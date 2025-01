Salud Mental Miranda inaugura su piso de apoyos a la vida independiente

«La personas con problemas de salud mental tienen derecho a dirigir y controlar sus vidas», es lo que se dijo alto y claro cuando se realizó la inauguración oficial de la que desde Salud Mental Miranda se cataloga como una vivienda de apoyos a ... la vida independiente para tres personas, dos mujeres y un hombre. Este piso que se ubica en el mismo bloque en el que la entidad dispone de otra vivienda en la que residen cuatro mujeres, y «está vinculada a itinerarios de empleo para que las personas con problemas de salud mental y discapacidad puedan encontrar un trabajo», explicó el director de Salud Mental Miranda, Sergio Bujo.

El piso lo cede el Consistorio y para la asociación eso es fundamental ya que les ahorra «un gran gasto». Es un recurso más para que las personas usuarias «que en su proyecto de vida tienen como objetivo encontrar un empleo».

Las plazas están cofinanciadas a través de una subvención del Fondo Social Europeo y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y precisamente eso es lo que se busca conseguir para quienes residen en la vivienda, que tiene como característica que la figura del asistente personal cobra relevancia ya que «cada persona que vive aquí tiene el apoyo de un asistente.

Aun cuando ha sido hoy el momento elegido para realizar la inauguración oficial, la vivienda es un recurso que está disponible en la ciudad desde el año 2021, y ha permanecido ocupada en su totalidad prácticamente desde el primer día. Quienes consiguen una plaza en esta vivienda de apoyo pueden residir en ella «durante dos años. Es la estancia estipulada, pero si tienen que continuar con su itinerario personalizado de empleo, no hay problema para prorrogarla», indicó la responsable de las viviendas. Adriana Salazar.

Ayuntamiento y Junta son las dos administraciones que posibilitan la existencia de esta vivienda. La alcaldesa, Aitana Hernando valoró positivamente que el Gobierno autonómico participe de la financiación. También quiso dejar patente que «contar con Salud Mental Miranda no es sólo una suerte, es un lujo. Sus profesionales son magníficos y tienen una vocación e implicación que hay que destacar». Dijo también que la ciudad no podría tener la atención que se tiene a estas personas «si no fuera por Salud Mental Miranda».