«El ambiente de Ibrox te hace retroceder cien años en el fútbol»

La afición del Rangers no para de animar y cantar a su equipo durante todo el partido.

Javier Ortiz de Lazcano Martes, 8 de abril 2025, 00:52

Carlos Cuéllar (Madrid, 44 años) sólo jugó un año en el Rangers, el curso 2007-08. Pero este excentral que llegó desde Osasuna a Escocia ... con un traspaso de 3,2 millones no ha visto un club igual. Le dejó tan marcado que se fue a Sevilla a la final de la Liga Europa 2021-22, que los azules perdieron a penaltis ante el Eintracht de Francfort alemán. No a la zona noble. Al contrario. Se vistió con su camiseta azul y se colocó en medio de los hinchas escoceses en el Sánchez Pizjuán. «Esos partidos son para vivirlos en la grada, no en el palco tomando canapés», sentencia rotundo el hoy entrenador del Imperial, el filial del Murcia, séptimo clasificado en su grupo de Tercera.

Noticias relacionadas El ETA y otras cosas que necesitan los aficionados del Athletic en Glasgow Las recomendaciones del Rangers a la afición del Athletic en Glasgow: cómo desplazarse, zonas a evitar... Hay clubes que no tienen sentido sin su afición. El Rangers es uno de ellos. Es imposible contener a sus hinchas. «A esa final de Sevilla fueron 80.000, aunque sólo 15.000 con entrada». En la temporada que jugó allí alcanzaron la final de la UEFA en Manchester ante el Zenit San Petersburgo (campeón al ganar 2-0). «Fueron 200.000 hinchas, la gran mayoría sin entrada, algo alucinante», rememora. Y pone otro ejemplo que aún le hace gracia. «Hicimos la pretemporada en un pueblo perdido en Alemania y de repente aparecieron 300 soldados destinados en las bases británicas en el país para ver un entrenamiento». Un club único. A los doce meses de llegar fue traspasado por 10 millones al Aston Villa. Aún mantiene con 62 el récord de partidos en una campaña con el Rangers. «Fue un año magnífico. Ganamos la Copa, la Copa de la Liga, llegamos a la final de la UEFA y fuimos segundos en Liga». Además, fue el primer central en llevarse el galardón de mejor jugador. De hecho, en Ibrox Stadium le dedicaron varias canciones. «Una decía 'te queremos, eres el mejor central de Europa'», y en otra le elogiaban con música de lambada. «Hoy es el día en el que de vez en cuando entonan alguna», se enorgullece. A Cuéllar se le pone la carne de gallina al referirse al estadio en el que jugará el Athletic el jueves. «Es una olla a presión, pero en el buen sentido. El público está siempre encima y se pasan el partido cantando. El ambiente es como retroceder 100 años en el fútbol. Es el fútbol clásico de antes. Ya al llegar parece que es una fábrica y no el típico estadio de fútbol moderno. Una vez dentro hay mucha madera y escaleras de aspecto presidencial. Para los nostálgicos es un templo. Es el fútbol antiguo, el real. Es como si pudieras jugar contra Bobby Charlton». Sin problemas con los ultras «A la gente le gusta el zumo de cebada», bromea antes de tranquilizar sobre los hinchas escoceses. «No suele haber problemas. El tema de los hooligans lo tienen bastante controlado y es un ambiente de fútbol y muy sano». El Rangers tiene un palmarés asombroso, con 55 Ligas, 34 Copas y 28 Copas de la Liga. Su presencia en Europa es constante. Ha disputado competiciones continentales en 65 temporadas. Fue el primer equipo escocés en llegar a una final europea (Recopa 1962, perdida con la Fiorentina). Ha disputado otras cuatro, pero sólo ha ganado una (Recopa 1972 al Dínamo Moscú en Barcelona). La hinchada asume que están lejos de la élite continental. «La afición sabe cómo son las cosas para ellos en Europa. A pesar de ser un grande la diferencia con la Liga española es importante. Por eso no les van a pitar si se meten atrás. Al contrario, el partido para ellos es una fiesta en la que van a animar sin descanso». Cuéllar sigue de cerca las Ligas española y escocesa. Por tanto es importante escuchar lo que tiene que decir sobre la eliminatoria. «El Athletic es muy dinámico. Es uno de los equipos que más me gusta ver». Barry Fergunson, el entrenador del Rangers, y Allan McGregor, el técnico de porteros, fueron compañeros suyos. «Es un equipo muy fuerte defensivamente, que te transita muy bien y con jugadores rápidos y con calidad arriba, sobre todo el extremo checo Cerny y el goleador Dessers (nacido en Bélgica e internacional por Nigeria). Y luego tienen a Butland (que participó con Inglaterra en el Mundial Rusia'2012, aunque no jugó), un portero de los que te da puntos y que aparece en los momentos importantes». – ¿Quién es el favorito en la eliminatoria? – Sobre el papel, el Athletic, pero el Rangers ha demostrado ante el Fenerbahce que se ve capaz de luchar con cualquiera. Además, no les importa que llegue el equipo de Valverde y les domine en casa o que tenga el control de de balón. Es un equipo que está muy bien muy bien armado, tácticamente es muy fuerte. Y como te equivoques y les dejes correr te hacen el fútbol clásico escocés que te salen cuatro o cinco en transiciones como bestias».

