Visitas gratis al patrimonio arquitectónico de Bizkaia

Pregunta para nota. ¿Qué es el patrimonio? Cuando hablamos de él, ¿nos referimos solo al sentido económico de la palabra? En absoluto, lo demuestran cada año las Jornadas Europeas del Patrimonio, que animan a centrarse en el resto de aspectos englobados por el vocablo, esa parte emocional y cultural que habla de raíces, de costumbres y pasado, de los pasos dados a lo largo de los años y la evolución. Y en el caso de esta edición, de la arquitectura y construcciones, concretamente.

Por eso, en 2025 enfoca su objetivo sobre edificios y construcciones, como reflejo y motor de la historia y nuestra forma de vida. Porque la humanidad siempre construyó y utilizó los materiales a su alcance para levantar inmuebles en los que habitar, aprender, trabajar, divertirse, socializar...

Arantzazu El viejo molino de Arratia

Nada de ir a tu aire, aquí se trata de apuntarse a una visita guiada con Mª José Torrecilla Gorbea de cicerone. Para conocer las características de las instalaciones hidráulicas que, igual que los molinos, poblaron las riberas del Arratia. Rescatando la fuerza del agua. Con un desarrollo físico que va «más allá del edificio, y que condiciona ubicación, materiales y formas», comentan para aclarar el sentido de la cita.

En el centro del pueblo. «Conoceremos Errotaberri y entenderemos la función de una casa levantada para alojar el molino, aprendiendo a reconocer sus rasgos constructivos más relevantes», añaden.

Información: 18 octubre, 11:30 a 12:30 h. Castellano. Tf. 600524650. basurde@gmail.com

Getxo Del molino a la torre

Sigue al cicerone durante este paseo a través de la arquitectura en el Valle de Bolue. No habrá pérdida si lo haces a través del antiguo camino de Martiartu, que enlaza Getxo con Berango y Erandio. La propuesta pasa por explicar cómo el paisaje se ha ido configurando a través de las diversas construcciones, añadiendo edificios como antiguos molinos, pasarelas, puentes y la casa torre de Martiartu.

«A lo largo del camino, se pondrán en valor elementos históricos que aún perviven en este enclave natural», expresan los conductores del programa. Resumiendo, se trata de una gran oportunidad para descubrir cómo se encuentran historia, territorio y arquitectura en uno de los valles más singulares de Getxo.

lnformación: 18 octubre, 10:30 a 13:30 h. Castellano. Tf. 688883596. info@ingurumenaretoagetxo.eus

Barakaldo Viviendas obreras

Llegaron muchos obreros, por eso hacían falta casas, y rápido. Ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX. Precisaban edificios dignos donde vivir, con buenas condiciones higiénicas en áreas de fuerte industrialización como Barakaldo.

«Las Leyes de Casas Baratas impulsaron la construcción de cooperativas de viviendas que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias», recuerdan los organizadores.

En el municipio vizcaíno la apuesta se decantó hacia la calidad arquitectónica de los diseños que contaban con influencias europeas, creadas, además, por arquitectos vascos de sobrada profesionalidad, tal y como contarán al público en este itinerario guiado.

lnformación: 19 octubre, 11:00 a 13:00 h. Castellano. Tf. 944971390. cihma.barakaldo@gmail.com

Bilbao Arquitectura educativa

Doble o nada, visita guiada a dos instituciones educativas, los institutos Miguel de Unamuno y Martín de Bertendona. Comparten patio desde 1966, pues permanecen adosados. Hermanos, pero no gemelos, reflejan dos épocas, tanto en lo que a arquitectura como a enseñanza se refiere.

Bastida y Basterra diseñaron el primero en el año 1927. Lo hicieron como moderno 'palacio' de hormigón. Para un Bilbao próspero gracias al dinero traído por la industria. Lo inauguró el rey Alfonso XIII, por cierto.

El segundo edificio lo firmó Basterrechea, en diseño estilo franquista racionalista. «Responde a la demanda desarrollista de la juventud femenina formada para el trabajo y la universidad», explican como anticipo al paseo cultural.

lnformación: 25 octubre, 10:30 a 12:30 h. Euskera y castellano. ondarea@iesbertendona.com

Ispaster El pueblo del caserío vasco

Este itinerario guiado demostrará que el municipio vizcaíno puede sacar pecho debido a un rico patrimonio cultural. Listemos con los dedos de las manos las posibilidades: uno, caseríos bien conservados de todos los estilos arquitectónicos; dos, patrimonio cultural construido con enorme valor; tres, museo vivo de la arquitectura rural.

Los cicerones serán Anartz Ormaza, arquitecta especialista en patrimonio cultural, y Guillermo Ruiz de Erentxun, experto en caminos.También conocerás eso, 'herribideak' que conducen hasta a una selección de caseríos, los considerados mejores ejemplos desde el estilo gótico hasta el neovasco, pasando por renacimiento, barroco.

lnformación: 25 octubre, 10:00 a 14:00 h. Euskera y castellano. ispartekoudala@gmail.com

Elorrio Una tejera del siglo XVII

Su nombre: Solastu Tellería. Anciana ya, más de tres siglos suma. Allí elaboraban los tejeros tejas, ladrillos y baldosas artesanales. Lo entenderá el público participando en la visita guiada que añade demostración.

Curiosa la confección arquitectónica preindustrial dotada de particular cubierta, y el horno, todo para favorecer la capacidad productiva del edificio. «Conoceremos las técnicas ancestrales, el significado cultural de la teja en nuestra sociedad y las costumbres asociadas a ella», prometen desde la organización.

lnformación: 23 octubre, 12:00 a 13:30 h. (castellano) 4 octubre, 12:30 a 14:00 h. (euskera) 17 octubre, 12:00 a 13:30 h. (euskera), 18 octubre, 11:00 a 12:30 h. (castellano). Tf. 634735292

Etxebarria La ferrería convertida en hotel

Un total de 600 años lleva sobre su espalda la Ferrería Antsotegi, desde el siglo XV. La visita guiada permitirá conocer esta segunda ferrería más antigua de Europa, que continuó produciendo hasta el siglo XIX, exactamente hasta el año 1820.

El mundo cambia, y cambian las necesidades, por eso de su primera labor pasó a la segunda, como molino en marcha hasta mediados del XX. Un paso más vino con la modernidad, desde 2003 funciona como hotel, alojamiento con encanto histórico. Sus responsables actuales y los arquitectos autores del proyecto narrarán toda su historia.

lnformación: 25 octubre, 11:00 a 12:30 h. Castellano. Tf. 946169100.

Karrantza Harana La iglesia afortunada

No es que el templo dé suerte, es que lo trajo hasta esas tierras la fortuna, el dinero. Eso comprobarás en esta visita guiada. Fue Juan Prieto de Haedo quién ordenó la iglesia, un vecino nacido pobre, que labraba tierras en Carranza. Como otros ahogados por la miseria, decidió partir a hacer las Américas... y lo logró.

Convertido ya en el poseedor de una de las mayores fortunas en la España del siglo XVIII, encargó la iglesia barroca de Santa Cecilia en el barrio de mismo nombre. Patrimonio Histórico de Bizkaia, aguarda junto a su casa familiar. Levantada en el siglo XVIII, contiene un singular retablo de curiosa traza (entenderás el comentario cuando lo veas), además de una reja de hierro que «según los historiadores del arte, está considerada como una de las mejores rejerías del País Vasco», afirman desde las filas organizativas.

lnformación: 25 octubre, 11:00 a 12:30 h. Castellano. Tf. 946806928 / 696446301. turismokarrantza@gmail.com

Lanestosa Casas de indianos

Un valle repleto de bosques, verde gracias a la lluvia que riega sus tierras, da abrigo a este municipio. Encerrado con gusto entre montañas y surcado por el río Calera, se distingue como uno de los más antiguos de Bizkaia.

El recorrido guiado discurrirá por el casco histórico. También acercará hasta las casas de los indianos enriquecidos tras emigrar a América y Filipinas. Edificaciones que imponen su presencia, pues para eso se crearon, para destacar y subrayar el éxito de este viaje vital de quienes las pagaron. Verás el espacio histórico medieval que sobrevivió hasta la actualidad.

lnformación: 25 y 26 octubre, 11:30 a 13:30 h. Castellano. Tf. 607217424 / 946806116. antsotegi@antsotegi.com

Berriatua Construyendo en el pueblo

No abarca mucho espacio, pero este municipio regala un recorrido por diversos estilos arquitectónicos, lo que ofrece un buen muestrario para el objetivo de estas jornadas. La idea es participar en un paseo guiado por Juan Manuel González Cembellín desde la torre de Aranzibia, construida a finales del gótico, hasta los caserones neoclásicos de Erribera.

¿Quieres más? Concedemos tu deseo: Etxepintxo con sus pinturas rococós, «arquitectura culta, sí», advierten. A la que se suma la arquitectura popular, pragmática y funcional, «pero que se deja contaminar por aquella», agregan. ¿Falta algo?, por supuesto, la iglesia de San Pedro, reflejo del deseo de los feligreses por dotar a su anteiglesia de un elemento monumental, una construcción destacada dedicada a la fe, que vistiera el vecindario.

lnformación: 26 octubre, 10:00 a 13:00 h. Castellano. Tf. 946137030 (8:00-15:00 h.). goikolau@gmail.com

Balmaseda Martín de los Heros y su patrimonio

Doble por el mismo precio: itinerario guiado y conferencia. Empezarás sentado, escuchando la charla de Valentín Ibarra en la que tratará la figura de nuestro protagonista, Martín de los Heros (1874-1859), político que se convirtió en ministro de Interior, senador y director de la Biblioteca Nacional. Antes de caminar, hay que empaparse de la trayectoria del autor de 'Historia de Valmaseda' (1848).

Poco a poco se hizo con una buena parte del patrimonio, lo recoge un documento de 1817, 'Apeo de los vienes' de Martín de los Heros la Bárcena. Urbano y rústico. Y eso es, precisamente, lo que visitará el grupo en la fase dos de esta cita, de la mano de un itinerario por su villa natal, para conocer edificios del siglo XIX y anteriores.

lnformación: 31 octubre, viernes, 10:00 a 13:00 h. Castellano. Tf. 946504488. www.enkarterrimuseoa.eus

Leioa Restauración de entorno

La visita guiada funde arquitectura y memoria. «Explor la recuperación de marouflages, técnica que consiste en fijar una pintura sobre tela en un soporte mural para su integración en el espacio, así como la intervención en retablos y obras murales de Ibarrola, Oteiza, y la icónica decoración del Café Iruña», transmiten.

Acompañados por especialistas en este tema, quienes analizarán los criterios, procesos y decisiones que han permitido recuperar estas obras, con el máximo respeto a su historia y materiales originales.

lnformación: 23 de octubre, jueves de 17:00 a 19:00 h. Euskera, castellano. materiaymemoria2025@gmail.com

