Quevedo desvela en 'La Revuelta' la ciudad donde ha estado viviendo tres semanas para sacarse el carnet de conducir

Un día después de que 'La Revuelta' se quedara sin invitado, este jueves el programa de TVE ha tenido como protagonista a Pedro Luis Domínguez, más conocido como Quevedo. El artista, que anunció su retirada temporal y recuperar fuerzas, volvió a finales de 2024 para presentar su segundo álbum de larga duración.

Quevedo llevó unos regalos. Unos calcetines y un par de entradas para su show de febrero en Madrid. Rápidamente todos levantaron la mano para que las lanzasen sobre el público. Así que el artista ofreció una entrada para cada persona del público. Broncano le recordó que había 300 personas. Las entradas más asequibles cuestan unos 50 euros. Hicieron cuentas y el cantante se habría dejado 16.000 euros si es que cumplía su promesa. El presentador le recordó que debía cumplir con su palabra.

El cantante desveló que se sacó el carnet de conducir justo antes de visitar el programa. Quevedo explicó que tenía que sacárselo en enero. Estuvo tres semanas viviendo en Cuenca, hasta que este miércoles se lo consiguió sacar. Todo a la primera, tanto el teórico como el práctico. Tuvo algunas anécdotas. «Hubo una vez que me salté un ceda, y el chiquillo que pasaba me miró, y al verme quién era, me sonrió», ha explicado.

Queveo llegó a enseñar un vídeo del día que consiguió la 'L' de conductor novel, que obtienen todos aquellos que se sacan el carnet de conducir.

Al final de la entrevista llegaron las míticas preguntas sobre el número de relaciones sexuales en un mes y la cantidad de dinero que tiene Quevedo en el banco. Sobre esto último, el cantante no dio cifras. «Los artistas movemos más dinero del que tenemos. Hay mucha gente detrás. Estoy bien, pero la gente se imagina más de lo que tengo», afirmó. Sobre el número de relaciones sexuales este mes, Quevedo dice que «no ha sido el mes más loco», pero contabiliza entre 10 y 15.