Wolfenstein: Youngblood se ambienta en una París gobernada por los nazis Wolfenstein: The New Order / Bethesda Lo nuevo de MachineGames se juega en cooperativo SARA BORONDO Lunes, 11 junio 2018, 13:27

Wolfenstein 3D es uno de los juegos clásicos más conocidos, porque con él empezó el género de los shooters. Fue el pionero de los juegos de disparos y contaba la historia del espía estadounidense B.J. Blazkowicz luchando contra los nazis. En 2014 MachineGames recuperó esa idea y la puso al día en Wolfenstein: The New Order, en el que el mismo Blazkowicz combatía en una realidad paralela en la que los nazis habían ganado la II Guerra Mundial. El juego gustó a la crítica y a los jugadores, de modo que MachineGames y la editora Bethesda siguieron desarrollando expansiones (The Old Blood) y unacontinuación, Wolfenstein II: The New Colossus, ambientado en un Estados Unidos dominado por los nazis.

En la presentación de sus novedades durante la feria E3 en Los Angeles (EE.UU.), Bethesda ha presentado el próximo capítulo de la serie, que saldrá el año que viene y está ambientado en 1980, 19 años después de que B.J. Blazkowicz prendiera la chispa de la Segunda Revolución Americana. La gran novedad es que se podrá jugar en cooperativo controlando a Jess y a Soph, las hijas gemelas de B.J. que buscan a su padre en un París ocupado por los nazis.

La franquicia Wolfenstein también albergará «Cyberpilot«, para dispositivos de realidad virtual.