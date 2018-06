«Si hay irregularidades irán a la Fiscalía, pero la OPE no se va a anular»

La directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, afronta estos días el que posiblemente sea el mayor conflicto del Departamento en la actual legislatura. El Servicio Vasco de Salud se ha visto en la necesidad de suspender cautelarmente la OPE en marcha en cuatro especialidades médicas (Cardiología, Cirugía Vascular y Angiología, Anestesia y Cirugía Plástica) ante la sospecha de que se hayan filtrado exámenes. Las pruebas referidas a una quinta especialidad, Pediatría Hospitalaria, también se han recurrido. Unos 96.000 vascos, el 7,5% de la población de Euskadi, participa en un proceso de selección, que se ha visto inmerso en la polémica antes de que haya terminado. Múgica analiza la situación para EL CORREO. Pide «tranquilidad» a los aspirantes y confirma que el proceso no se va a suspender.

- 96.000 aspirantes en una comunidad de 1,2 millones de habitantes se sienten defraudados. ¿Cómo es posible que ocurra algo así?

- Osakidetza trabaja para no defraudar a 96.000 ciudadanos. Hay 86 tribunales para 86 categorías profesionales. A día de hoy, sólo se han cuestionado cuatro. Las 82 restantes siguen adelante. Lo primero que pido es prudencia, sensatez, tranquilidad y también apoyo a los aspirantes que están estudiando y esforzándose.

- No debería estar cuestionada ninguna categoría.

- Ni un solo examen. Estamos en fase de expediente informativo. Allí donde se haya producido algún incidente, actuaremos, pero cuando tengamos pruebas contundentes.

- ¿Con qué ánimo cree que llegarán al examen los 70.000 opositores que se presentan el próximo sábado?

- Con el ánimo de que Osakidetza ha puesto, pone y pondrá todos los medios para que el proceso siga adelante. Tenemos 86 tribunales con 1.373 profesionales. Quiero poner en valor el trabajo de todos. Eso no significa que podamos tener un hecho aislado, susceptible de un expediente administrativo, incluso judicial. Pero es necesario acotar el problema y dar un mensaje realista.

- ¿No le parece un escándalo que los exámenes de cuatro especialidades médicas (o cinco) estén bajo sospecha?

- En estos momentos, cuatro.

- ¿Pero no le parece un escándalo?

- Me parece preocupante.

- Según los sindicatos, hasta 16 especialidades podrían verse tocadas por la sombra del fraude.

- ¡Vamos a ver! En este momento tenemos cuatro expedientes informativos. Hemos de ser muy cuidadosos a la hora de dar informaciones mediáticas, y no lo digo por EL CORREO, que yo soy una defensora de la libertad de expresión, pero llamo a la prudencia y a la responsabilidad social. Soy una persona con vocación de servicio público y si eso significa que ha de abrirse un expediente informativo, disciplinario o una denuncia a la Fiscalía, la habrá.

- En 1990, un fraude masivo en Osakidetza favoreció a 300 familiares de altos cargos...

- Esto no tiene nada que ver con las oposiciones de 1990. ¿Quién pone los exámenes? Los tribunales. ¿Quién los corrige? Los tribunales. ¿Quién determina qué aprueba y qué suspende? Los tribunales. Es una situación que en estos momentos afecta a 300 plazas. Intentar traspasarla a las 96.000 personas... Los aspirantes se merecen un respeto.

- La mayor empresa de Euskadi, Osakidetza, ¿no tiene medidas de prevención para evitar algo así?

- En las especialidades médicas, el primer ejercicio vale el 65%. Lo confecciona el Instituto Vasco de Salud Pública. El IVAP firma un contrato con un profesional sanitario y una cláusula de confidencialidad. Hay una trazabilidad de la prueba.

- ¿Y el segundo?.

- El segundo ejercicio puntúa el 35%. ¿Quién determina sus criterios y fórmula de corrección? El tribunal, en su condición de órgano independiente, soberano y autónomo. La oposición vale 100. Se hace una media ponderada, pero cada aspirante puede tener en la fase de concurso una mochila de 98 puntos por méritos propios. Claro, no es lo mismo quien lleva cinco años trabajando que quien suma veinte; sabe euskera...

Trabajo fijo para toda la vida

- Un jefe de servicio puede querer con él a su equipo, pero es trampa.

- Las normas de una selección tienen rango de ley. En Osakidetza están sujetos a ella, no a la discrecionalidad de un miembro del jurado.

- Pero si se ponen pruebas que favorecen a los especialistas que han formado parte de un mismo equipo, no todos los aspirantes compiten en igualdad de condiciones.

- Las pruebas del segundo ejercicio, que es el práctico, las decide el tribunal de manera colegiada, no uno de sus miembros. Efectivamente son casos que se pueden ver en Txagorritxu, Cruces, Valencia o en la red privada. Pero decide el tribunal, por consenso o a sorteo.

Las frases Mensaje a los opositores «Ánimo, podéis ir tranquilos y pensad en aprobar; Osakidetzavelará por el proceso» Determinación «Tengo vocación de servicio público: si hay que presentar una denunciaen la Fiscalía, se hará» Auditoria independiente «Tenemos experiencia y medios para evaluar lo sucedido, pero queremosa un agente externo» El fraude de 1990 «Esto no tiene nada que ver con aquello. ¿Quién pone los exámenes y quién los corrige? Los tribunales»

- Usted aseguró el miércoles que ningún miembro del Departamento de Salud forma parte de los tribunales, ni pone ni corrige los exámenes. Lo dijo en varias ocasiones. ¿Por qué ese empeño?

- Porque es así, es una competencia que corresponde solo al tribunal. A nosotros nos toca velar para que el proceso se desarrolle con garantías.

- ¿Ustedes son conscientes de que se trata de un trabajo para toda la vida, que los opositores se preparan durante 7 años y quieren competir en igualdad de condiciones?

- Claro que sí. Los problemas que están surgiendo nos preocupan y mucho. También son un elemento para reflexionar y mejorar.

- Ahora van a contratar a una auditoría independiente. ¿No hubiera sido mejor hacerlo antes?

- En este tipo de situaciones es mejor no ser juez y parte. Tenemos medios y experiencia para realizar este trabajo, pero hemos preferido que sea un agente externo, porque una mayor objetividad contribuirá al buen desarrollo del proceso.

Informe del Ararteko

- ¿Cómo valora el hecho de que todo esto haya ocurrido sin que haya terminado aún la OPE?

- Soy una persona que necesita tiempo para hacer valoraciones. Aquí hay una cronología y se pide que se paralicen las convocatorias de médicos especialistas cuando han terminado los exámenes. Desconozco los intereses de algunos partidos y sindicatos. Lo que le digo es que yo voy a seguir trabajando.

- Entonces, descartan romperlo todo y volver a empezar.

- Volver a empezar, no. Hemos hecho 67 exámenes. En esas categorías hay gente muy honrada y aspirantes brillantes que han estudiado mucho. La OPE no se va a anular.

- El Ararteko está tan preocupado que abrirá su propia investigación.

- Me parece muy bien. Tengo plena confianza en el Ararteko y lo que nos pida lo pondremos sobre la mesa. Y si lo pide el fiscal, igualmente.

- Y los sindicatos han acudido a la Fiscalía.

- Respeto la decisión, aunque me cuesta entender algunas actitudes. LAB ha presentado una reclamación, pero a ELA la dirección de Recursos Humanos le ha tenido que pedir que, por favor, ponga sobre la mesa las denuncias para investigarlas.

- ¿Qué van a hacer para que no vuelva a repetirse?

- Me hubiera gustado no tener que abrir cuatro expedientes, pero lo veo dentro de la normalidad. Es justo lo contrario. Hay que poner en valor que hemos puesto una situación encima de la mesa. ¿Que no nos gusta? Efectivamente.

- Pero, ¿no va a ocurrir más?

- Cuando acabemos, tendremos que hacer una valoración para decidir cómo organizamos el próximo proceso. Lo hacemos siempre. Analizaremos con calma toda la información y tomaremos decisiones con prudencia y con sensatez.

- ¿Qué les diría a los 70.000 que el sábado asisten a las oposiciones?

- Ánimo, Osakidetza va a velar por el proceso. Confiamos en nosotros y en los tribunales de la OPE. Tienen que ir tranquilos y a aprobar.

«Ir al notario con una sospecha es irresponsable»

María Jesús Múgica llama a la «sensatez» y la «presunción de inocencia» antes de que concluyan las investigaciones en la OPE.

- ¿Cómo se explica que en el examen práctico de Cardiología 22 médicos acierten el 100% de las respuestas y el resto llegue, como máximo, a 28 de 81 preguntas.

- En Cardiología, si no estoy equivocada hay 78 aprobados, no 22.

- Una cosa es que hayan aprobado, y otra distinta los resultados de la prueba práctica.

- Cada aspirante tiene su propia mochila. La antigüedad puede darte hasta 60 puntos, puedes tener 18 por euskera, 20 por docencia...

- ¿El dato que le doy es malo?

- Bueno, podría ser (cierto), pero para eso habría que conocer cuál ha sido el sistema de corrección que el tribunal ha determinado de manera colegiada. Hay tribunales que si se responde mal a una pregunta, el resultado final es cero. Desconozco si es el caso de Cardiología.

- ¿Eso explicaría por qué en Anestesia un 47% de los opositores sacaron un cero en la prueba y otros notas altas o excelentes?

- Efectivamente.

- Pero por algo lo investigan.

- Eso es. Hemos pedido a los tribunales que hagan público el modelo del segundo ejercicio (test, respuesta abierta...) y el sistema de corrección. En estos momentos es importante la claridad. La mayoría de los que se presentan son profesionales de Osakidetza y yo siempre diré lo mismo: Osakidetza tiene muy buenos profesionales.

- No se pone en cuestión a los profesionales de Osakidetza; de lo que hablamos es de si las cosas se están haciendo bien en la OPE.

- Bueno, pues vamos a verlo. Por eso llamo a la sensatez, a la prudencia y a la presunción de inocencia. Y donde veamos que puede haber algo, actuaremos. No vamos a actuar a golpe de noticias. ESK decía que tenía un documento entregado ante notario y Elkarrekin Podemos, otro.

Cambio de discurso

- Si alguien, ante notario, acierta las personas que días más tarde aprobarán un examen, tenemos un problema.

- Eso es un acto de irresponsabilidad social. Si se sabe que se va a cometer un delito, no tengo que esperar a que se realice la prueba. O se acude a la institución o se va al juez.

- A los jueces no se puede ir con sospechas, se necesitan pruebas. Pero si la sospecha es fundada, se puede acudir a un notario.

- ¿Puedes ir al notario para decir que, por ejemplo, Isabel va a ser la primera de una oferta pública de empleo, cuando lleva un año estudiando y es una profesional brillante...?

- ¿Isabel y sus cuatro amigos...?

- ... Y claro, Isabel aprueba y saco el papel. Eso no me parece normal.

- Cita a los medios...

- No me malinterprete.

- No, pero sí es cierto que de no ser por los medios no estaríamos aquí. La primera valoración del asunto por parte del Departamento fue decir que no pasaba nada.

- Cuando el consejero dice en la comparecencia en Osakidetza que no disponemos de ningún expediente abierto de denuncia es que era así. El lunes no lo había. Es verdad.

- ¿Y como no había, no actuaron?

- Somos prudentes, actuamos con los elementos que tenemos. En ningún caso cuestiono a los medios.

- Sí, pero en este caso es justo destacar el valor de lo que hacemos.

- No actuaremos a golpe de presiones, sino en función de los hechos.

- ¿Por qué el consejero se está quedando en un segundo plano en todo este asunto?

- Si hay una persona que jamás se queda en un segundo plano es el consejero de Salud, Jon Darpón.

- Primero dijo que no pasaba nada y luego se ausentó hasta el viernes.

- El consejero de Salud, como yo, tiene una trayectoria de muchos años. Asume en primera persona la responsabilidad de todos y cada uno de los problemas de esta organización.