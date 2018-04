Finaliza el rodaje de ANDeROID, la webserie vasca sobre tecnología Los actores David Amor y Javier Santos ante un tablero de go en el rodaje de ANDeROID. / BORJA AGUDO La producción, grabada en Bilbao y que se estrenará a finales de mes, es una apuesta por mostrar cómo la ciencia puede ser parte de una trama de ficción ÓSCAR B. DE OTÁLORA Martes, 10 abril 2018, 01:11

El go es un juego de mesa oriental considerado uno de los más difíciles del mundo. La inteligencia artificial (IA) consiguió vencer a un campeón de go en 2017, veinte años después de que los cerebros tecnológicos hubieran demostrado que son capaces de arrasar al ser humano al ajedrez. Fue uno de los grandes hitos de la IA. El pasado miércoles, el actor David Amor, conocido por series como 'Gym Tony' o programas como 'Tu cara me suena', jugaba a este Everest intelectual en Deusto durante el rodaje de ANDeROID. Junto a él se encontraba el intérprete Javier Antón –el 'Jonan' de 'Vaya Semanita'– a punto de interrumpir la partida por sus problemas con los 'smartphones'.

Esta innovadora serie comenzó a rodarse la semana pasada en distintos escenarios de la Universidad de Deusto y la capital vizcaína y finaliza hoy con dos tomas en las que el grupo de jóvenes que la protagoniza se enfrenta a los retos de las más punteras tecnologías. Y todo ello con mucho humor.

ANDeROID es la primera webserie vasca en la que la ciencia se combina con unos guiones originales y dinámicos para crear un producto de ficción que busca crear adicción al estudio de la tecnología y a las vocaciones científicas. Los personajes interpretados por David Amor y Javier Antón discuten en el 'laboratxoko' –una lonja tecnológica creada en el cobertizo de los padres de uno de ellos en la ficción– pero el set original de rodaje es el FabLab de Deusto, un laboratorio de la Escuela de Ingeniería vinculado con el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Las atmósfera de la webserie no puede ser más innovadora.

Sobera y 'Siri'

ANDeROID está producido por la propia Universidad de Deusto y la productora Euskope, con el patrocinio de Iberdrola, NTS Solutions y Dominion, así como con el apoyo de EL CORREO. Su estreno está previsto el próximo 27 de abril en la VI edición de Forotech, el foro tecnológico de Deusto. Constará de seis episodios –que podrán verse en la página web de este periódico– y sus actores son conocidos de la televisión. Además de Amor y Santos participarán Xabier Perurena, el hijo del mítico harrijasotzaile Iñaki Perurena y actor en la serie 'El secreto de Puente Viejo', y la actriz Clara Alvarado, famosa por la serie 'La casa de Papel'. También interviene Elena de Frutos, conocida por su aparición en la serie Aída.

El director Víctor Cabaco en un momento del rodaje en el FabLab de Deusto. / BORJA AGUDO

El director de la producción es Víctor Cabaco, quien procede de trabajos que ya se han convertido en clásicos de la televisión como 'Compañeros' y que acaba de rodar el largometraje 'Vitoria, 3 de marzo'. Algunos de los cameos que aparecerán en la serie son el presentador Carlos Sobera y 'Siri', la asistente personal de Apple y cuya voz corre a cargo de la vizcaína Iratxe Gómez.

Una de las grandes apuestas de ANDeROID es su capacidad para ser un producto de entretenimiento en el que la divulgación de los contenidos tecnológicos se realice desde la naturalidad, sin tener que forzar los guiones ni caer en el universo 'friki' hasta la desmesura sobre el que giran otros productos de ficción. La apuesta por esta narrativa serializada se une a otras iniciativas de este periódico como 'Women in progress', un foro en el que EL CORREO busca promover las vocaciones científicas entre las mujeres para acabar con la brecha de género en las profesiones tecnológicas.