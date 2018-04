Víctimas critican al Ayuntamiento de Bayona por una escultura sobre el desarme de ETA Policías franceses se presentan a recoger armas de ETA, el pasado 8 de abril. / EL CORREO La pieza, que incluye las imágenes de un hacha y un árbol, se inaugurará el domingo dentro de los actos de conmemoración del primer aniversario de la entrega de armas L. GIL/ O. B. DE OTÁLORA Jueves, 5 abril 2018, 01:31

Un «insulto» a las víctimas. La decisión del Ayuntamiento de Bayona de inaugurar el domingo una escultura en recuerdo del desarme de ETA -cuyo primer aniversario se cumple ese día- ha provocado un fuerte malestar entre colectivos de damnificados por el terrorismo. El monumento que recordará la entrega de armas -se escenificó precisamente en el Consistorio vasco-francés- es obra del artista guipuzcoano Koldobika Jauregi y consiste en la figura de un hacha con su cabeza apoyada en el suelo y de cuyo mango crece un árbol.

Para las víctimas, tanto la escultura como el uso de la imagen de un hacha -objeto que también figura en el anagrama de ETA-, supone un «homenaje a los asesinos». El autor de la pieza rechaza esta acusación y afirma que su escultura alude «a algo que jamás debió suceder», en referencia a la banda terrorista.

La pieza quedará colocada en la plaza Roland Barthes, cerca de la parte vieja de Bayona. Es un conjunto fabricado por completo en acero, de tres toneladas de peso y que alcanzará los ocho metros de altura. La inauguración cerrará unas jornadas organizadas por Bake Bidea y el colectivo de ‘artesanos por la paz’ que arrancan mañana. En la jornada inaugural, por ejemplo, se celebrará un debate sobre víctimas en el que intervendrá el alcalde de Rentería Julen Mendoza. Se trata del primer responsable de un Ayuntamiento gobernado por EH Bildu que ha impulsado homenajes a los damnificados de la banda terrorista. Las jornadas de Bayona también llevarán a cabo el sábado una mesa redonda sobre los presos de ETA.

«Tristeza y repugnancia»

El encargado de inaugurar la escultura será el alcalde de Bayona, el centrista Jean René Etchegaray. Este político es también el presidente de la Mancomunidad de Iparralde y durante las gestiones que se llevaron a cabo para que la banda hiciera pública la localización de sus zulos tuvo un gran protagonismo. Etchegary también ha sido muy activo a la hora de exigir el acercamiento de los presos a prisiones próximas a la frontera. Su actividad ha provocado que Covite se reuniera con él en San Sebastián para reprocharle que se sitúe «en la órbita de ETA y no en la de sus víctimas».

Una reproducción de la obra que se inaugurará el domingo en Bayona. / KOLDOBIKA JAUREGI

Según portavoces de la asociación que agrupa a las víctimas en las Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSEVT) inagugurar esta obra «es una humillación directa y un insulto gratuito a los afectados por el terrorismo». «Ver cómo en Francia se homenajea a nuestros asesinos nos llena el corazón de dolor, tristeza y repugnancia», sostienen. Este colectivo recuerda que el diseño que se inagurará en Bayona es el mismo que el diario Gara eligió como portada el día después del desarme.

El escultor que ha ideado esa pieza, el artista del municipio guipuzcoano de Alkiza Koldobika Jauregi, aseguró ayer a EL CORREO que su escultura le está granjeando protestas «de todos los ámbitos, tanto de la derecha como de la izquierda». «Personas próximas a la izquierda abertzale me han venido a decir que a ver si esto es todo después de tantos años de lucha», explicó.

«Lo que representa mi obra es que todo se ha acabado y punto pelota. Cómo se repara el daño y esos asuntos no es mi tema y no voy a representar un muro en el que fusilar a la gente como venganza», añadió. Al ser cuestionado sobre el mensaje que le daría a las víctimas que consideran un insulto su escultura, Jauregi responde: «les diría que no se dejen manipular. Hay gente que está intentando revolver todo esto y no quiere que vivamos en la normalidad».