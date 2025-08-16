Los Kinahan, los irlandeses que regaron el mundo de drogas y cadáveres desde Marbella Esta banda de los barrios de Dublin se hizo con el poder en en el hampa global e inició una guerra con sus rivales plagada de muertes violentas

La muerte de miles de personas a lo largo de todo el planeta se fraguó entre pintas de Guinness y vodka para pijos en las discotecas horteras de Marbella. Con el cambio de siglo, la Costa del Sol española se convirtió en refugio de una de las bandas mafiosas que con el tiempo llegaría a ser la clave de todo el hampa global: los Kinahan. Estos criminales irlandeses, descendientes de una familia de clase media de Dublín y con una fuerte tendencia al dinero fácil, regaron con droga las calles de numerosas ciudades europeas, blanquearon dinero para cárteles, asesinos y terroristas, contrataron sicarios en España para su guerra civil en las islas y han sobrevivido a la vigilancia constante de policías de medio mundo.

Los Kinahan reflejan a la perfección la delincuencia del siglo XXI, en la que las fronteras han desaparecido con la globalización y los grupos violentos han asaltado el nuevo mundo como una oportunidad para perfeccionar el crimen a niveles desconocidos. Esta mafia irlandesa, procedente de uno de los países más católicos de la Unión Europea, no dudó en apropiarse de uno de los fundamentos de la sociología económica del islam: la 'hawala'. Este nombre árabe que bautiza el sistema de transferencias económicas basado en la confianza comenzó a utilizarse en las caravanas que atravesaban el desierto y ahora mueve miles de millones a lo largo del planeta. Su sistema es sencillo. Si alguien en Madrid quiere entregar un millón de dólares en París, un miembro de la 'hawala' en Francia se encargará de que llegue ese dinero, de su propio bolsillo, al destinatario. Cuando el pagador parisino tenga que hacer llegar dinero a España, su contacto en la capital se encargará, también con sus propios fondos, de culminar la gestión. Más tarde ya harán cuentas. Los irlandeses se especializaron en este sistema inventado por los nómadas en el desierto y eso fue casi una profecía, como veremos.

Una «banda de barrio»

Esas gestiones fueron todo un cambio para una «banda de barrio», según se recoge en un informe sobre este grupo criminal publicado en abril en la revista de la Policía Nacional y redactado por los analistas Nerea Sanmartín Gómez y José Luis Gil Valero. El estudio recuerda que el clan se hizo fuerte en Drimnagh y Crumlin, dos de los núcleos más peligrosos de Dublín. Bajo el control de Christy Kinahan, el grupo pasó de controlar la cocaína y la heroína a convertirse en la principal organización criminal de la isla. La epidemia de las drogas y sus muertes por sobredosis lleva su apellido. Sus negocios turbios comenzaron a blanquearse a través de clubes de boxeo, desde donde se extendieron a las inmobiliarias, empresas de aviación e incluso el comercio de oro desde Zimbawe. En el mundo de las doce cuerdas, el excampeón del mundo de los pesos pesados, Tyson Fury, llegó a agradecer a los Kinahan lo que habían hecho por él.

Christy Kinahan, apodado 'El Padrino', llegó a España en 2001, tras haber huido de Irlanda y Holanda, desde donde había dirigido sus redes de narcotráfico. Según la leyenda, en una de sus estancias previas había aprendido español y holandés, además de estudiar dos carreras. Allí conoció al gángster John 'el Coronel' Cunningham. Este delincuente cumplía 17 años de prisión por el secuestro de la heredera de la cervecera Guinness, Jennifer Guinnes. 'El Coronel' y 'El Padrino' convirtieron su amistad en una sociedad limitada criminal.

Christy Kinahan Asesinado por el clan Hutch en febrero de 2016 Hijos Primos Asociados David Byrne Paul Rice Freddie Thompson Liam Byrne Daniel Kinahan Christy Kinahan jr. Christy Kinahan Asesinado por el clan Hutch en febrero de 2016 Hijos Primos Asociados David Byrne Paul Rice Freddie Thompson Liam Byrne Daniel Kinahan Christy Kinahan jr. Christy Kinahan Asesinado por el clan Hutch en febrero de 2016 David Byrne Asociados Primos Hijos Paul Rice Liam Byrne Freddie Thompson Daniel Kinahan Christy Kinahan jr. Christy Kinahan Asesinado por el clan Hutch en febrero de 2016 David Byrne Asociados Primos Hijos Paul Rice Daniel Kinahan Christy Kinahan jr. Liam Byrne Freddie Thompson

El capo de los Kinahan, con el apoyo de sus dos hijos, Danie y Christie Jr., además de sus primos, David y Liam Byrne, irrumpió en el mundo de la droga a gran escala con la energía de quien está dispuesto a corromper todo el planeta para forrarse. En unos años tenían contactos en Italia con la Camorra y la Ndrangheta, en México con los cárteles del Golfo y de Sinaloa e incluso con los terroristas libaneses de Hezbolá y los servicios secretos iraníes. A raíz de estas últimas conexiones, el Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de cinco millones de dólares por los principales dirigentes de la banda de los Kinahan.

Pero algo más peligroso que el hecho de que su cabeza tuviera un precio en Estados Unidos se cruzó en su camino. El 4 de agosto de 2014, dos viejas leyendas del boxeo británico, Jamie Moore y Matthew Macklin, habían asistido a una fiesta organizada por uno de los Kinahan en Puerto Banús cuando un encapuchado abrió fuego contra Moore. El peleador tuvo que ser operado de urgencia y solo fue capaz de recordar que el atacante llevaba una máscara con un rostro como el de Frankenstein, por lo que, al verle, pensó que todo era una broma. Pero los disparos fueron de verdad. Un año más tarde era asesinado en Mijas Gary Hutch. Este irlandés vivía en una urbanización de lujo. Un sicario le esperaba en la puerta y, aunque la víctima intentó huir, fue tiroteada y finalmente recibió un disparo de gracia junto a la piscina. El muerto era el sobrino de 'El Monje', apodo de Gerry Hutch, a quien se ha considerado uno de los líderes del hampa irlandesa.

La velada de boxeo

Según los analistas de la Policía, una desavenencia económica entre el sobrino de 'El Monje' y los Kinahan había desatado esos asesinatos. En 2015 varios sicarios intentaron acabar con la vida de 'El Monje' en Lanzarote, pero fallaron. En febrero de 2016, un grupo de encapuchados asaltó el hotel Regency, en el centro de Dublín, donde se celebraba el rito del pesaje de una velada de boxeo. Los atacantes mataron a David Byrne, uno de los hombres de confianza de Kinahan. Así comenzó la guerra entre los Kinahan y los Hutch, que todavía dura y que, a menudo, ha tenido como escenario los principales destinos turísticos de España.

Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Gerry Hutch ‘El Monje’ Gary Hutch Sobrinos Hermano Eddie Hutch Derek Hutch Hijos Gareth Hutch Eddie Hutch Jr. Alan Hutch Ross Hutch Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Gerry Hutch ‘El Monje’ Gary Hutch Sobrinos Hermano Eddie Hutch Derek Hutch Hijos Gareth Hutch Eddie Hutch Jr. Alan Hutch Ross Hutch Gerry Hutch ‘El Monje’ Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Hermano Sobrinos Gary Hutch Eddie Hutch Derek Hutch Gareth Hutch Hijos Ross Hutch Eddie Hutch Jr. Alan Hutch Gerry Hutch ‘El Monje’ Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Hermano Sobrinos Gary Hutch Eddie Hutch Derek Hutch Gareth Hutch Hijos Ross Hutch Eddie Hutch Jr. Alan Hutch

Entre 2015 y 2019 se produjeron 15 asesinatos vinculados a esta guerra de bandas irlandesas, trece de ellos de miembros del clan de 'El Monje'. La venganza de los Kinahan alcanzó por ejemplo a su hermano, un taxista de Dublín. También murió tiroteado Michael Barr, un matón acusado de haber formado parte de los grupos disidentes del IRA que rechazaban los acuerdos de paz. A su funeral acudieron paramilitares de uniforme y con el rostro oculto con siniestras gafas de espejo. En la lista de muertes ajenas a la guerra de clanes figura Trevor O'Neil, un funcionario municipal de Dublín asesinado el 17 de agosto de 2016 en Magaluf delante de su mujer y sus hijos. Al parecer, O'Neil estaba de vacaciones en Mallorca y fue confundido con un miembro de la familia Hutch. El supuesto autor del crimen, Glen Clarke, fue encontrado agonizante en Dublín con un disparo en un ojo y falleció poco después.

Muertos del clan Kinahan Muertos del clan Hutch Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Gary Hutch David Byrne Noel Duggan Michael Barr Gareth Hutch David Douglas Noel Kirwan Michael Keogh Kane K. McCormack Derek Coakley- Hutch Jason Molyneux Eric Fowler Lee Boylan Muertos del clan Kinahan Muertos del clan Hutch Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Gary Hutch David Byrne Noel Duggan Michael Barr Gareth Hutch David Douglas Noel Kirwan Michael Keogh Kane K. McCormack Derek Coakley- Hutch Jason Molyneux Eric Fowler Lee Boylan Muertos del clan Kinahan Muertos del clan Hutch Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Gary Hutch David Byrne Noel Duggan Michael Barr Gareth Hutch David Douglas Noel Kirwan Michael Keogh Kane K. McCormack Derek Coakley- Hutch Jason Molyneux Eric Fowler Lee Boylan Muertos del clan Kinahan Muertos del clan Hutch Asesinato en Marbella en septiembre de 2015, origen de la guerra entre grupos Gary Hutch David Byrne Noel Duggan Michael Barr Gareth Hutch David Douglas Noel Kirwan Michael Keogh Kane K. McCormack Derek Coakley- Hutch Jason Molyneux Eric Fowler Lee Boylan

Las intervenciones de la Policía irlandesa, la Garda, lograron evitar algunas muertes dentro de esta cruel batalla. En 2017 fue detenido en Irlanda Imre Arakas, 'El Carnicero', un asesino a sueldo que tenía su sede en Marbella. Los Kinahan le habían contratado por 100.000 euros para que acabase con la vida de 'El Mago', un capo de la familia Hutch que ya había sobrevivido a dos emboscadas.

El escenario español de las correrías de los Kinahan no es casual. Según declaró a los analistas de la Policía el exembajador de Reino Unido en España Simon Manley, en la Costa del Sol hay una gran cantidad de personas de habla inglesa que visitan el país como turistas o se jubilan en las urbanizaciones con campos de golf. En ese ambiente, los criminales irlandeses lo tienen más fácil para pasar desapercibidos. Pero hay más factores. Los puertos y aeropuertos españoles suman cada año millones de desplazamientos, por lo que el movimiento de personas es más fácil que en otros lugares. Y además, la situación geográfica de España, «al hacer de puente entre el continente africano y América Latina con Europa, favorece la proliferación de la criminalidad organizada».

Ampliar Imre Arakas, uno de los asesinos a sueldo que contrató ela banda de los Kinahan en Marbella. E.C.

Precisamente, uno de los últimos golpes asestados a los Kinahan en España se produjo en septiembre de 2022, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo en Marbella a John Morrisey, considerado uno de los blanqueadores de dinero de la banda. Morrissey había creado una marca de vodka supuestamente premium, 'Nero' –el nombre homenajea al emperador Nerón–, que presentó en las discotecas de lujo hortera de la Costa del Sol, entre go-gós e invitados que eran una exhibición de pinchazos de bótox.

Según se señaló en su día, la bebida rusa –promocionada por su sabor con 'toques de vainilla, con tonos fragantes de cítricos y casi sin alcohol en la nariz'– era una tapadera de la red que movía el dinero negro de los narcos. Esta red había utilizado la 'hawala' para blanquear al menos 200 millones de euros. La práctica milenaria de las caravanas árabes prefiguraba el destino del jefe de la red, Christy Kinahan. Huyendo de la guerra con los Hutch y de la Policía de decenas de países, se había escondido en Dubai. Había cambiado las praderas de tréboles por las dunas y los resorts de lujo.

'Blade runner' en Dubai

Kinahan fue descubierto el año pasado en Dubái por un conglomerado de periodistas agrupado en torno al 'Sunday Times' y 'Bellingcat', una red de reporteros sin ánimo de lucro especializados en perseguir el crimen organizado. Para ello, utilizaron el olfato de una redacción y los más avanzados sistemas tecnológicos. Su trabajo se merece un monumento y desnuda la frivolidad de un personaje capaz de mover millones de euros, ordenar asesinatos y mover toneladas de droga por el mundo.

Los periodistas descubrieron que uno de los alias que había utilizado en el pasado el líder de los Kinahan era Christopher Vincent. Comenzaron a rastrear este nombre en redes y descubrieron que alguien que lo utilizaba estaba colocando reseñas de restaurantes de todo tipo como si fuera un turista más. Este Vincent lo mismo elogiaba unos huevos con pan de almendras y ensalada verde en Dubái que criticaba la lentitud de los camareros en una pizzería. Desde 2019 había viajado sin problemas por España, Hungría, Turquía, Países Bajos, Hong Kong, Egipto, Zimbabue y Sudáfrica.

Ampliar Imágenes en las que los periodistas de Bellingcat localizaron a Kinahan a partir de sus reseñas en Google. Bellingcat

Los investigadores hicieron entonces algo fabuloso. Examinaron los reflejos en los espejos y en las ventanas de las fotos que aparecían en las reseñas de Google. ¡Bingo! Allí estaba Christy Kinahan, el hombre más buscado del mundo. El método es el mismo que emplea Harrison Ford en la película de ciencia ficción 'Blade Runner' para buscar a los replicantes, esos robots que se ocultan entre humanos. Pero lo que hicieron los periodistas con los reflejos y las sombras de miles de fotografías fue real.

Allí estaba Christy Kinahan en el Hyatt Regency Barcelona Tower de la ciudad condal, captado de forma involuntaria en un espejo cuando sacó una foto en un pasillo del hotel. O su silueta aparecía en un cristal del restaurante Tasha de Dubái. La investigación desveló que Kinahan controlaba sus negocios desde el país del Golfo, donde se presentaba a veces como inversor o viajaba en jets privados. Había intentado comprar una flota de aviones militares en Egipto, un negocio en el que fracasó. También mantenía negocios con empresarios en África. En algunas ocasiones, colgaba en la red la foto de una puesta de sol en Sudáfrica como si fuese un influencer. Y allí sigue el capo irlandés, entre los jeques que inventaron la 'hawala' y sus socios del hampa global.

Créditos GRÁFICOS: Gonzalo de las Heras

