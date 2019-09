Como Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' Hoy os enseño cinco apuestas para combinar la falda de tul, una pieza muy especial que toda invitada debería tener en cuenta VANESSA MULAS Sábado, 21 septiembre 2019, 11:54

¡Hola de nuevo! ¿Cómo lleváis la vuelta a la rutina? El trabajo, el colegio, las extraescolares.... ¡Qué largas se hacen estas primeras semanas con tantas obligaciones de nuevo! Para evadirnos de las tareas cotidianas, aunque sea por un instante, os quiero mostrar looks de invitada de ensueño, dignos de película... ¡o de serie de televisión! Y es que he construido cinco estilismos diferentes con una prenda muy especial: la falda de tul. Mencionar esta pieza nos transporta irremediablemente a la Gran Manzana y a una Carrie Bradshaw, la protagonista de 'Sexo en Nueva York', corriendo a través de los pasos de cebra en pleno Manhattan. Quizás, debido a su teatralidad, son faldas más complicadas para llevar en nuestro día a día, pero perfectas para ocasiones especiales como bodas, bautizos o eventos. Lo mejor de todo es que encajan bien con casi cualquier prenda, ya sean tops asimétricos, blusas románticas o camisas masculinas. En cuanto a los complementos es mejor apostar por diseños discretos para dejar total protagonismo a la magia del tul. Todas las prendas que os muestro son de Lilbellyle Showroom y algunos de los accesorios son míos, de I Love Melita, de mi faceta de diseñadora. El peinado con ondas retro y el maquillaje son de Avenue Hair Salon y las fotos maravillosas son de Steewen Brotgen.

Falda larga de tul rosa

¡La joya de la corona! Esta falda de tul queda muy elegante y sofisticada. Se puede combinar de muchas maneras. En este caso, he elegido un top fucsia asimétrico, un cinturón metálico y unas sandalias de 'strass' con taconazo y plataforma.

Modelo en gris perla

El gris perla es de mis colores favoritos y para otoño o entretiempo me parece uno de los tonos estrella. En este caso, lo he combinado con un top negro asimétrico. Os doy varias opciones, con cinturón de perlas hecho a mano 'I Love Melita' o con cinturón negro, algo más sencillo. Los zapatos son de Steven Madden, un modelo que no tiene mucho tacón pero que, al ser en punta,estilizan.

Con prendas de manga larga

Para los días más fresquitos podemos combinar la misma falda con un top blanco de manga larga. También queda muy elegante.

En 'total look'

Este es uno de mis looks favoritos. Parece un vestido pero no lo es, son dos piezas que juntas quedan de lujo. Ir de un solo color siempre estiliza y el top asimétrico, además, ayuda a hacerlo mucho más elegante. Para romperle un poco el color lo he combinado con bolsito sobre de colores dorados y rosas.

Verde otoñal

Aquí os doy dos opciones, con tocado dorado y perlas para las más osadas, y sin tocado. El top de corte «cervantes» resalta mucho el moreno. Lo he combinado con una falda verde oscura. Las sandalias de Replay en tonos dorados son comodísimas. El bolsito pequeño es muy versátil y me lo pongo un montón.

¡Espero que os hayan gustado estas propuesta y que os inspiren para vuestros looks de invitada! ¡Nos vemos la semana que viene!