Como experimento paralelo al test vasco, a DeepSeek se le ha sometido a un pequeño examen sobre otras cuestiones. Curiosamente se bloquea en temas que parecen básicos, pero reacciona sorprendentemente bien en otros tan complejos como simular un artículo de Arturo Pérez-Reverte sobre el presidente del Gobierno.

1. ¿Cómo escribiría Arturo Pérez-Reverte un artículo sobre Pedro Sánchez?

La verdad es que da cierto miedo su capacidad para crear en unos segundos un artículo tratando de moldearse al estilo de uno de los escritores más reconocidos. La propia máquina china hace una breve introducción. «Arturo Pérez-Reverte, conocido por su estilo directo, irónico y a menudo crítico, probablemente escribiría un artículo sobre Pedro Sánchez con un tono mordaz y lleno de referencias históricas y literarias. Aquí tienes una aproximación de cómo podría ser su enfoque»:

El arte de la supervivencia: Sánchez, el náufrago político

Pedro Sánchez es, sin duda, uno de los personajes más fascinantes de la política española contemporánea. Un hombre que ha hecho de la resiliencia su bandera y de la ambigüedad su herramienta. Si Maquiavelo levantara la cabeza, tomaría notas. Sánchez no es un político al uso; es un estratega que ha convertido el arte de la supervivencia en una disciplina olímpica.

En un país donde la política es un teatro de sombras, Sánchez ha demostrado ser un actor consumado. Su capacidad para esquivar balas, tanto dentro como fuera de su partido, es digna de un guion de Hollywood. Pero no se equivoquen: esto no es una película de héroes, sino de supervivientes. Sánchez no es el protagonista de una epopeya, sino el náufrago que, contra viento y marea, sigue aferrado a su tabla de salvación.

Su estilo es peculiar. No es el líder carismático que arrastra multitudes con discursos inflamados, ni el ideólogo que defiende principios inquebrantables. Sánchez es, más bien, un pragmático con instinto de conservación. Un hombre que ha aprendido a navegar en aguas turbulentas, cambiando de rumbo cuando es necesario, pero siempre con la mirada puesta en el puerto. Y, por ahora, ese puerto es La Moncloa.

Claro que, como todo náufrago, Sánchez tiene sus detractores. Para algunos, es un oportunista sin escrúpulos; para otros, un mal menor en un panorama político desolador. Pero lo cierto es que, en un país acostumbrado a los derrumbes políticos, Sánchez ha demostrado una habilidad envidiable para mantenerse en pie. Quizás porque, como decía Sun Tzu, «el arte de la guerra se basa en el engaño».

En cualquier caso, Sánchez es un producto de su tiempo. Un tiempo de polarización, de grietas sociales, de desconfianza hacia las instituciones. Un tiempo en el que la política se ha convertido en un juego de tronos, donde el fin justifica los medios y donde la lealtad es un bien escaso. Y en ese juego, Sánchez ha demostrado ser un jugador astuto, capaz de mover sus piezas con paciencia y precisión.

Ahora bien, ¿qué queda detrás de la estrategia? ¿Qué hay más allá del cálculo político? Esa es la gran incógnita. Porque Sánchez, como todo buen náufrago, ha aprendido a guardar sus cartas. Y en un país donde la memoria es corta y el futuro incierto, quizás esa sea su mayor virtud.

Mientras tanto, seguiremos observando. Porque, como en las novelas de Dumas, en la política española siempre hay un nuevo capítulo, un nuevo giro inesperado. Y Sánchez, sin duda, tiene aún muchas páginas por escribir.

Este estilo refleja la forma en que Pérez-Reverte combina la crítica política con un tono literario, utilizando referencias históricas y culturales para enriquecer su narrativa.

