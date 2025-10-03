Los profesionales que cocinan el futuro de la gastronomía vizcaína

Julián Méndez Viernes, 3 de octubre 2025, 18:18 Comenta Compartir

Personas. Rostros. Voluntades. En Etxekobe no vemos hoy los rótulos de los restaurantes ni los nombres de los platos escritos en cartas y comandas. Tampoco los mandiles, botas, chaquetas, etiquetas o chaquetillas de cocineros, reposteros, sumilleres o productores. Este mediodía son almas, corazón y vida. Y tan panchos.

La cuarta edición de los Premios Talento Gastro convocados por El Correo reunió en Kobetamendi a una nutrida representación del sector. Y esta vez, quienes están acostumbrados a servir, fueron servidos. «Enhorabuena a quienes con su trabajo en la cocina y atención en las mesas hacen posible que este día luzca con fuerza en la promoción alimentaria y gastronómica de nuestro país», enfatizó Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que entregó el premio Mejor Producto de Cercanía a Mikel González del Kaitxo.

Mejor Talento Emprendedor Mikel González

Ampliar Mikel Gónzalez Setién y Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

«Este premio es compartido con mis padres que han sido quienes me han enseñado el camino del trabajo» Mikel González (Kaitxo)

«La alimentación y la gastronomía son parte de la identidad de la sociedad vasca. Es imprescindible hacer una apuesta por los nuevos talentos. Es importante mantener las tradiciones de nuestros fogones, pero las nuevas tendencias llaman a la puerta», dijo Barredo. «Debemos unir ambas».

Mejor Talento Emprendedor Gabriel Huaman

Ampliar Gabriel Huaman y Susana Andrés, Directora Comercial de Laboral Kutxa.

«Este premio es compartido con mis padres que han sido quienes me han enseñado el camino del trabajo» Gabriel Huaman (Waman)

Miré de refilón y allí estaba, acompañado de Rosa y Edson, sus padres, Gabriel Nicolás Huaman Luján (33). Esfuerzo y síntesis. «Rosa, mi madre, cuando llegó de Perú tenía tres trabajos. Uno de ellos, en el Euskalduna de Fernando Canales. No lo tuvo nada fácil; en aquella época había que sacar un visado especial y tener un fondo económico. Con los años abrió Rocoto, en Deusto. Estoy aquí por ellos. Mi cocina es muy personal, alejada de las modas: más que vascoperuana, es una cocina que suma Bizkaia y Perú», subrayó. Ejemplo Waman: Kokotxa confitada & pil pil de ají amarillo. Ganado para la causa (y para el anticucho).

Mejor Cocinera Zuriñe García

Ampliar

«Continúa mi compromiso con la cocina tradicional, la que realmente importa. Es un premio al equipo» Zuriñe García (El Paladar)

Zuriñe García, distinguida como Mejor Cocinera, comía junto a Ricardo Campuzano, director del hotel Puente Colgante, que le ha dado seguridad y cobijo. Zuriñe, defensora a ultranza de la cocina tradicional, había tenido que hacer malabares para recoger el premio. «He estado marcando pintadas que luego cocinaremos a baja temperatura», sonreía con el premio Jantour (que ya está en una vitrina de su salón junto al Premio a la Mejor Restauradora 2017 y a retratos de su hija Alize). «Eventos así son la leche. Son grandes porque nos permiten estar con los compañeros y olvidarnos durante un rato de las vidas tan estresadas que llevamos. ¿Cómo me siento? He trabajado y coincidido con muchos de los que están aquí. Y siempre he tenido la misma percepción. He sido la última en llegar al grupo de la estrella, siempre he sido la más pequeña. Y siempre me he sentido arropada. Caeré bien o mal, pero noto que la gente me aprecia», decía la cocinera de El Paladar. Apreciada y reconocida se sentía también Olaia Fernández del Portuondo, que recibió el premio a Mejor Tratamiento de Producto.

Mejor Tratamiento del Producto Olaia Fernández

Ampliar Olaia Fernández de la Cuadra (izquierda) y Diva Casciani, responsable de atención a la hostelería de Makro.

«El único truco que usamos en Portuondo es tocar el producto lo menos posible» Olaia Fernández de la Cuadra (Portuondo)

Relaciones. Conversaciones. Lazos. Como apuntó Sonia Pérez, diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, «hemos construido en los últimos años una relación de profesionalidad, de cariño, de amistad y de promoción compartida. La gastronomía no sólo se mide en sabores, sino en experiencias, en hospitalidad y en el orgullo de competir lo nuestro. Hoy, gracias a Jantour, tenemos la oportunidad de compartir y reconocer a quienes hacen de la gastronomía de Bizkaia, una seña de identidad y un motor de futuro», explicó.

Con un Paradisuak 2022 en la mano («es Piñu Beltza, como llamamos en la bodega a la Pinot Noir», explicaba Alberto Pajuelo, de Itsasmendi) y una visión panorámica (desde el macizo del Gorbea al Abra, con el brillo del Guggenheim y las formas de UFO de San Mamés), corros y corrillos, fotos y selfies se sucedían en la alucinante terraza. Josean Alija, el chef del Nerua que acompañaba a Joserra Losada (nominado al premio de Mejor Atención en Sala) se sumaba a ese ambiente «como de boda» instalado entre los invitados que disfrutaban de la fiesta con sus colegas. Allí brindaba también Garazi Garzia del Garena, que obtuvo el premio a Mejor Atención en Sala.

Mejor Atención en Sala Garazi Garzia

Ampliar Garazi Garzia, del Garena, y Luis Pesquera, delegado de Ventas País Vasco, Cantabria y Navarra de Bodegas de los Herederos de Marqués de Riscal.

«Soy mujer, joven, euskaldun, navarra y trabajo en sala. Gracias por tenernos en cuenta» Garazi Garzia (Garena)

«Premios así sirven para dar visibilidad y promocionar a los compañeros, a la gente joven que está entre bambalinas. Inician sus negocios y tienen menos presencia pública. Así que Jantour les da visibilidad. Me acuerdo en especial–subrayó Alija– de las personas que creyeron en mí, que me apoyaron en mis primeros pasos, que son agradecidos y siguen viniendo a mi cocina. Una iniciativa como ésta, hecha de disfrute y buena intención, convierte en excepcionales estos momentos compartidos».

A un lado asoma el brazo tatuado de colores de Olatz López (ahora en El Floridita de Ledesma). Joseba Lozano (director de la Escuela de Artxanda) e Ibon Andraka (su homólogo en Leioa) comparten círculo y charla con Mari Mar Churruca e Iñaki Garcinuño. Sorniente y amable charlaba Paola Saavedra del Kaia de Portugalete, ganadora del premio Mejor Coctelera.

Mejor Coctelera Paola Saavedra

Ampliar

«Ha sido un camino duro, pero el esfuerzo tiene recompensa. Gracias, Bilbao. Gracias, Bizkaia» Paola Saavedra (Kaia Portugalete)

Me tropiezo con Víctor de Castro, puro nervio antes de la ceremonia. Era la tercera vez que había sido postulado como Mejor Repostero y pese a que hablaba del «privilegio» de estar en Kobeta, este andorrano de origen portugués (que pasó por Boroa) no las tenía todas consigo. Con el trofeo ya en las manos dio gracias a la «pastelería» por habérselo dado todo y nos recomendó «chocolate criollo... pero del bueno». Tomamos nota.

Mejor Repostero Víctor de Castro

Ampliar Víctor de Castro y Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao.

«Son muchos años luchando. Es mi tercera nominación. Un privilegio siempre. La pastelería me lo ha dado todo» Víctor de Castro Maestro pastelero

Como hacemos con la recomendación, el último descubrimiento hecho en Horma Ondo por la joven sumiller Olatz Bustinza. «Las Salinas, de Monge Amestoy, una familia que me recuerda a la nuestra. Un vino espectacular de uvas cercanas a Carravalseca, una laguna que le da una salinidad muy elegante que realza nuestros platos de brasa», decía Olatz, acompañada de Eneko Martínez. También Davide Dall'Amico, del Mina y ganador del premio Mejor Sumiller, hablaba con sus colegas de vinos con alma.

Mikel Población (La Despensa del Etxanobe) nos asombraba hablando del cambio de horarios instituido por el turismo en Bilbao. Hay días que el 90% de los clientes son extranjeros. «Y vienen tan pronto que abrimos el horario de cenas ¡a las siete de la tarde!»

Inovación/Sostenibilidad Aitor Parte

Ampliar Aitor Parte (derecha) y José Gálvez, gerente de mercado local de Coca-Cola.

«La sostenibilidad empieza en casa, con pequeños detalles. Es una responsabilidad de todos» Aitor Parte (Amaren)

Un fenómeno al que Aitor Parte (38) y su equipo han debido adaptarse a toda velocidad. «Bilbao ya es una ciudad turística, han cambiado las formas de vivir. Funciona el tardeo y desciende la actividad nocturna». Parte remarcaba en especial la conveniencia de encuentros como el propiciado por Jantour, «que ayuda a humanizar nuestro sector, que colabora a que nos conozcamos y establezcamos líneas de colaboración. No somos un sector tan unido como, por ejemplo, los taxistas. Aquí dejamos de ser competencia para acercarnos a compañeros del gremio», analizaba el galardonado en Innovación/Sostenibilidad.

Mejor Barra de Pintxos Iñaki Lazkano

Ampliar Iñaki Lazkano (derecha) y Aitor Santos, responsable de trade marketing de Keler.

«Soy un afortunado. Hago un trabajo que me gusta y soy premiado. Es un orgullo para todos los de Zorginzulo» Iñaki Lazkano (Zorginzulo)

Iñaki Lazkano del Zorginzulo, ganador del premio Mejor Barra de Pintxos, destacaba el esfuerzo necesario para mantener una hostelería de calidad y defensora de la cocina vasca.

Ampliar Buena compañía, sol , nubes y vistas en Kobeta En esta cuarta edición de los Premios Talento-Gastro de El Correo el astro rey, que se sumó de lleno a la fiesta en ediciones precedentes, quiso dar un respiro a los más de 200 invitados que acudieron al evento y se presentó acompañado de beatíficas nubes. Aceituna de gilda, sardina ahumada con hongos, bilbainito, caramelo de lomo y brie, tortilla de bacalao y talo de txistorra y patata asada fueron los aperitivos servidos en la terraza con las mejores vistas de la Villa. Acompañados de Paradisuak Janeo Mg 22 de Itsasmendi, Finca Montico 100% Organic D. O. Rueda, Tx Berria 2022 de Talleri Berria, Aretxabaleta 2022 (Bodega Magalarte en Zamudio) además de cerveza Keler y Coca-Cola. En el kiosko de la coctelería se sirvieron combinados con Royal Bliss. Ya en la mesa, el menú preparado por Bokado fue Sopa de pescado y marisco (se sirvió Lainoa Mg 2024 de Virgen de Lorea), Rape al estilo tradicional que fue acompañado con Zura 2022 de Gorka Izagirre y Solomillo de vacuno con jugo de carne y puré cremoso de patata, maridado con XR de Marqués de Riscal D.O. CA Rioja. Cerró el menú una porción de Pantxineta que se sirvió junto a un Saregin 2021 de Hasiberriak Wines.

