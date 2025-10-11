El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gaztedi femenino, con el técnico Miguel Beltrán de Otálora a la izquierda, arranca esta tarde la temporada en Gamarra.

El Gaztedi femenino, con el técnico Miguel Beltrán de Otálora a la izquierda, arranca esta tarde la temporada en Gamarra. Fotos: Jesús Andrade

El Gaztedi vuelve a la melé de Gamarra con más fuerza

El equipo vitoriano busca desde hoy el ascenso a la División de Honor B femenina en una Liga Vasca «más dura que otros años»

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:16

Comenta

El Gaztedi vuelve donde lo dejó. Gamarra acoge hoy (16.00 horas) el pistoletazo de salida de la temporada del plantel femenino, uno los grandes ... estandartes del club. Un bloque renovado que estrena entrenador y mantiene a varias de sus primeras espadas para redoblar su lucha por un objetivo: pelear por el ascenso a División de Honor B, segundo peldaño del rugby nacional. Las alavesas ya están listas para una melé más exigente que nunca. «Se han juntado varios equipos y eso significa que la competición va a ser más dura que otros años», expone el nuevo técnico del equipo, Miguel Beltrán de Otálora.

