La herencia y el pasado alavés en varias visitas

Iratxe López Jueves, 2 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Esta semana animamos a conocer Álava. Volvemos a aprovechar la excusa propuesta por las Jornadas de Patrimonio, pero cambiamos de provincia. El objetivo se mantiene: abordar la arquitectura desde una óptica relacionada con otras disciplinas humanas, es decir, ampliando la vista hacia un horizonte situado más allá de la simple funcionalidad, una panorámica que añade identidad cultural, historia, costumbres, técnicas, oficios, relaciones artísticas, económicas y filosóficas... Vamos a ello.

Llanteno, Ayala El cementerio de Llanteno

Ampliar Rafa Gutiérrez

La visita que guía Luis Padura Elorza, miembro de Valle de Llanteno Arte Elkartea, no da miedo, aunque la protagoniza el camposanto. A él sumarán conocer la parroquia de Santiago. Dentro del cementerio espera un lugar muy especial, el panteón neogótico de la familia Murga. ¿Quiénes eran? Lo contarán allí, pero como adelanto diremos que se trata de uno de los principales linajes burgueses del siglo XIX en este territorio. Tanto que incluso tenían contactos económicos y familiares en Madrid. Unos privilegiados, vamos, a los que la muerte igualó al resto de fallecidos... salvo por el espacio que los acoge para siempre.

Información: 5 octubre. 11:00 y 13:00 h. 945101070. reservas@kalearte.com

Legutio «Villarruinas», paseo arqueológico

Ampliar Igor Aizpuru

La idea es reconstruir la posguerra, entiéndannos, con el recuerdo. Fue en el invierno de 1936 cuando tuvo lugar la Batalla de Villarreal, devastadora para este municipio. Sufrió bombardeos, tantos que los franquista la apodaron 'Villarruinas', humor especial el suyo. Tras el final de la contienda, había que reconstruirla, así que Franco decidió enviar a quien lo hiciera en 1940, convirtiéndola en la única localidad alavesa 'adoptada' por el dictador.

El paseo centrado en la arqueología y encargado a Josu Santamarina Otaola, miembro del Instituto Alavés de Arqueología-Arkeologiarako Arabar Institutua, también muestra la parte arquitectónica de aquel resucitar el lugar sobre sus ruinas.

Información: 12 octubre. 10:30 h. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Vitoria Los caños del casco medieval

Ampliar Igor Martín

Siguen las visitas guiadas, en este caso de la mano del Grupo Ecologista Gaia. Para toparse con elementos curiosísimos de la capital alavesa que no todo el mundo tiene el gusto de conocer. Nos referimos a los caños medievales, espacios urbanos que antaño servían como desagüe donde tirar las aguas sucias de las viviendas situadas en la colina.

Hoy día su uso está restringido dentro de las manzanas del Casco Medieval, por lo que abrirlos de cara a esta cita es un lujo para los participantes. Se utilizan como espacio para airear e iluminar viviendas. «Su nombre proviene de la forma de cañada que tenía el terreno por el que transcurrían esas aguas», comentan los organizadores.

El evento añade wiki-taller, proyecto colaborativo para recolectar imágenes sobre patrimonio representativo, pero desconocido. «La actividad se enmarca en ConMiWiki, que pretende mejorar el patrimonio alavés en Wikimedia, contando con la ayuda de la población local», explican.

Información: 14 octubre. 17:00 h. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Salcedo Entre dólmenes

Ampliar

Nos referimos a los de La Mina, en Molinilla, y La Lastra, en Salcedo. También a la necrópolis altomedieval de San Miguele, en Molinilla. Repaso de la cita: el grupo aprovechará la mañana para conocer los dos primeros dólmenes, descubiertos en 1927 y 1942, respectivamente. Con ellos delante, analizarán las características de estas construcciones megalíticas prehistóricas. «Después, tendremos ocasión de visitar la interesante necrópolis de sarcófagos en piedra de San Miguele, identificada como espacio funerario en 1971, que cuenta con una secuencia de uso desde finales del Bajo Imperio Romano hasta la Alta Edad Media», añaden.

De la buena marcha del paseo se encargará Pedro Lobo, enviado por el Instituto Alavés de Arqueología-Arkeologiarako Arabar Institutua. Por cierto, advierten que no habrá autobús para trasladarse desde un punto de la visita a otro, vamos, que cada cual se encargará de su propia movilidad.

Información: 18 octubre. 9:30 h. 945101070. reservas@kalearte.com

Antoñana La arquitectura del Tren Vasco-Navarro

Ampliar Jesús Andrade

Los trenes trasladaban, y trasladan, personas y mercancías, hermanaban lugares y gentes. Por la mañana habrá visita al Centro de Interpretación de la Vía Verde del ferrocarril Vasco-Navarro, donde los participantes conocerán la historia de este vehículo sobre raíles que conectó una gran extensión.

Eso por un lado. Por otro, la propuesta acercará a varias localidades de Montaña Alavesa por las que circuló, para conocer y fotografiar algunas de sus estaciones, y complementar la información disponible en Wikimedia Commons y Wikipedia. ¿Y eso qué quiere decir?, pues que la actividad forma parte del proyecto ConMiWiki, que persigue mejorar la presencia del patrimonio alavés en los proyectos Wikimedia gracias a la ayuda de la población de los Concejos alaveses. ¡Ah!, por cierto, como en el caso anterior no hay bus, cada cual se mueve por su cuenta, lo advertimos para que pienses en la logística. Mejor, infórmate antes.

Información: 18 octubre. 10:30 h. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Artziniega Los oficios teatralizados

Ampliar Sandra Espinosa

Accedes a Artziniega Museoa, donde protegen del olvido herramientas y elementos vinculados a oficios. Los de carpinteros y albañiles, de la construcción; los agrícolas, que tienen que ver con siega, siembra…; y la manufactura, de la mano de muestras de zapatería, herrería...

«Durante la visita se van a teatralizar algunos oficios», comentan los impulsores. Lo que quieren decir es que, con estos oficios como referencia, crearán una historia que gire en torno a esas labores, historia interpretada por actores y actrices. Una manera divertida de resaltar pasadas formas de vida, otro tipo de lenguaje con palabras ya en desuso, y buen número de anécdotas.

Información: 18 octubre. 11:00 y 18:00 h. castellano; 12:30 y 17:00 h. euskera. Tf. 945396210. arteaelkartea@gmail.com

El Campillar Dobela Enea

Ampliar

Punto de vista a tomar: perspectiva arqueológica e histórica. Dentro de un complejo vinícola medieval que acabaría convertido en mayorazgo rural a finales del siglo XVIII. Cuenta con trujal, calados, trillares, molino, casa y fincas.

Así comenzará un viaje sensorial, para acariciar el entorno geográfico próximo y disfrutar de eventos y actos culturales. «En la visita se conocerán dos proyectos culturales interrelacionados», comentan. Dobela Enea es su nombre, y pretende una puesta en valor que busca servir de «modelo de intervención y protección en los sistemas de los conjuntos vitivinícolas de Rioja Alavesa, documentado por el proyecto 'Gómez de Segura (GS)'».

La historiadora, arqueóloga y gestora cultural, Rebeca Marina López, y el arquitecto, docente e investigador histórico, Pablo Cuesta San Pedro, traducirán de manera sencilla la complejidad de este lenguaje. Para que todo el mundo vuelva a casa con las ideas claras.

Información: 18 octubre. 17:00 h. Castellano. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Araia-Asparrena La impronta de Ajuria y Urigoitia S.A.

Ampliar junehernandez13@gmail.com June

Protagonista del asunto es esta fábrica que responde al esquema tradicional de la siderurgia crecida en la zona para aprovechar los recursos naturales: agua, madera, combustible, hierro, canteras... muy práctica. Nació a partir de una ferrería de 1772 que supuso una avanzadilla respecto a los complejos industriales metalúrgicos, un paso previo a la actividad entre los años 1848 hasta el cierre en 1985.

«Habrá testimonios vinculados a la factoría y al día a día de sus trabajadores en Araia», aseguran para animar al público. Y hablarán, en castellano, Beatriz Herreras Moratinos, de Ondartez, y en euskera miembros de Kalearte Turismo y Cultura S.L.L. Apunta: no ponen autobús para traslados, así que ya sabes lo que toca.

lInformación: 19 octubre. Euskera: Grupo 1. 11:00 h. Araia. Aparcamiento de la Fundición Ajuria y Urigoitia S.A. 13:00 h. Araia. Herriko plaza. Castellano: Grupo 2. 11:00 h. Araia. Herriko plaza. 13:00 h. Araia. Aparcamiento de la Fundición Ajuria y Urigoitia S.A. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Vitoria Arquitectura en el Archivo Histórico Diocesano

Ampliar

¿Te gustan las visitas guiadas?, en esta conocerás el AHDV-GEAH, el Archivo Histórico Diocesano, que recoge la antigua y reciente historia de la Diócesis de Vitoria. Contiene una amplia diversidad de fondos, señal del camino hecho a lo largo de los siglos por la Iglesia alavesa. «El Archivo y la actividad ofrecen la oportunidad de conocer documentos vinculados a la arquitectura», señalan para aclarar el objetivo, elementos como trazas, memorias de construcción... Las archiveras Itziar Lafuente Castañeira y Vanessa Jiménez Hortas actuarán como cicerones.

Información: 22 octubre. 10:00 h. castellano. 12:00 h. euskera. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Artziniega Taller de Irrintzi

Ampliar

Igual no sabes hacerlo, sencillo no es, pero cualquier vasco es capaz de identificarlo. En este caso, no invitan a una visita, sino a un taller para aprender de dónde viene, el origen de este grito ancestral que ha sobrevivido a los siglos, transmitido de generación en generación. También hablarán de los que resuenan en diferentes partes del mundo, y de sus posibilidades en la actualidad.

Por supuesto, animarán a que la gente practique. ¿Quiénes van a animar?, pues los impulsores de esta curiosa opción desarrollada en Artziniega Museoa, espacio expositivo situado en la calle Arteko Aldapa 12.

Información: 24 octubre. 19:30 h. Tf. 945396210. arteaelkartea@gmail.com

Salinas de Añana Palacio Zambrana-Herrán

Ampliar

Muy cerca del Valle Salado, se levantó en el siglo XVII el Palacio Zambrana-Herrán para mostrar el poder político, económico y social de sus dueños. Luce arquitectura y decoración típica de los siglos XVIII y XIX, por eso sorprende a quienes lo visitan. ¿Serás una de esas personas? Si es así, conocerás allí al guía, Ander de la Fuente Arana, profesor de Arquitectura de la EHU. Mejor conductor no podías tener.

Información: 26 octubre. 11:00 h. castellano. 12:30 h. euskera. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Ocio Castillo de Los Lanos

Ampliar Alberto Loyo

Cambiamos de edificio, a un fortaleza plantada en la cima de la Peña de Lanos (644 m). Formaba parte de las que levantaron debido a los conflictos entre los reinos de Navarra y Castilla desde el siglo XI al XV. Su función era vigilar dos rutas esenciales. Una discurría por el corredor natural Inglares-Ega, otra enlazaba con la anterior al pie del cerro, llegaba de tierras riojanas a través del portillo de la Lobera por la cercana Salinillas de Buradón. El paseo, de dificultad media, es para mayores de 10 años. Guiado por Aitziber Pérez, de la Casa Rural Castillo de Portilla.

Información: 1 noviembre. 10:30 h. castellano. 10:50 h. euskera. Tf. 945101070. reservas@kalearte.com

Temas

Álava