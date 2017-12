¿Habrá cuarta temporada de 'El Ministerio del tiempo'? Javier Olivares, este sábado en el Fun&Serious, que se celebra en Bilbao. / EFE El creador de la serie, Javier Olivares, ha confesado hoy en el festival Fun&Serious, que se celebra en Bilbao, que ahora mismo, como creador, a él no le «apetece» rodar una nueva entrega SOLANGE VÁZQUEZ Sábado, 9 diciembre 2017, 14:02

Está claro que a los gurús de las series de televisión les gusta el suspense... en la ficción y en la vida real. Y hacer 'sufrir' un poquito a sus fieles. Este sábado, en el festival de videojuegos Fun&Serious, que se celebra en Bilbao, el creador 'El Ministerio del tiempo', Javier Olivares, ha hecho honor a esta fama que acompaña a los de su gremio al manifestar que no sabe si habrá una cuarta temporada, pero que, ahora mismo, como creador, a él no le «apetece» rodarla.

El productor y guionista de la serie -que ha ofrecido la conferencia 'De la TV al videojuego, un ejemplo de Transmedia'- ha explicado la situación de 'El Ministerio...': sus derechos pertenecen a Televisión Española, que aún no ha decidido si sigue o no, algo que ha lamentado Olivares: «Con 'El Ministerio...' hemos hecho una franquicia, pero TVE todavía no se ha dado cuenta». «No somos Star Wars», ha matizado, pero, además de los capítulos de televisión, a partir de 'El Ministerio...' han salido «cómics, juegos de mesa, dos capítulos en realidad virtual, 'podcast' de radio y juegos de rol que usan los profesores para enseñar historia a sus alumnos».

Uno de los factores negativos en la tardanza en renovar una serie, ha explicado Olivares, es que «se pueden perder actores y los pierdes para siempre», como pasó con Rodolfo Sancho, que interpretaba a Julián y tuvo que morir en el primer capítulo de la tercera temporada porque el intérpete no seguía.

«No repetir historias»

Además de las dudas de TVE, Olivares ha confesado hoy que en estos momentos le apetece «descansar». Además, para rodar una cuarta temporada, el creador considera que se debería afrontar con un mayor presupuesto y más tiempo de preparación, «para no repetir historias».

«Si llegas a una preproducción de una serie y no tienes escritos todos los guiones, estás muerto», ha explicado. Por eso, y porque, aunque «una serie sea un trabajo en equipo, por encima de todo hay un autor, un guionista», si éste no tiene tiempo para preparar todo, luego es «imposible» que salga bien. Porque, para Olivares, el éxito de una serie radica en contar «buenas historias, con distintas capas», algo que comparte con los videojuegos.