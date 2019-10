De Euskadi a Ibiza: cinco looks 'boho' perfectos para este fin de semana El 'veroño' nos impide hacer el cambio de armario antes de noviembre. Aquí cinco estilismos para quienes aún no han guardado el capazo y las sandalias VANESSA MULAS Sábado, 12 octubre 2019, 11:51

¡Hola chicas! ¿Qué tal lleváis el otoño? En realidad, sería más apropiado llamarlo 'veroño', ya que las altas temperaturas de este fin de semana nos impiden hacer el cambio de armario antes de noviembre. Seguro que alguna de vosotras ya se ha acercado hasta la playa y ha optado por sustituir el abrigo por el capazo y las chancletas. Para todas vosotras, os traigo hoy un artículo más que apropiado: looks bohemios para los días de entretiempo.

Como ya os habréis dado cuenta, me gusta mucho cambiar de estilo. Me encantan las faldas 'midi' y las mangas abullonadas, como os muestro en mis 'outfits' diarios en Instagram, pero también soy fan del 'denim', tal y como os enseñé en mi último artículo sobre los jeans que mejor sientan.

Hoy os traigo opciones de estilo bohemio que nos trasladan a Ibiza y que espero que os sirvan de inspiración estos días en los que el calor aprieta y no sabemos cómo acertar. Son propuestas que se adaptan a distintos gustos y estilos de mujer: vestidos largos con borlas en tonos neutros, en fondo negro con toques de color, faldas largas de encaje con complementos hippies, kimonos con mucho rollo…. Este fin de semana se pueden rematar con unas sandalias, pero en invierno quedan ideales con unas botas 'cowboy', que son máxima tendencia este otoño.

Para empezar, os muestro este vestido negro con detalles en color crema, abrigadito y con un rollazo increíble. Se puede llevar con cinturón o sin él, eso ya al gusto de cada una. En mi caso, he optado por uno ancho en color marrón con hebilla metalizada para marcar la silueta. El look completo es de Libellule Showroom. Lo he completado con unas sandalias doradas de Replay, pero unos botines beige en punta también quedarían genial.

En este caso, llevo un kimono con estampado pasley en color granate, verde y beige de la tienda 'Qué Bárbara'. Lo he combinado con un vestido de rayas de Forever 21 y un bustier crema. El bolso es de Dolores Promesas y las sandalias beige con cordones de Stradivarius.

Se trata de un look atrevido, perfecto para una ocasión especial, aunque podemos aprovechar la falda para combinarla con un top negro o granate y conseguir así un estilismo más informal para ir a la oficina o salir a tomar algo. El bolso cuadrado en color beige también es de Libellule, al igual que el conjunto.

En esta cuarta propuesta os traigo dos looks diferentes. Por una parte, un vestido 'midi' étnico de Bershka y pendientes de Sfera. Y, por otro lado, un sobrevestido de encaje en crema, una prenda muy versátil que admite multitud de combinaciones. En esta ocasión, me lo he puesto por encima del vestido étnico. Los pendientes, el capazo estrella y el sobrevestido son de Libellule. Además, llevo un recogido en coleta con tupé muy fácil de hacer.

Por último, os muestro esta falda larga crema de encaje de la tienda 'Qué Bárbara'. La he combinado con una lencera verde con puntillita de encaje de Le Velo y un chaleco crema de Brunella. El cinturón de cuero, más estrecho en la parte frontal, es de Zara. Las alpargatas, perfectas para este caluroso fin de semana, las compré en un mercado artesanal, al igual que el collar.

¿Os gusta el estilo 'boho' tanto como a mí? Espero que sí y, sobre todo, que saquéis chispas en pleno 'veroño' a vuestro armario. ¡Nos vemos pronto! Mientras tanto, podéis seguir mi cuenta de Instagram, donde os muestro todos mis looks y los eventos a los que asisto. ¡Disfrutad del fin de semana!