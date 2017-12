Miren Arzalluz, nueva directora del Museo de la Moda de París La nueva directora del Museo de la Moda de París, Miren Arzalluz. / Sara Santos La historiadora y comisaria bilbaína ejerció durante siete años como responsable de la colección y exposiciones de la Fundación Cristóbal Balenciaga y actualmente desempeña el cargo de directora del Instituto vasco Etxepare EFE Lunes, 18 diciembre 2017, 20:06

La historiadora y comisaria bilbaína Miren Arzalluz dirigirá a partir de enero el Museo de la Moda de París, ha anunciado hoy la Alcaldía de la capital francesa, que ha precisado que tomará el mando de esa institución durante los próximos cinco años.

Arzalluz, hija del expresidente del PNV Xabier Arzalluz, ejerció durante siete años como responsable de la colección y exposiciones de la Fundación Cristóbal Balenciaga y actualmente desempeña el cargo de directora del Instituto vasco Etxepare.

Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Deusto en Bilbao, realizó un máster en Política Comparada en la London School of Economics y otro en Historia del Arte, especialidad en Historia del Traje, en el The Courtauld Institute of Art. Además, pasó por el Victoria& Albert Museum y la Royal Ceremonial Dress Collection en Kensington.

Entre enero de 2006 y julio de 2013 fue responsable de Colecciones y Comisaria del Museo Cristóbal Balenciaga de Getaria y también ha sido, desde el pasado enero hasta ahora, directora general del Instituto Vasco Etxepare.

Informe sobre desaparición de piezas

El presidente de los Museos de París y primer adjunto en la alcaldía, Bruno Juillard, se congratuló en un comunicado de que Arzalluz vaya a poner al servicio del conocido como Palacio Galliera «sus doce años de experiencia en la conservación, el estudio y la exposición» en ese ámbito. La experta vasca sucederá a Olivier Saillard, que en enero pasará a trabajar como director artístico de la 'maison' J.M. Weston.

Del trabajo de Saillard en el museo desde mayo de 2010, destaca la renovación de la institución y muestras como la dedicada entre los pasados 8 de marzo y 16 a Balenciaga o la que homenajeó al tunecino Azzedine Alaïa entre septiembre de 2013 y enero de 2014.

Durante su trabajo en la Fundación Cristóbal Balenciaga, Miren Arzalluz tuvo un papel clave en la investigación de las irregularidades cometidas durante la creación del museo de Getaria, al redactar un informe en el que alertaba de la desaparición de algunas piezas, como guantes y pañuelos, de la colección de Balenciaga.

En dicho informe se indicaba que algunas de esas piezas habían sido regaladas por el excalcalde de Getaria, Mariano Camio, del PNV, a las mujeres de varios ediles de Zarautz y Getaria, también del partido nacionalista.

El Departamento de Cultura del Gobierno vasco ha confirmado esta tarde que Arzalluz abandonará su cargo de directora del Instituto Etxepare y ha agradecido el «excelente trabajo desarrollado a lo largo del último año al frente de Etxepare», además de desearle «la mejor de las suertes en este nuevo reto profesional».