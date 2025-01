Bizkaia se abre a cambios en su reforma fiscal para facilitar el acuerdo en Álava y Gipuzkoa

Cuando los grupos políticos representados en las Juntas Generales de Gipuzkoa y Álava se ven abocados a una batalla por el relato sobre su posición respecto a la reforma fiscal, la Diputación vizcaína hizo ayer un llamamiento a la calma y al acuerdo en las ... distintas cámaras para que esta norma salga adelante. «Es el momento de la negociación con los partidos políticos», aseguró la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, abriéndose a incorporar propuestas de otras formaciones para facilitar la armonización fiscal entre los tres territorios.

La cuestión es que los partidos que componen la Diputación vizcaína -PNV y PSE-EE- gozan de mayoría absoluta y no necesitan del voto favorable de ninguna otra formación para aprobar el texto original. Podrían sacar adelante la reforma fiscal -la misma que se ha presentado en los otros dos territorios- sin tocar una sola coma. Sin embargo, la determinación de las administraciones vascas por que en toda Euskadi rijan las mismas normas fiscales supedita a Bizkaia a esperar los siguientes pasos de los gobiernos liderados por los jeltzales Eider Mendoza (Gipuzkoa) y Ramiro González (Álava) e incorporar la enmiendas que ellos acepten.

Berrojalbiz, en este sentido, aludió ayer a que la Administración vizcaína «está dispuesta a llegar a acuerdos con todos los grupos de la oposición». Lo hizo en un momento en el que el Gobierno foral dirigido por Elixabete Etxanobe ha hecho una clara apuesta por mostrarse como un Ejecutivo con capacidad de llegar a pactos y así neutralizar las críticas al «rodillo foral» que les aporta la mayoría absoluta. Como ejemplo de esta determinación, la diputada de Hacienda aludió al acuerdo presupuestario alcanzado con EH Bildu el pasado diciembre.

El problema, en este caso, es que la formación abertzale se ha plantado y rechaza la reforma fiscal diseñada por PNV y PSE-EE. Fue el propio Arnaldo Otegi, coordinador general de la coalición soberanista, quien verbalizó el pasado fin del semana el descontento hacia una propuesta que «garantiza los beneficios de las élites del país» como hace, a su juicio, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Sin posibilidad de acuerdo ni con la formación abertzale ni con Elkarrekin Podemos, que reclama medidas todavía más de izquierdas, a PNV y PSE-EE solo les queda pactar el texto definitivo con el PP. La formación liderada por Javier de Andrés, como adelantó EL CORREO, está dispuesta hacer valer sus votos y entablar con los gobiernos forales una negociación aislada del ruido de Madrid, donde las críticas populares a la cesión del palacete de París a los nacionalistas llevaron su choque con Sabin Etxea a niveles desconocidos.

La aritmética vasca, en cambio, podría reconciliar a ambas formaciones. Pero el apoyo del PP no será ni mucho menos gratis. Los populares quieren hacer valer la utilidad de su sigla en Euskadi, por lo que su voto favorable no será posible a cambio de un pacto de mínimos ni un mero maquillaje. El presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, dejó claro ayer que aún están «muy lejos» del 'sí' y reclamó una «propuesta ambiciosa» para lograr la reducción de tipos del IRPF «en todos los tramos».

«Un plan de mandato»

La gran pregunta es qué ocurrirá en Bizkaia si las otras dos diputaciones no recaban los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma. Berrojalbiz insistió ayer -varias veces- en que «no es un escenario planteable». Descargó la responsabilidad de esta hipótesis en una oposición que tendría que explicar el porqué de su voto negativo «a una revisión fiscal que protege a las rentas más bajas, beneficia a los jóvenes y afronta el reto de la vivienda».

No obstante, si al final las posturas se enconan y no hay texto posible, la Diputación vizcaína «tiene un plan de mandato» que establece que debe aprobar una reforma fiscal durante esta legislatura. Es decir, que como la propia diputada de Hacienda vizcaína aseguró en noviembre en una entrevista con este periódico, no retirarán el texto y continuarán con su tramitación.