Guía paso a paso para conseguir las entradas de la final de la Europa League en Bilbao

La cuenta atrás para la final de la Europa League en San Mamés ya se ha activado. La UEFA ha abierto el plazo para que cualquier aficionado, independientemente de que el Athletic juegue o no la final del próximo 21 de mayo, pueda solicitar la entrada en el sorteo de pases, con un máximo de cuatro tickets por persona en el proceso de compra, en caso de resultar agraciado. De las 49.600 que tiene de aforo La Catedral para este partido, un total de 41.000 irán a parar a los aficionados. Un total de 30.000 se dividirán entre los dos finalistas (el Athletic sería el encargado de gestionar las 15.000 asignadas en ese caso) y otras 11.000 se distribuirán a través de este sorteo. El resto, algo menos de 10.000 se las reserva la UEFA. Así se consigue paso a paso formalizar la solicitud.

Registrarse en la plataforma de la UEFA

Los aficionados deben acceder a la página UEFA.com/tickets. Ahí la plataforma solicitará un registro en el que se precisará un mail, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Entre las distintas competiciones, debe seleccionarse el sorteo de la final de la Europa League en San Mamés. Entonces, se solicitará completar más datos como la dirección, código postal y número de teléfono. El plazo para solicitarlas ya está abierto hasta el 11 de abril de 2025 a las 11:00 horas de la mañana. Cada solicitante podrá comprar hasta cuatro entradas.

Seleccionar tipo de acceso al sorteo

La UEFA permite acceder eligiendo entre dos opciones. La primera, participar en el sorteo solo en el caso de que mi equipo juegue la final. Y la segunda, optar a las entradas independientemente de los finalistas. Es algo importante, ya que en el caso de resultar agraciado, la UEFA cargará en la cuenta bancaria el importe de las entradas. Por tanto, si uno no quiere llevarse un susto y no está interesado en acudir si no juega, por ejemplo, el Athletic, es mejor elegir la primera opción. De esta forma, el máximo organismo del fútbol europeo descartará aquellos aficionados cuyos equipos se queden eliminados y así evitará un sobredimensionamiento del sorteo.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas oscilarán entre los 40 euros, en la categoría 'Fans First' reservadas a los seguidores de los equipos, hasta los 240, de la categoría 1, y los 650 de la zona preferente. Las de la categoría 3 costarán 65 euros, y las de la categoría 2, tendrán un coste de 160 euros. Además, las entradas de accesibilidad para espectadores con diversidad funcional costarán 40 euros. En este último caso, todas las entradas tienen el precio de 'Fans First' e incluyen una entrada gratuita para un acompañante.

- Fans First (reservadas a los seguidores de los equipos): 40 euros

- Categoría 3: 65 euros

- Categoría 2: 160 euros

- Categoría 1: 240 euros

Asientos preferentes: 650 euros.

Formalizar la compra

Cada espectador puede solicitar hasta cuatro entradas como máximo y es obligatorio elegir la categoría de precio, con la opción de abrirse a la opción de pagar entradas más caras o baratas en el caso de que la preferencia solicitada se agote. También cabe la posibilidad de introducir el código de reserva de un amigo para que, en el caso de que ambas solicitudes resulten agraciadas, se puedan sentar en la misma zona. Una vez rellenados esos campos, es imprescindible registrar una tarjeta bancaria para el cobro.

Para registrar la tarjeta, se bloquearán inicialmente 15 euros y se liberarán, generalmente, en un plazo de 30 días, según su banco o entidad emisora. También se deberán aceptar los términos y condiciones de la UEFA.

Modificar o cancelar la solicitud de entradas

Todos los solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico con el resultado a mediados de mayo de 2025. Si la solicitud tiene éxito en el sorteo, se cargará automáticamente en la tarjeta registrada el importe. Las solicitudes serán cancelables o modificables hasta el 11 de abril de 2025, día en el que finaliza el plazo de solicitud.

Niños y personas con discapacidad

Será necesario tener al menos 18 años a fecha 11 de abril para participar. Los menores de edad no pueden crear una cuenta ni solicitar entradas, pero pueden asistir al partido con una entrada válida. Las personas con discapacidad pueden solicitar hasta cuatro y durante el proceso de solicitud podrán añadir un pase de acompañante gratuito por cada ticket de accesibilidad.