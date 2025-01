Los clubes deportivos de Llodio reclaman personal municipal de apoyo

La atención a los clubes deportivos por parte del Ayuntamiento de Llodio ha llegado hasta el pleno municipal. Se trata de 85 entidades que agrupan a cerca de 7.500 personas. Acudieron a la sesión del lunes para expresar su malestar porque la persona que ... les ha estado atendiendo durante los últimos cinco años y medio va a ser sustituida. Su portavoz, Arkaitz Ereño, que intervino en la sesión en nombre de todos ellos, reclamó una actitud de escucha al Ayuntamiento y «que no se produzca un vacío» porque esta semana acaba el programa que mantiene a la persona que les ha atendido hasta ahora para presentar documentación, gestionar subvenciones, solicitar permisos y coordinar actividades.

El equipo de gobierno aseguró que «el 4 de febrero se va a incorporar una persona que cubrirá la vacante del área», explicó al edil de deportes, Sonia Respaldiza. Por su parte, el concejal de Función Pública, Íñigo Martínez, puso el acento en la estabilidad que debe ofrecer la institución a la hora de ofrecer servicios a sus vecinos.

En cambio, los grupos temen que «la persona que se incorpore no tenga perfil deportivo» y en su opinión hubiera sido más adecuado «hacer una transición ordenada para que la persona que está ahora haciendo ese trabajo enseñe a la que va a entrar». Para el equipo de gobierno, ese no es un problema porque «la persona con la que habéis estado trabajando también entró sin experiencia», apuntó Respaldiza. Además, «será personal técnico, no administrativo, como ocurría hasta ahora», añadió Martínez.

Los clubes llodianos aspiran a sentirse «respaldados y escuchados por parte del Ayuntamiento porque la actividad deportiva reglada en Llodio depende de los clubes y también la educación deportiva porque la mayoría de los clubes tenemos escuelas», añadió Ereño.