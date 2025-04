Cárcel para dos de los mayores morosos de Bizkaia por usar facturas y empresas fantasma

El abogado del principal acusado recurrirá al Tribunal Constitucional

Jesús Heras, el abogado que defiende al principal acusado (Gerardo C. W.), asegura que están estudiando plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. A su juicio, se habrían vulnerado varios derechos de su cliente. «Acatamos el fallo, como no podía ser menos, pero a nuestro entender y sin necesidad de entrar en muchos detalles técnicos, lo cierto es que el procedimiento concursal está aún abierto y, entre otros argumentos, está el hecho de que en los autos del proceso penal no aparece en ningún momento, como entendíamos debía suceder, cuál era el alcance del valor de la venta (parece que pendiente) de los activos de Bakelan por la Administración Concursal dentro del concurso». Tampoco queda consignado en la pieza penal si la Diputación ha recibido cantidad alguna de la liquidación de los bienes de la empresa, apunta el letrado.