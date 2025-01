Alumnas de Egibide logran que Santillana corrija un error sobre la Revolución Francesa

La sorpresa fue mayúscula cuando recibieron una respuesta en positivo: Santillana aceptaba su sugerencia y hará el cambio. Una clase de 4º de la ESO de Egibide Nieves Cano ha conseguido que la gran editorial corrija un error -o inexactitud, como prefieren llamarlo ellos- relacionado ... con la figura de las mujeres en la Revolución Francesa. Hegoi Urcelay, profesor de Historia en el centro, detectó el fallo en el libro de Historia en euskera y ahí comenzó un interesante trabajo en el aula con final feliz.

En el apartado dedicado a la 'Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano/ Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen'(1789)' se traducía la palabra 'hombre' como 'gizaki' (ser humano), lo que podía dar a entender que las mujeres también estaban incluidas. Ello no se corresponde con la realidad ya que dos años más tarde Olympe de Gouges tuvo que publicar la 'Declaración de Derechos de la mujer y la Ciudadana' en la que defendía que esos mismos derechos debían extenderse a las féminas. La autora reclamaba un trato igualitario en diferentes ámbitos como el derecho al voto y a la propiedad privada, poder participar en la educación y en el ejército o ejercer cargos públicos.

Por ese motivo, «escribimos una carta a la editorial proponiendo cambiar la palabra 'gizaki' por 'gizon' para evitar malentendidos y al mismo tiempo reivindicar la figura de Olympe de Gouges. Ella luchó por los derechos de las mujeres y para que pudieran tener voz en la sociedad», explican Paula Reinares, Azahara Sánchez y Mara Prieto como portavoces de la clase.

Los estudiantes redactaron una carta formal de manera individual y después las pusieron en común para seleccionar los mejores fragmentos. Con ellos elaboraron un escrito argumentado en un tono explicativo que remitieron a la sede en Bilbao de Santillana. La sorpresa llegó pocos días después cuando recibieron una respuesta positiva. «No nos lo esperábamos. Nos sentimos muy orgullosas y felices porque, además, nos enviaron un texto bastante largo en el que nos agradecían nuestra aportación», trasladan las estudiantes con una sonrisa. La editorial admite el fallo y lo atribuye a la «hipercorrección» asegurando que la traducción que han realizado no es válida ya que en este caso la declaración se refería a los derechos de los hombres y no a los de las mujeres. Por este motivo, se compromete a realizar el cambio en la próxima edición.

Pensamiento crítico

«Con esta experiencia hemos aprendido la importancia de tener un pensamiento crítico y que porque algo esté escrito no tiene porqué estar bien. Tenemos una edad en la que pensamos que no nos van a tomar en serio pero le podemos dar la vuelta a las cosas», reflexionan Paula, Azahara y Mara.

Su profesor no puede estar más de acuerdo. «Siempre tenemos que tener un punto de vista crítico y estar atentos a lo que leemos, más en esta época de 'fake news'», sostiene Hegoi. «Si algo no nos gusta o pensamos que puede mejorarse adelante, yo les animo a que no se queden parados porque las cosas se pueden cambiar», añade el docente, que reivindica que otra manera de estudiar Historia es posible. «La Historia es algo que hay que comprender, no se trata de memorizar porque luego sino se olvida», justifica. Algo a lo que asienten sus alumnas, que prometen que gracias a esta anécdota recordarán para siempre este apartado de la Revolución Francesa y la figura de Olympe de Gouges.