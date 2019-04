María Ascasso se queda en el puesto 34 en su debut europeo María Ascasso concentrada durante un entrenamiento. / EL CORREO La vitoriana participaba en su primer torneo del circuito continental en la localidad suiza de Lausana gracias al apoyo del Gobierno vasco OLGA JIMÉNEZ Vitoria Viernes, 12 abril 2019, 00:42

Un comienzo de competición notable, con cinco victorias y una sola derrota en la 'poule', lo que le valió para obtener la decimocuarta posición en la clasificación previa, pasando directamente al tablón principal, a falta de una sola victoria para el pleno. Así arrancó la vitoriana María Ascasso en Lausana su participación en su primer torneo del circuito europeo, gracias a a la colaboración y al apoyo económico del Gobierno vasco.

Posteriormente se enfrentó a la holandesa Tulen en un asalto que empezó dominando la alavesa, con una ventaja de hasta cuatro tocados en el marcador y que mantuvo durante gran parte del asalto. No obstante, el esfuerzo volcado en la 'poule' se hizo notar y la tiradora vasca no consiguió mantener la diferencia, cediendo finalmente por 15-10. Una competición que finalizó en el puesto 34, algo que no está nada mal para ser un torneo de ámbito europeo.

Sus próximas competiciones serán el torneo nacional Sancho el Sabio, el 27 de abril en Vitoria, y otra prueba del circuito europeo en Kaunas (Lituania). El tour continental consta de un total de nueve citas. Seis ya han sido disputadas. Ascasso renuncia a competir en Budapest (Hungría) debido a la coincidencia con el torneo San Prudencio, cita que por primera vez se encuadra dentro del circuito nacional, clasificatoria por tanto para el Campeonato de España, el que sin duda es su gran objetivo esta temporada.

En febrero la vitoriana disputó en Barcelona la Copa del Mundo invitada por la Federación Española de Esgrima, como ya ocurriera en 2018, el año de su explosión en este deporte, en el que abrió camino en la esgrima vasca. Fue entonces cuando se convirtió en la primera en clasificarse para un campeonato de España y en hacer un 'top 10', tras su noveno puesto en Alcobendas, sumando a su palmarés dos pruebas de la Copa del Mundo, lo que le sirvió para ser llamada a la concentración de la Selección Española. Su aspiración pasa por estar en el 'top 20' del ranking nacional.