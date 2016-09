'Juego de tronos' hace historia en los Emmy

La saga fantástico-medieval 'Juego de tronos' ha hecho historia y la sátira política 'Veep' ha vuelto a imponerse como mejor comedia en una gala de los Emmy muy politizada, donde el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha sido objeto de numerosas burlas.

Con 38 premios Emmy a lo largo de las seis temporadas que acumula, 'Juego de tronos' se ha convertido en la serie más premiada en la historia de estos galardones, que equivalen a los Oscar en la televisión y se entregan anualmente en Los Ángeles.

La saga basada en las novelas de George R.R. Martin se ha impuesto en los apartados de mejor dirección, mejor guión y mejores efectos especiales, aunque los actores Peter Dinklage y Kit Harington se han quedado sin el premio a mejor actor de reparto, que fue a parar a las manos de Ben Mendelsohn por 'Bloodline'. "Estamos aquí gracias a que George Martin creó este universo en el que todos vivimos y jugamos", ha señalado uno de los creadores de 'Juego de tronos', David Benioff, al recibir el premio a la mejor dirección.

'Juego de tronos' se ha impuesto a pesos pesados como 'Better Call Saul', 'Downton Abbey', 'Homeland', 'House of Cards', 'Mr. Robot' y 'The Americans'. El récord en todas las categorías, incluyendo los programas de no-ficción, lo tiene hasta ahora el show cómico de variedades 'Saturday Night Live', con 45 estatuillas.

Rami Malek y Tatiana Maslany, mejores actores en drama

Los mejores actores en drama han sido Rami Malek, por 'Mr. Robot', y Tatiana Maslany, por 'Orphan Black'. 'Mr. Robot', un thriller de ciberseguridad, se ha convertido en una de las nuevas series más vistas en la televisión estadounidense. Malek ha señalado, al recibir la estatuilla, que interpreta a un joven que está, "como muchos de nosotros, profundamente alienado".

Mientras tanto, Tatiana Maslany protagoniza el thriller conspirativo 'Orphan Black', en el que se mimetiza camaleónicamente en innumerables personajes. "Debí haber escrito un discurso", ha lamentado, muy emocionada, al aceptar el premio.

Los vencedores en comedia han sido Julia Louis-Dreyfus por su rol de vicepresidente ineficaz en 'Veep' y Jeffrey Tambor, quien interpreta a un abuelo transexual que sale tardíamente del armario en 'Transparent'.

La ceremonia empezó con los Emmys a mejor actor y actriz de reparto en comedia para Louie Anderson, de 'Baskets', y Kate McKinnon, de 'Saturday Night Live'. Y Maggie Smith sumó a su colección el galardón a mejor actriz de reparto en serie dramática por 'Downton Abbey'.

También se han llevado las estatuillas Sarah Paulson y Courtney Vance, ambos por 'American Crime Story', que a su vez se ha hecho con el premio a mejor miniserie y se ha convertido en una de las producciones más galardonadas de la noche. La producción retrata la batalla legal del caso de O.J. Simpson, el excampeón de fútbol americano acusado de doble homicidio en un caso que tuvo en vilo a la opinión pública estadounidense a mediados de los años noventa.

Una gala muy politizada

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el tono de la velada ha estado marcado por referencias a una campaña particularmente agria. El exprecandidato republicano Jeb Bush, quien perdió las primarias frente a Trump, llevó al presentador Jimmy Kimmel a la gala posando como conductor de Uber. En el trayecto le dijo, irónicamente: "Si haces una campaña positiva, los electores al final tomarán una buena decisión". Luego Kimmel se dirigió a Mark Burnett, el creador del 'reality show' que convirtió a Trump en una estrella popular, diciendo: "Gracias a ti, Mark, ya no tenemos que mirar telerrealidad, porque vivimos en ella".

También Louis-Dreyfus comentó, cuando recibió su premio por 'Veep', que su "programa comenzó como una sátira política, pero ahora parece un documental". "Ciertamente, prometo reconstruir ese muro y hacer que México pague por él", se burló. La que fuera estrella de 'Seinfeld' se ha hecho con un lugar en el panteón de los Emmy al llevarse este domingo el quinto premio a mejor actriz de comedia gracias a su papel en 'Veep'.

Bromeando con las críticas sobre racismo que se suelen hacer a la industria del entretenimiento, Kimmel dijo además en su discurso inaugural: "Por fortuna, hay más papeles y más diversidad que nunca antes". "Aquí en Hollywood, lo único que valoramos más que la diversidad es felicitarnos a nosotros mismos sobre cuánto valoramos la diversidad".