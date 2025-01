Las abogadas de Anabel Pantoja dan su versión sobre la investigación por malos tratos a su bebé

Silvia Osorio Viernes, 31 de enero 2025, 12:55 Comenta Compartir

Las abogadas de Anabel Pantoja se han pronunciado este viernes sobre la investigación abierta a la influencer y a su marido por presuntas lesiones a su hija Alma, de tan solo dos meses. Ante la tormenta desatada, Mercedes Ruiz- Rico e Irene Sorribas han desmentido que existan indicios de maltrato al bebé, cuyo gravísimo estado de salud obligó a permanecer en la unidad de cuidados intensivos durante más de una semana.

La sobrina de Isabel Pantoja y su marido acudieron este lunes a declarar a los juzgados en calidad de investigados. Un procedimiento que ha causado gran revuelo y sobre el que la madre de la niña se ha defendido a través de un comunicado en redes sociales. Ahora han sido también sus representantes legales las que han querido aclarar la situación: «Se ha abierto un protocolo, como se tiene que abrir, porque son procedimientos que se marcan para la defensa del menor. Precisamente, por ese protocolo, Anabel y David han tenido que declarar, pero en ningún caso hay sospecha de ningún tipo de maltrato infantil ni nada parecido», han señalado en declaraciones a la revista 'Hola'.

Este procedimiento judicial, incoado el pasado 20 de enero por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo su origen cuando recibió un informe del hospital Materno Infantil que daba parte de la posible existencia de lesiones en el bebé de Anabel Pantoja y David Rodríguez. De inmediato, se inició una investigación por parte del juzgado especializado en violencia sobre la infancia y la adolescencia de la capital grancanaria que citó a la pareja investigada para que prestara declaración. La pareja salió del juzgado sin ningún tipo de medida cautelar. «Las informaciones que se están publicando son inadmisibles. Hay que proteger, sobre todo, el interés de una menor», ha apuntado Irene Sorribas.

Cámaras de seguridad

La influencer negó este jueves cualquier tipo de maltrato a la pequeña, sin bien no aclaró cuál fue el motivo de ingreso. Anabel afirmó que «la niña se encuentra en casa, con sus padres». Y aunque advirtió que, en el futuro, se defenderá de las «acusaciones» y «barbaridades» que se han vertido en su contra, su principal preocupación ahora mismo es su hija y su estado de salud. «Alma sufrió una crisis y reaccionamos como padres», señaló la también colaboradora televisiva. Este viernes, sin embargo, ha trascendido que el Juzgado ha solicitado el visionado de las cámaras de seguridad de un centro comercial del sur de la isla, donde la pareja se encontraba con su niña cuando empezó a convulsionar.

Tanto Ruiz-Rico como Sorribas prefieren no comentar el comunicado del TSJ. «Eso lo tendremos que analizar. Por eso, no podemos pronunciarnos», expresan. No obstante, confían en que este asunto se resuelva pronto. «A Anabel y a David les han llamado a declarar muy deprisa y les han dejado marchar sin ningún tipo de cargo porque no hay nada», han añadido.