de la moda por excelencia, la semana de la moda de París, desde el 23 de septiembre al 1 de octubre. La capital gala respiraría moda por los cuatro costados y así lo hizo. Las personalidades más destacadas del mundillo se reunieron estos días para conocer de primera mano las tendencias primavera verano 2020: editoras de revistas de moda internacionales, 'celebrities', 'it girls', instagramers, entre otros. Y se pasó por el meollo él para subir el listón, el ya conocido como el bilbaíno más guapo por excelencia, el modelo y actor Jon Kortajarena. Se puede decir, sin ninguna duda, que brilló. Esta vez no formaría parte del elenco de modelos, como lo ha hecho tantas veces. Era uno de los exclusivos invitados por la firma francesa Balmain para presenciar uno de los desfiles más esperados.

Llegó al show, posó con la picaresca que le caracteriza frente a los fotógrafos, muy natural y tan guapo como siempre. Con clase, pero que mucha clase. Se preparó de forma adecuada para la cita, nada más y nada menos que con un traje de la firma, en negro y con detalles en blanco en la parte del cuello de la chaqueta. Prescindió de camisa y es que Jon no la necesita para mostrarse elegante, optó por una camiseta básica blanca, de esta forma aportaba al look 'de gala' un aire desenfadado.

Cambio de look

Desde principios de verano, Jon se apuntaba a la tendencia del mostacho. Nos tenía acostumbrados a aparecer en público con ese bigote tan singular. Sí, lo lucía con clase y sorprendió porque no había rastro, el modelo volvía a su cuidada barba de tres días. Aunque en cuanto a su peinado, no varió. Solo deja su tupé en manos de su madre, propietaria de una prestigiosa peluquería en el centro de la villa, y lo modela generalmente de forma desaliñada, despeinado pero no descontrolado del todo. Y es que… ¡le queda tan bien!

Además, Jon no posó en solitario frente a las cámaras. Lo hacía acompañado con una compañera de profesión, la actriz María Pedraza, que alcanzó el estrellato por sus papeles en las series de Netflix 'La Casa de Papel' y la primera temporada de 'Élite'. Ella también vistió de forma acertada con un 'total look' negro de la firma Balmain, compuesto por un traje de tweed de dos piezas (chaqueta y minifalda) y un ceñido top con escote 'halter' del mismo color que presentaba botones en el lateral. Asimismo, lo completó con unos tacones de vértigo, negros y con el alza trasparente. ¡Y que bien quedaban juntos los actores! Derrocharon elegancia a su paso y mostraron una gran complicidad. Aunque Jon tampoco dudó en posar con la también actriz Katherine Langford, protagonista de la premiada serie estadunidense 'Por trece razones', con un vestido azul eléctrico, detalles en negro y una botonadura plateada a lo largo del traje.

No es de extrañar que el modelo bilbaíno fuera invitado por la firma al show, ya que ha formado parte del elenco de modelos anteriormente en diferentes ocasiones, e incluso su rostro y cuerpo protagonizaron la campaña otoño invierno 2017/2018, que incendió las redes por la provocación de los posados y la actitud de los modelos. En una de las instantáneas se puede ver hasta a Jon al desnudo junto a otra de las modelos que protagonizaban la campaña, una imagen que nos recuerda a la que protagonizó hace unos meses ante el objetivo de Inma Fiuza en un bar de Bilbao.

Finalmente, la firma sorprendió con sus propuestas ochenteras, un desfile donde los contrastes en blanco y negro fueron los protagonistas del show y Jon Kortajarena, tan acertado con esa tendencia. ¿Casualidad? En definitiva, el bilbaíno más guapo por excelencia se convirtió en el centro de todas las miradas en la semana de la moda de París.