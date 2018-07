De Nueva Orleans a la Virgen Blanca El grupo de Mark Braud, este martes en la Virgen Blanca. / Igor Aizpuru El grupo del vocalista y trompetista Mark Braud ha actuado este mediodía en la céntrica plaza vitoriana de la sección 'Jazz en la calle'. Ha sido la primera actuación oficial del Festival de Jazz RAMÓN ALBERTUS Martes, 17 julio 2018, 17:49

«Hay que ir a Nueva Orleans». Es lo primero que le ha dicho Juanjo a su mujer al ver tocar a Mark Braud, al frente de su street band, en la plaza de la Virgen Blanca al mediodía. Medio en serio. Este aficionado procedente de Valladolid lleva 30 años acudiendo al Festival de Jazz de Vitoria y reconoce que nunca le ha defraudado un músico nacido en la ciudad estadounidense, conocida como la cuna del género.

«Tienen mucho ritmo», resaltaba.En cuestión de segundos Mark Braud logró animar a los curiosos frente a la sede del PNV. A mediodía, ante un sol de justicia. Afirmó 'this city is so pretty' («esta ciudad es tan bonita») y empezaron a resonar las primeras palmas del público. «Es un repertorio de standars de jazz activos». Así lo ha definido entre risas Dani Alonso, el trombista que dirige la BCN Jazz Orquestra y acompaña a Braud en su gira europea junto a Pau Casares, clarinete; Erwyn Seerutton, banjo; David Parras, tuba y Joan Casares, batería. Una pareja bailaba swing y los más pequeños correteban al ritmo cuando no marcaban el ritmo con el pie. «Los conciertos en la calle me parecen los más animados», contaba el vitoriano Mikel, quien aprovechó una breve pausa para ser el primero en comprarle un disco al trompetista.

Ha puesto el broche a la actuación de la street band 'When the Saints Go Marching In', la canción popularizada por Louis Armstrong que aflojó la sonrisa del público. Entre ellos, invitados de lujo como Trunita Robinson y Leanne Faine, líder de la formación de góspel de Chicago que a la noche actúa en Mendizorroza.

Desde hoy hasta el sábado, la Mark Braud Street Band actuará en diferentes puntos de la ciudad al aire libre. Será a las 13.00 y a las 19.30 horas.