La Diputación alavesa concreta que los inversores interesados en Guardian Llodio «son de Euskadi»

La Diputación alavesa ha querido este jueves calmar los ánimos respecto al clima de incertidumbre generado con el apagado del horno de vidrio flotado de Guardian Llodio. Así, la diputada jeltzale de Desarrollo Económico, Saray Zárate, ha defendido que el enfriamiento que comenzó este miércoles, ... con los trabajadores concentrados frente a la planta, «permite la viabilidad del proyecto, que pueda seguir funcionando».

Ese argumento no dista del que ha ofrecido durante las jornadas pasadas el Gobierno vasco, ni tampoco del que este mismo jueves ha refrendado el PNV al enviar un comunicado en el que ha insistido en que «el apagado del horno no supone un cierre inmediato e irreversible». Sin embargo, Zárate, sí ha ofrecido un matiz importante y ha recalcado que «no existen inversores extranjeros, todos los que se han acercado interesados son de Euskadi; lo cual aún es más positivo». Una visión que contrasta con la que ofreció la alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka (EH Bildu), quien llegó a comunicar que había un grupo «extranjero» entre los interesados.

En esta misma línea, Zárate ha subrayado que «con todos los que se acerquen vamos a hablar porque el contacto es importante» y ha asegurado que el punto actual en el que se encuentran las negociaciones es, simplemente, una «fase de conversaciones». En cualquier caso, esto lo ha definido como «positivo», ya que el hecho de que la empresa no haya realizado un «apagado inmediato del horno» posibilita que esas interlocuciones con «posibles inversores no cesen». «Que este procedimiento sea planificado y controlado, permite que el proyecto pueda seguir adelante», ha remarcado.

Aunque, eso sí, no se ha puesto plazos para que se cristalice un futuro claro para esta planta. «El proceso de enfriamiento dura varios días y una vez que queda apagado se puede volver a poner en marcha», ha asegurado. También ha recordado que el protocolo que se sigue para el enfriamiento se realiza con expertos de la multinacional norteamericana, técnicos de Industria y Medio Ambiente del Ejecutivo Autonómico, así como expertos de Osalan, que «garantizan las condiciones de seguridad».

«Están llegando informaciones contradictorias», ha matizado. «Los trabajadores hablaban de que se mantuviera el horno en funcionamiento, no de este enfriamiento paulatino. Esa sería la situación ideal porque no requeriría de ninguna inversión. La situación actual sí la requiere, no es la compra de un horno nuevo, pero los inversores conocen esto, saben que esta es una de las opciones y, además, nos deja la puerta abierta para seguir trabajando», ha afirmado contundente la diputada, a la par que ha pedido «no olvidar que la empresa es la que ha decidido esta posibilidad, pese a que podría haber decidido un apagado inmediato».