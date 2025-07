«Con los niveles salariales medios, la posibilidad de ahorrar se hace cada vez más remota» El Salario Mínimo Interprofesional ha subido pero «las familias no necesariamente tienen mayor capacidad de compra»

Leire Larrazabal Miércoles, 9 de julio 2025, 23:13 Comenta Compartir

Es una buena noticia pero que a la postre no acarrea una consecuencia positiva. Y es que aunque el Salario Mínimo Interprofesional ha subido, las familias no necesariamente tienen mayor capacidad de compra. ¿Qué está ocurriendo? Francisco Joaquín Cortés García es profesor del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de La Rioja (UNIR) y charlamos con él para arrojar luz sobre el tema.

- Explíquenos…

- La subida del Salario Mínimo Interprofesional no se traduce siempre, o al menos en todo su alcance, en una mejora de la capacidad de compra de las familias. Es decir, aunque un incremento en el SMI puede ser un paso positivo, es necesario valorar otros aspectos o factores. En primer lugar, la inflación. Si el incremento del SMI no supera a la inflación, las familias no verán una mejora en su capacidad de compra. Es decir, la inflación puede erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores. El coste de la vida (alimentos, alojamiento, transporte… puede estar aumentando más rápidamente que los salarios. Otro aspecto importante es que un aumento del SMI puede conllevar cambios en el empleo, generando una potencial reducción de las horas trabajadas e, incluso, puede provocar el despido en algunos sectores. Estos hechos podrían afectar negativamente a la situación económica de las familias aun a pesar de la evolución positiva del SMI.

- ¿La subida de la energía, vivienda, alimentación… pueden tener mucho que ver?

- Sin duda. El aumento de los precios de la energía, de algunos productos alimentarios básicos, así como el problema del acceso a la vivienda, pueden estar pesando mucho más que el potencial efecto contrario de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. La evolución de los precios de la vivienda, en términos tanto de compra como de alquiler, está siendo decisiva para entender la limitación de los efectos positivos para los trabajadores del aumento del SMI.

- Y estamos hablando de gastos básicos…

- Precisamente porque estamos hablando de productos básicos, el problema puede ser más complejo y grave. Que algunos de los productos más inflacionarios sean los productos más básicos de la cesta de la compra, sin duda está contribuyendo a ponderar y limitar los efectos positivos que pueda acarrear una subida del Salario Mínimo Interprofesional.

- ¿Por lo tanto lo de ahorrar sigue siendo una utopía?

- En efecto. Si la inflación y la subida de los precios de los productos más básicos y de la vivienda están limitando las posibilidades de llegar a final de mes con los niveles salariales medios, la posibilidad de ahorrar se hace cada vez más remota. Y, en el caso de que se ahorre, los imprevistos o gastos extraordinarios pueden limitar el ahorro a medio plazo, limitando el bienestar en ese horizonte temporal.

- ¿Qué consejos lanzaría para hacer frente?

- A pesar de las dificultades para el ahorro, las familias deben ahorrar algo de su presupuesto para poder atender imprevistos y posibles contingencias. Lo recomendable es la planificación financiera, es decir, establecer un presupuesto permitiendo ayudar a identificar ámbitos en los que pueden reducirse el gasto y destinar una parte del ingreso al ahorro. Es importante que las familias prioricen sus gastos. A veces, pequeñas decisiones pueden liberar recursos para ahorrar. Finalmente, se puede plantear la idea de unos ahorros graduales, pues si bien puede ser difícil acumular grandes ahorros, incluso ahorrar pequeñas cantidades regularmente puede sumar con el tiempo.

- ¿No cree también que la mentalidad de nuestros padres y la nuestra han cambiado? Me refiero a que nuestros padres siempre han sido más 'hormiguitas' y ahorraban, pero las generaciones de ahora viven al día.

- Es cierto que ha habido un cambio generacional en las actitudes hacia el ahorro y, en general, el comportamiento financiero. Las generaciones anteriores, muchas veces, han vivido dentro de contextos donde el ahorro era crucial para la estabilidad financiera, especialmente tras las crisis económicas. La inflación y la inestabilidad laborar actuales pueden provocar que las generaciones más jóvenes se sientan menos seguras respecto al futuro. Además, con la expansión del crédito, las compras a plazo y el acceso a bienes y servicios mediante pagos cómodos, las generaciones más jóvenes pueden sentirse más inclinadas a gastar en lugar de ahorrar. También se ha producido un cambio significativo de las prioridades. En este sentido, muchas personas jóvenes pueden valorar experiencias (como viajes o actividades) más que poseer bienes materiales.

- Aunque luego también ocurre que aunque la economía familiar no sea boyante, no se descarte salir fines de semana, viajes, ropa…

- En efecto, esto está relacionado con el cambio de prioridades de los más jóvenes, así como un más fácil acceso al crédito. No obstante, a pesar de las diferencias con las generaciones anteriores, es posible adoptar una mentalidad de ahorro consciente y responsable, aprendiendo de las experiencias de generaciones anteriores y adaptando esas enseñanzas a la realidad actual.

- ¿Qué futuro augura? ¿Cómo transcurrirá 2025?

- La incertidumbre y el riesgo forma parte de nuestro horizonte. Pero las medidas que está adoptando el nuevo gobierno norteamericano están añadiendo mucha más incertidumbre en todos los sentidos. Incertidumbre económica, incertidumbre financiera, incertidumbre geoestratégica, etcétera. El año 2025 va a ser, sin duda, muy convulso en todos estos ámbitos.

Las medidas arancelarias seguramente se trasladen a los precios, y puede que la inflación repunte significativamente. Si repunta la inflación, la política monetaria intentará contrarrestarla a través de la subida de tipos de interés. Al estar muchas familias endeudadas a tipos de interés variable, puede que suba su carga financiera, por lo que se agravaría mucho más los problemas de ahorro y de llegar a fin de mes.