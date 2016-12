«Hemos salido al campo y ha sido muy triste», lamenta Aduriz

Que el encuentro ante Túnez no tuvo la mejor acogida quedó patente al ver el estado de las gradas de San Mamés. Y quedó confirmado cuando Aritz Aduriz uno de los pesos pesados del vestuario de la tricolor habló en la zona mixta. Aduriz lamentó la falta de público en el habitual encuentro navideño de la Euskal Selekzioa. El encuentro que midió al combinado vasco ante Túnez tuvo la entrada más baja de todos los partidos que se han disputado en Bilbao. El delantero se mostró triste por la evidente ausencia de público y aseguró que "hemos salido al campo y ha sido muy triste. Era chocante el ambiente que había".

No obstante, el donostiarra abogó por buscar una solución. «Hay que darle la vuelta a esto», comentó con cierto tono de reivindicación. «Ha faltado el ambiente festivo que hay en otras ocasiones. Las gradas eran una fiesta», comentó el delantero que añadió que «no se cuál es la solución. Nosotros venimos a jugar y no somos quienes tenemos que tomar las decisiones". Sin embargo, concluyó asegurando que «San Mamés ha sido el reflejo de lo que piensa la afición de este partido».

No fue el único jugador que planteó un cambio. Gaizka Toquero que también compareció en lo zona mixta aseguró que «hay que replantearse las cosas». El delantero alavés comentó que «yo he jugado este partido en otras ocasiones y que el ambiente era diferente». «En otras ocasiones San Mamés ha estado lleno y nosotros no podemos hacer nada más», concluyó.

Lo comentado por el ariete fue confirmado en menor medida por los seleccionadores que también lamentaron la falta de una mayor número de asistentes, pero que no fueron tan críticos como el delantero. Tanto Etxarri como Amorrortu aseguraron que no sabían porque no había acudido tan poco público a la cita. «Desconozco el motivo por el que no ha venido la gente, nosotros más no podemos hacer», concluyó Etxarri. Por su parte, Amorrortu siguió la misma línea de su homologo y «lamentó» que no hubiese acudido más público. Una noticia triste para un combinado que aspira y pelea por poder disputar partidos en fechas FIFA.

Amorrortu y Etxarri, felices

En cuanto al partido, José Mari Amorrortu y Mikel Etxarri se mostraron felices por el triunfo de la Euskal Selekzioa ante Túnez. Los dos seleccionadores destacaron la buena labor de los jugadores que solo habían tenido dos entrenamientos para preparar el encuentro, uno de ellos en la mañana del partido. Etxarri aseguró que «hemos jugado muy bien. La primera parte ha sido muy buena junto a los primeros minutos de la segunda parte». Su compañero a los mandos de la tricolor destacó que «teníamos enfrente un gran rival y hay que valorar el juego solido y con mucha continuidad del equipo».

El conjunto de vasco fue claro dominador del encuentro ante una selección que afronta sus últimos encuentros de preparación antes de la disputa de la Copa África. «Les hemos visto los últimos partidos que han jugado y son una buena selección. Creo que tienen muy buen equipo, con delanteros con calidad», aseguraba Etxarri que añadió que «José Mari me calmó antes de jugar, porque yo estaba nervioso después de ver como jugaron ante Cataluña».

Los dos dirigentes alabaron la calidad del equipo tunecino que si bien dejó a muchos de los titulares ante Cataluña en el banquillo, en la segunda mitad complicó las cosas a la Euskal Selekzioa. «Con este seleccionador llegaron a jugar un mundial», comentó Etxarri. Por su parte, Amorrortu agradeció el compromiso de los jugadores. «Hemos trabajado dos días y les damos las gracias a los jugadores por venir a jugar el partido», afirmó.