Límite 72 horas: ¿qué equipos descansan menos?

«No volveremos a jugar en menos de 72 horas». Este es el breve comunicado que el Real Madrid realizó el pasado fin de semana a través de su canal de televisión, minutos antes de la disputa de su partido de La Liga frente al Villarreal CF en el estadio de La Cerámica a las 18:30 horas del sábado. Desde que comenzó el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League el miércoles contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano (21 horas) y el del fin de semana, solamente habían pasado poco más de 69 horas. No ha sido la única vez esta temporada, ni tampoco parece que será la última.

En esta temporada, el Real Madrid ha jugado cuatro partidos con menos de 72 horas de descanso: frente al Real Betis, al Cádiz, al Villarreal y contra el Club Deportivo Minera en la Copa del Rey. «Es la última vez, nunca más vamos a jugar sin ese descanso», señaló el entrenador italiano en su comparecencia ante los medios.

Pero las estrellas blancas no son las que menos descansan. Los equipos que disputan la Europa League y la Conference League, como el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad y el Real Betis, están acostumbrados a jugar jueves y domingo. De hecho, esta temporada tres de cada diez partidos del equipo verdiblanco se han celebrado con menos de esa diferencia.

Aunque no hay una norma que regule el descanso, lo más cercano es el convenio colectivo de los futbolistas profesionales que establece «un descanso de 72 horas, si se jugase en campo ajeno, o en las 48 horas anteriores, si se jugase en campo propio». La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) considera fundamental que los jugadores dispongan de, al menos, 72 horas de descanso entre partidos para preservar su estado de salud, tanto a nivel físico como mental. «Tiene su razón médica», señala Juan Torrijos, preparador físico profesional. «Y muy clara», explica a este periódico.

«La falta de descanso provoca fatiga a los deportistas y eso se traduce, por ejemplo, en menor precisión en los pases o menos claridad en la toma de decisiones» Juan Torrijos Preparador físico profesional

De hecho, la UEFA, recuerda Torrijos, es el promotor de al menos un informe sobre la fatiga en los deportistas de élite por no descansar lo suficiente entre partidos. El impacto no solo es físico, sino también mental. «Durante un partido disminuye la excitabilidad cortical y se produce una reducción en la activación de las motoneuronas», detalla. Esto provoca que, debido a la acumulación de serotonina, que afecta a la actividad motora, se produzca una alteración de la coordinación motora. «Eso se traduce en menor precisión en los pases, o menor claridad en la toma de decisiones», traduce el preparador físico. «Se habla de 72 como mínimo, pero yo lo ampliaría una noche más», apostilla.

Este año, el descanso medio de los equipos españoles es de 146 horas, siendo el RCD Espanyol, el Villarreal y el Deportivo Alavés los que han tenido más tiempo para preparar sus partidos.

Al otro lado de la tabla, el Real Madrid, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid apenas cuentan con poco más de cuatro días de media entre un encuentro y otro. Aunque los equipos ya están acostumbrados, «hay poco tiempo para preparar los partidos», ya sea físicamente o tácticamente.

Más partidos y menos tiempo

Como mínimo en España, un equipo de LaLiga juega 38 partidos, que corresponden a las jornadas que dura el campeonato doméstico. A ellos se suman los encuentros de Copa del Rey. Si el club tiene la suerte de disputar competiciones continentales (Champions League, Europa League, Conference League o Supercopa de Europa), la cuenta sigue aumentando. Luego llegan otros trofeos como la Copa Intercontinental o la Supercopa Nacional. Un calendario cada vez más sobrecargado que aprieta las fechas y acorta los periodos de descanso.

A falta de tres meses para que se eche el cierre a la temporada 24/25 en curso, el Real Betis, el equipo que menos descansa, lleva 12 partidos con menos de 72 horas de reposo, cifra que aumentará debido a que el conjunto verdiblanco sigue vivo en la tercera competición continental. Su récord de la campaña 21/22, con 16 encuentros, pende de un hilo.

Pero disputar solo la competición doméstica no es sinónimo de tener más descanso. Encajar la Copa del Rey lleva a equipos de media tabla o, incluso, en puestos de descenso a tener que hacer encaje de bolillos para que sus plantillas se recuperen. Incluso pasa en LaLiga Hypermotion. En la 21/22, el Real Valladolid disputó cuatro encuentros sin el descanso requerido por la AFE. «Genera una gran preocupación en la AFE por las consecuencias que, en materia de salud, puede suponer para los jugadores», recuerda el sindicato de los futbolistas. Un problema que no afecta solo a un club, sino a la práctica totalidad de equipos del balompié español.

Tras un esfuerzo, una derrota

El fútbol está lleno de típicos tópicos que sirven en muchas ocasiones para definir un partido de fútbol. «El fútbol son once contra once», «la pelota no ha querido entrar», «los partidos duran 90 minutos» o «no hay rival pequeño». Todos ellos se usan como excusa cuando las cosas van mal dadas y los datos, a veces, matan relatos o no, depende del prisma o, en el fútbol, de la bufanda que uno se ate a la muñeca.

La línea de tendencia muestra una ligera tendencia al alza, lo que sugiere que los equipos que han jugado más partidos con menos de 72 horas de descanso tienden a perder más estos encuentros.

El Real Betis y el CD Leganés tienen más derrotas en partidos con menos de 72 horas de descanso. «¿Causalidad o casualidad?» La ciencia dice que la fatiga influye. «Es un hecho que hay una bajada de rendimiento no solo a nivel de condición, sino también mental», revela Torrijos. «Su capacidad de tomar decisiones se ve forzada porque estás forzando al organismo a dar el máximo sin recuperarse», apostilla.

A ello se suma el lugar donde se juega el siguiente partido. Aunque los medios de transporte son mejores que en décadas anteriores, un viaje sin haber descansado lo suficiente merma la condición física del futbolista. No obstante, a pesar del aumento de encuentros sin descanso, desde los organismos deportivos se intenta que, cuantas más jornadas haya con menos de 72 horas de reposo, el siguiente enfrentamiento suele ser una competición nacional y en casa.

El Real Madrid ha lanzado un órdago a LaLiga. La AFE dice que es «innegociable el descanso de 72 a 96 horas». Los jugadores se han quejado y han expresado su malestar. Como dice el tópico: «hay que seguir trabajando» y entre «partido y partido» un descanso.

Metodología Los datos utilizados están alojados en el sitio fbref.com y se han utilizado como referencia la hora de inicio de los encuentros para calcular el tiempo que transcurre entre uno y otro partido. Se tienen en cuenta las competiciones de LaLiga, LaLiga Hypermotion, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Champions League, Europa League, Conference League y Mundial de clubes.