Todas actuaciones para disfrutar este jueves en el festival

Jueves, 18 de julio

De grandes recintos a pequeños bares, toda la capital alavesa respira jazz. A lo largo de este día actuarán Gregory Porter, Marta Sánchez Quintet y Regina Carter, entre otros.

Jueves,18 de julio

12.00 horas en el Jardín de Falerina

Eoilo & Nico Andino Brothers. Este año el festival apuesta por las jovenes promesas de las diferentes escuelas de música de la capital. Este es uno de los combos jazzísticos que sorprenderán.

Romain Pilon Reunion Quintet. Romain Pilon es uno de los músicos más relevantes del panorama europeo gracias a la mezcla de técnica, conocimiento e inspiración. Completan el grupo Reunion Quintet, Pierre de Bethmann (piano), Gianni Gagliardi (saxo), Iván San Miguel (contrabajo) y Gonzalo del Val (batería).

18.00 horas en Teatro Principal Antzokia

Marta Sánchez Quintet. El quinteto liderado por la pianista española Marta Sánchez combina elementos del jazz, pop, rock y clásica en sus canciones. Su música cuenta historias y gusta tanto que el New York Times seleccionó su álbum 'Partenika' como uno de los diez mejores discos del 2015.

21.00 horas en Mendizorroza

Regina Carter. Es una violinista y directora de orquesta que gracias a su formación en música clásica ha explorado distintos terrenos en el jazz. Inspirada por Ella Fitzgerald comenzó en el mundo del jazz con el quinteto Straight Ahead y ha grabado junto a Aretha Franklin, Patti LaBelle, Kenny Barron y Wynton Marsalis. Además de música es educadora, mentora y promotora del método Suzuki.

Gregory Porter. Este cantante, compositor y actor de teatro combina el jazz y el soul con su profunda voz de barítono. Empezó a dedicarse a la música mientras trabajaba como chef en Brooklyn y desde entonces no ha parado llegando a ganar dos premios Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal por 'Liquid Spirit' (2014) y por 'Take Me to the Alley' (2017). En el festival desgranará el trabajo que homenajea a Nat King Cole, su gran referente, y temas del disco con el que consiguió su primer Grammy. Su nuevo trabajo saldrá en otoño.

Jazz en la calle

The Bilbobillies, 19.00 horas en La Ferre. El trío, formado por Goyo Gutiérrez (piano y compositor), Ricardo Cantera (batería) y Dabid Martín, lleva funcionando más de ocho años y han colaborado junto a El Consorcio, Fito y Fitipaldis o 16 válvulas. Además, son profesores en escuelas de música de Bilbao.

Roberto Pacheco y Miguel Sempere, 19.00 horas en Dazz. Los dos intérpretes se unen para realizar una actuación que hará estremecer al público. Ambos tienen un largo recorrido en la música y han colaborado con artistas como Joaquín Sabina, el Dúo Dinámico, Azúcar Moreno y Manu Tenorio, entre otros.

Walking Blues, 20.00 horas en el bar Leniz. Esta banda nacida en Marbella sigue un estilo que mezcla el jazz, el blues y el soul. Sus componentes son Víctor 'Elmore' Sánchez (guitarra y voz), Paco Ginés o 'Epi' (bajo) y Andy MacKechnie (batería). Su trabajo en la música ha recibido buenas críticas de diferentes medios especializados.

Romo's Funk House & JL Vision, 21.00 horas en Café Dublín. Luis Romo es el profesor de la escuela de música Luis Aramburu con precilección por la improvisación y la implicación con el público. Su música es reconocible por los ritmos que mezclan funk, jazz, blues y groove.

Jam Session con Theo Hill Trío, 00.00 horas en Hotel Ciudad de Vitoria. Theo Hill ha emergido como una voz fresca en la escena jazzística neoyorquina y es conocido por su versatilidad y originalidad. Se inspira en diferentes estilos y ha trabajado con artistas como Charles Tolliver, Frank Lacy, Lenny White y Wallace Roney.

Late Night Jam Session, 1.00 horas en The Garage. Con Nando de la Casa, Alfonso Junguitu, Jon Cañaveras, Asier Iturbe y Yosmel Lazo.

Iruña Brass Band feat Craig Klein, kalejira a la 13.00 por Siervas de Jesús, Diputación, Virgen Blanca, Plaza General Loma y a las 19.30 por Portal del Rey, Cuesta de San Francisco, Plaza de España.