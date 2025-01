Ignacio Pujana: «El sistema educativo está agotado»

Ignacio Pujana (Galdakao, 1931) aprendió solo, añora a su abuela como ejemplo y ha disfrutado de un recorrido apasionante. Hizo la mili en el desierto marroquí, es marianista desde 1956, cruzó el Telón de Acero para cumplir un encargo humanitario en Budapest y se ha ... tirado siete décadas y media enseñando Matemáticas, Física, Inglés y Filosofía en internados, colegios, facultades y arrabales. Ha escrito dos libros, 'La rebelión de Zamalur' y 'Mis conversaciones con la gallina Braulia'. Por todo, EL CORREO le distingue como Alavés del Mes de enero de 2025.

- 93 años. ¿Cómo se llega pleno de energía a esta edad?

- Lo esencial es ser curioso. No me preocupo de nada, como de todo, duermo diez horas aunque sea entre las siete de la tarde y las cuatro de la madrugada, y no me canso de aprender. Estoy un poco limitado por un grave atropello que sufrí hace unos años. El día que deje de ser curioso seré viejo de manera irremediable. Hoy tengo años, solo una cifra.

- Hay que entretener la mente.

- El cerebro necesita aprender. Mi fuerza mental es muy potente, excesivamente exigente, incluso cruel a veces.

- Si volviera a nacer, sería igual.

- Mil veces, mil, pero procuraría no cometer algunos errores.

- ¿Cuáles?

- Al principio fui un novato, lógico. Cometí errores por desconocimiento. Todo es la educación. En esa materia, la que me ha llevado la vida entera, en muchas ocasiones fui demasiado exigente sin respetar cómo era cada alumno.

Esencia educativa «El aprendizaje tiene que ser autónomo, permanente y controlado hasta los 18 años»

- ¿Lamenta no haber sido más permisivo?

- Mi abuela Evarista, que era analfabeta y nunca fue a la escuela, exclamaba cada vez que yo sacaba un 7. Me estimulaba. No veas cómo me animaba. Ahora yo sería abuela con cada alumno, les estimularía.

- ¿?

- De exigir, nada. Un ejemplo. Estás en clase y le dices a uno: 'Pepito, calla'. Pepito no se callará. En cambio, entra un mono en el aula y Pepito se sorprenderá. El mismo niño que no callaba es otro. Esto es lo que hay que hacer con ellos en clase, sorprenderles, estimularles... Hay que actuar sobre sus neuronas; si están aburridas, entra el mono y se despiertan. Asombroso.

- ¿Y cómo debería aplicarse en la enseñanza?

- El aprendizaje tiene su contexto. ¿Cuál? Tiene que ser autónomo, permanente y controlado hasta los 18 años. Es personal. Después, ya ha de ser sin control. Requiere de dos profesores, por darles un nombre. Uno virtual, el que le enseña la materia a través del ordenador personal -suele aparecer la 'profe' Susi, que es muy buena y explica muy bien, pero hay muchísimos más maestros en las pantallas- y otro ya presencial, el educador en el aula, alguien que sepa de pedagogía, de neurociencia... Esta persona es clave.

- ¿Y los exámenes? ¿Qué hacemos con ellos?

- Son lo peor. Los chavales, si no están de exámenes, están de recuperación. Y luego llega la evaluación y sucede algo muy grave. Tú sacas un 9,8 y yo, un 4. Es el fracaso. Muere la iniciativa del alumno con la nota más baja y una persona sin iniciativa es un ladrillo.

- ¿Qué papel asigna a los padres en la formación?

- Pero si los padres llegan a casa a la misma hora que los hijos, avanzada la tarde. Unos vienen de trabajar y los otros de extraescolares -deporte, baile, inglés...-, que son un negocio. Así no. Tampoco valen los deberes. ¡Venga deberes y más deberes! ¿Para qué?

- ¿Qué hace al levantarse?

- A las cuatro de la mañana he subido en mi canal 'Alba educativa' un breve vídeo de Simone de Beauvoir, una filósofa francesa contemporánea. Es lo que suelo hacer a diario.

- Si fuera padre, ¿cómo gestionaría la enseñanza de su hijo?

- Lo que se me ocurre es no llevarlo a ningún centro educativo, que aprenda en casa con la metodología que te he explicado, con un profesor virtual, hasta la edad que él decida, y conmigo de educador.

- ¿Cómo?

- Sí, yo le guío. Yo le digo a qué profesores tiene que seguir en internet y ejerzo de educador.

- Defiende la tecnología aplicada a la enseñanza frente a la tiza y el encerado.

- Lo que explica el profesor en la pizarra ya no sirve. Se sigue enseñando lo mismo que hace un siglo o más. La materia está anticuada, el sistema, agotado. ¿Para qué vas a enseñar una ecuación si te la hace el ordenador? Si te enfrentas a las nuevas herramientas, a la tecnología, fracasarás. ¿Las 'fake news'? Pero si son tan viejas como la propia civilización. La primera de todas se remonta a la creación del hombre con la dichosa manzanita de Eva.

Una reprimenda discreta

- Célebre es su frase de que «es más importante para un alumno saber hacer una tortilla de patata con cebolla que un logaritmo.

- Es la moraleja de todo. Lo esencial es tener y entender los conceptos.

- También le he leído cuestionar la democracia.

- Es una birria. ¿A quién representa ese bajísimo porcentaje de diputados en el Congreso? A nadie. No es democracia.

- ¿Es partidario de la reprimenda?

- Puede ser necesaria pero nunca pública ni levantando la voz.

- ¿Y de un sopapo en clase?

- No (rotundo). Es violencia.

- Poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Usted sugiere el educativo. ¿Y eso?

- Habría que crearlo porque no existe. Es esencial. La educación en España ha fracasado, al igual que en otros países. En Asia, por ejemplo, son muchísimos los suicidios que se producen en el ámbito escolar porque sus sistemas de enseñanza son terriblemente inaguantables. Los críos llegan al convencimiento de que no merece la pena vivir.

- Su último trabajo lo desarrolló con 90 años de profesor en Cáritas, del que se retiró ya por las secuelas del atropello.

- Me dio vida. Fui muy feliz, tal vez fue el mejor pasaje de mi vida.