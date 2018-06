Las 15 mejores ofertas de las rebajas de verano de Steam Steam Summer Sale / Valve Y dos compras que no son juegos, pero facilitan el juego en PC SARA BORONDO Lunes, 25 junio 2018, 13:28

Una de las alegrías que los jugadores de PC tienen al principio de verano son las rebajas de Steam,la tienda digital de Valve y el mayor distribuidor digital de videojuegos, ofertas temporales que incluyen desde grandes éxitos del año pasado hasta juegos independientes o de esports. Esta es una selección de 15 juegos con unas buenas rebajas en el precio hasta el 5 de julio:

Assassin's Creed Origins. Una de las grandes superproducciones del año pasado se presenta en las rebajas a mitad de precio y cuesta 29,90€. El protagonista vive el esplendor del antiguo Egipto explorando una tierra vasta y descubriendo los misterios de las pirámides mientras sobrevive a múltiples intrigas. Incluye la actualización Discovery Tour by Assassin´s Creed que elimina las luchas del juego y lo convierte en una enciclopedia virtual sobre la historia del Egipto clásico.

Assetto Corsa Ultimate Edition. Los amantes de la simulación máxima en los juegos de conducción pueden adquirir ahora con un descuento del 68% la edición más completa del juego más realista. La Ultimate Edition incluye todas las actualizaciones lanzadas, lo que supone que hay 178 vehículos recreados con telemetría y datos reales y 19 circuitos legendarios que fueron escaneados con láser para recrearlos con la máxima precisión. El precio actual es de 25,88€

Cities Skylines. Por 6,99 € (un 75% de descuento sobre el precio habitual) está uno de los mejores simuladores urbanos que hay actualmente que muestra las complicaciones y el reto de mantener una ciudad. Hay que tener en cuenta la planificación, la educación, agua, electricidad, servicios de emergencia, de salud, sin perder de vista el equilibrio económico.

Counter Strike: Global Offensive. Un 50% para un esport que parece imperecedero y que lleva en la competición 12 años. Dos facciones, terroristas y fuerzas del orden, se enfrentan en cada partida en un combate con un alto componente táctico. Incluye uno de los mapas más clásicos del juego: Dust 2 así como nuevos modos de juego. El precio actual es de 6,24€

Crypt of the NecroDancer. Un 80% de descuento para un curioso juego en el que el jugador debe avanzar por las casillas de una mazmorra generada de forma aleatoria al ritmo que marca la música de Danny Baranowsky (o con la música que quiera el jugador). Su precio actual es de 2,99€. Por poco más se puede comprar el Amplified Pack, a 6,16 €.

Dragon Ball FighterZ. Un considerable 40% de descuento para un juego que ha salido este año y ofrece luchas de calidad con personajes de la famosa serie de televisión. Por 35,99€ Arc System Works ofrece luchas espectaculares e interminables con unos gráficos espectaculares, un modo historia y juego online con múltiples modos de juego. Incluye diverso contenido descargable.

Final Fantasy XV, Windows Edition. El juego inicial de rol y acción salió algo corto de contenidos, pero la Windows Edition ofrece una aventura muy completa. Cuatro jóvenes vivirán intensas aventuras en el reino de Niflheim visitando paisajes impresionantes y luchando contra bestias gigantescas. Tiene como contenidos descargables los episodios de Gladiolus, Prompto e Ignis, el multijugador de Hermanos de Armas, y los pack de batalla y de vacaciones (menos el pase para el carnaval moguchocobo), además de varios objetos adicionales. Tiene un descuento del 50%, lo que deja el precio final en 24,99€ actualmente.

Grand Theft Auto V. Tiene ya cinco años pero las constantes actualizaciones de su multijugador lo mantienen al día, con una cantidad increíble de contenidos y opciones. En el modo para un jugador la historia se va desarrollando con tres personajes: un estafador callejero, un ladrón de bancos retirado y un psicópata agresivo que deben unirse para llevar a cabo una serie de golpes que les permitan vivir en Los Santos, una ciudad hostil a personajes como ellos, todo a una resolución de 4K y a 60 fotogramas por segundo. Cuesta ahora 19,79€, un 67% más barato de su precio habitual.

Hellblade. Ninja Theory ha rebajado un 40% uno de los juegos más premiados del año pasado, que se puede comprar estos días por 17,99€. Una guerrera celta se embarca en una misión onírica para intentar rescatar el alma de su difunto amante en un juego que sumerge al jugador en la mente resquebrajada de la protagonista permitiendo entender cómo perciben el mundo los enfermos de psicosis.

Insurgency. El año que viene sale a la venta Insurgency: Sandstorm y es probable que el desarrollador New World Interactive quiera ampliar la base de jugadores, lo que explicaría la rebaja del 80% del precio del juego, heredero del mod del mismo nombre de CS:GO. Por dos euros se puede disfrutar de un multijugador cooperativo con combates es espacios cerrados en el que la victoria depende de la capacidad de cada equipo para asaltar puntos estratégicos o destruir arsenales.

NBA 2K18. Hasta septiembre no sale la edición de este año, pero se puede jugar hasta entonces a la del año pasado por 7,99€, con una rebaja del 84%. Se puede crear a un jugador y seguir su carrera profesional o jugar en las canchas del parque en el nuevo entorno abierto del barrio o competir con los mejores equipos históricos de cada franquicia. Con comentarios en castellano de Antoni Daimiel, Sixto Miguel Serrano y Jorge Quiroga.

PlayerUnknown's BattleGround. Puede que Fortnite Battle Royale sea ahora el juego más popular, pero la fiebre Battle Royale comenzó con PUBG, actualmente a 19,99€, un 33% más barato durante estos días de rebajas. Los jugadores empiezan desde cero en cada partida y deben buscar las armas y suministros que les permitan llegar a ser el último superviviente de la isla en la que se juega.

Rise of the Tomb Raider. En septiembre llega la nueva aventura de Lara Croft, pero quien no haya jugado a los dos juegos anteriores y no conozca la jugabilidad ni el nuevo aspecto de la aventurera más famosa puede ahora ponerse al día por 14,99 euros, que es lo que cuesta Rise of the Tomb Raider, con una rebaja del 70% del precio habitual o, incluso, jugar a la primera aventura de la trilogía con Tomb Raider versión de 2013, que cuesta 2,99 euros, un 85% menos de lo que vale fuera de la época de rebajas.

Superhot. Hay descuentos en las dos versiones del juego, la normal, a 13,79€ (con un 40% de rebaja) y la de realidad virtual a 17,24€ (con el precio rebajado un 25%). Se trata de un shooter cuya principal peculiaridad es que los enemigos sólo se mueven cuando el protagonista se mueve.

Thimbleweed Park. El creador de alguna de las aventuras gráficas más famosas, Ron Gilbert, vuelve con una historia de misterio y aires retro que ahora se puede comprar por 11,99€ (con una rebaja del 40% del precio). Un hotel paranormal, un circo abandonado, una fábrica de almohadas que se ha incendiado, un cadáver pixelándose bajo el puente… cinco personas se encuentran en un pueblo poco habitual para descubrir a un asesino.

Dos periféricos a un precio inmejorable

Steam Controller. Algunos prefieren jugar en PC por la calidad de los gráficos, pero no se sienten cómodos con el ratón y el teclado. Por esto Valve diseñó un mando específico para PC. Tiene trackpads duales, respuesta háptica en HD, gatillos de doble pulsación, botones traseros y mapeado personalizable. Los gastos de envío van aparte y se estiman en 13,80€.

Steam Link. Valve está liquidando las unidades que le quedan de este aparato que se conecta a la televisión y a la red local. Link detecta cualquier equipo que esté ejecutando Steam y transmite la señal a la pantalla del televisor, de forma que se puede jugar al PC desde el sofá y en pantalla grande. Es compatible con el Steam Controller, el mando de Xbox One o el de Xbox 360 con cable, el inalámbrico de Xbox 360 para Windows, el gamepad Logitech Wireless F710 y el ratón. Está con un 95% de descuento, lo que supone que cuesta actualmente 2,75€. Al precio hay que añadir gastos de envío estimados en 13,80€.