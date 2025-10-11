El Gaztedi vuelve a la melé de Gamarra con más fuerza

El Gaztedi vuelve donde lo dejó. Gamarra acoge hoy (16.00 horas) el pistoletazo de salida de la temporada del plantel femenino, uno los grandes ... estandartes del club. Un bloque renovado que estrena entrenador y mantiene a varias de sus primeras espadas para redoblar su lucha por un objetivo: pelear por el ascenso a División de Honor B, segundo peldaño del rugby nacional. Las alavesas ya están listas para una melé más exigente que nunca. «Se han juntado varios equipos y eso significa que la competición va a ser más dura que otros años», expone el nuevo técnico del equipo, Miguel Beltrán de Otálora.

El formato de competición también plantea novedades. Esa fusión de varios conjuntos, además de elevar el nivel en un grupo con nueve contendientes, abre la puerta a que en función de las características de cada bloque los partidos se puedan jugar a rugby de 12 jugadoras o a 15. Varios, que son filiales, pueden recurrir también al primer equipo para vitaminar sus plantillas. Eso cree Beltrán de Otálora que pasará hoy ante el filial del Uni Bilbao. «El primer equipo descansa y tenemos claro que van a venir a rugby 15 con algunas jugadoras del primer equipo. Pero hay que ganar a todos los equipos», insiste. Sólo el primero al final de la primera vuelta -tras ocho duelos- accede al play off nacional por el ascenso; los demás competirán por ser el mejor vasco en la segunda mitad del campeonato.

Tras disputar amistosos ante alguna de estas plantillas reconoce cierta «incertidumbre» sobre el nivel de exigencia al que se enfrentarán sus jugadoras. Pero el técnico se muestra satisfecho con su bloque. En su regreso al conjunto femenino tras varias temporadas al frente de la primera plantilla masculina ve a un conjunto «más o menos hecho». Agradece el trabajo del anterior cuerpo técnico -Imanol Ruiz y Kepa Ancín-, que «ha dejado una base importante de jugadoras», pero también lamenta la marcha de algunas piezas. «Así que siempre hay que reestructurar todo con gente de la escuela. Esto te descompone un poco el equipo y vuelves a buscar», reconoce.

Apoyarse en las veteranas

Beltrán de Otálora destaca un grupo de veteranas que puedan echar un capote a las novatas. «Hay jugadoras con una cierta carrera en el Gaztedi que tienen que dar el do de pecho. Son la clave de que puedan hacer jugar a las jóvenes, que las veteranas les contagien. Ilargi, Aitziber, Garazi, Merce… En base a ellas hay que construir un equipo», analiza. La primera recoge el guante. «Tener un equipo que se conoce entre sí te ayuda mogollón, también a que el resto de jugadoras puedan remar en la misma dirección. Las que llevamos muchos años es importante que colaboremos para cohesionar el grupo», explica la jugadora de 31 años.

Ampliar El equipo completó ayer el último entrenamiento antes de su debut.

Cree que a base de ser un equipo «con una delantera muy fuerte» y «una tres cuartos bastante rápida» el Gaztedi puede volver a estar arriba. «Debemos intentar llegar a lo mismo del año pasado y si se puede avanzar más, conseguir esa fase de ascenso y, llegado el caso, ganarla», insiste. El ascenso del primer equipo del Uni Bilbao les deja sin su gran rival, pero hay nuevos contendientes. El primer paso será imponerse al conjunto B del equipo bilbaíno. «Esperamos un inicio de temporada potente, es el rival más fuerte. Estoy con ganas de empezar, a ver si vamos con buen pie», augura. Que sea el inicio de un año ilusionante. «Nuestro objetivo tiene que ser lo máximo y estar lo más arriba posible», avanza el entrenador. «Hay posibilidades. Podemos dar guerra», sentencia la jugadora. Gamarra ya espera con ganas a que vuelva a girar el oval.