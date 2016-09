Podemos, a Sánchez: «La gente no está para gestos, sino para hechos»

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho este miércoles al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "si se decide" a intentar una negociación para formar un gobierno alternativo al PP, ese "gesto" valdrá por "mil llamadas". Además, ha subrayado que es "lo que la gente está esperando".

"La ciudadanía no está para gestos, sino para hechos. Si al final Sánchez se decide, ese gesto va a valer por mil llamadas y es lo que la gente está esperando", ha manifestado Echenique, en declaraciones a Antena 3, al ser preguntado por la llamada del secretario general del PSOE a su homólogo de Podemos, Pablo Iglesias.

"Cuando la gente pide que haya reformas no pide más llamadas de teléfono, más fotos y más teatros, sino voluntad política. En el momento en que esté encima de la mesa, todo se va a precipitar y no harán falta tantas llamadas ni tantas fotos. La gente está un poco harta de toda esa escenificación que no conduce a nada", ha insistido.

Sánchez e Iglesias mantuvieron este martes una conversación telefónica en la que se emplazaron a seguir en contacto en los próximos días, pero no concertaron una cita para mantener una reunión personal. El socialista trasladó al líder de Podemos la necesidad de que "las fuerzas del cambio" sigan hablando para ofrecer una solución al "atasco" provocado por el fracaso de la investidura de Mariano Rajoy.

El PSOE pieza clave

Para Echenique, que ha calificado de "cordial" el tono de la conversación entre Sánchez e Iglesias, la "pieza clave" para poner fin al bloqueo es precisamente el PSOE, ya que es el partido que "puede llegar a un acuerdo con Unidos Podemos para un gobierno diferente". "Para bien o para mal, de su decisión depende que esto se desbloquee", ha remarcado.

Por eso, ha dicho no entender la llamada de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy dentro de la ronda que el líder socialista ha iniciado con todas las formaciones políticas. "La llamada a Rajoy tiene muy poco sentido. Ni siquiera en la esperanza de tener números para formar un gobierno alternativo tendría mucho sentido esa llamada, ya que es el PSOE el que se reafirma constantemente en el 'no' a Rajoy", ha señalado.

En cualquier caso, Echenique considera que en esta legislatura "las opciones están muchísimo más claras" que en la anterior, sobre todo a raíz del apoyo de Ciudadanos a la investidura del candidato del PP, lo cual, a su juicio, "facilita la interlocución con el PSOE". Eso sí, ha querido dejar claro que los socialistas aún no les han propuesto nada en concreto.

A la pregunta de si ve posible un acuerdo con los partidos nacionalistas e independentistas para conformar un gobierno alternativo al PP, el dirigente de Podemos ha respondido que todavía es "difícil" de decir porque aún es "demasiado pronto", si bien ha resaltado que "a priori" habría una "mayor predisposición" de estas formaciones a pactar con PSOE y Unidos Podemos que con el PP.

A pesar de todo, Echenique ha reconocido que es "difícil" que su partido y Ciudadanos puedan concretar acuerdos en política económica, pero sí ha subrayado la coincidencia de ambas formaciones en otras áreas, como la lucha contra la corrupción o medidas de regeneración.