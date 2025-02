Begoña Alday, la reina vitoriana de los paisajes helados

Temperaturas inferiores a los 35 grados bajo cero por algunos de los paisajes más bellos y extremos del planeta es lo que se encontrará la ... joven vitoriana Begoña Alday -28 años- en la Classic 6633 Arctic Ultra, una carrera pedestre que entremezcla aventura y supervivencia y que se celebró por primera vez en 2007 en el Yukón, Canadá. «El simple hecho de llegar a la línea de partida es un logro en sí mismo», explican los organizadores a aquellos que deciden inscribirse.

Alday acomete el proyecto con la intención de probarse de cara a retos de mayor calado que tiene programados a medio plazo. Para esta licenciada en ingeniería náutica y capitana de la marina mercante -será la única representante española y también la más joven de todos los competidores-, el frío no es un problema, aunque «en principio, no lo soportaba demasiado bien. He aprendido a hacerle frente», reconoce.

Las dotes de mando y la resistencia en condiciones complicadas se le presuponen después de haber participado en dos ediciones de 'El Conquistador' -una como concursante y otra como capitana-, de haber cruzado el Atlántico a vela para recaudar fondos para las mujeres de Pakistán y de embarcarse en un buque de expedición que permaneció cuatro meses en la Antártida para desarrollar diferentes proyectos de investigación. Allí surgió esta aventura ultraextrema.

La Classic 6633 Arctic Ultra arranca el próximo martes día 25 y ofrece un menú frío a gusto del consumidor que incluye tres distancias. Los participantes pueden elegir entre 185 kilómetros, 400 o 611. La vitoriana completará el primero de los trazados y para ello lleva algún tiempo con un plan de preparación integral y personalizado a cargo de la firma Emen4Sport, que incluye el apartado físico, nutricional y también psicológico porque «en este tipo de retos extremos el 80% o más tiene que ver con el factor mental», destacó.

Alday trabaja esa faceta con una profesional para controlar aspectos como el miedo a la soledad o «posibles crisis de ansiedad que puedan surgir ante situaciones imprevistas como el ataque de un alce que, según cuentan, son bastante agresivos», detalla. Los entrenamientos también están a la altura del reto y conjugan carrera continua, bicicleta y piscina, así como sesiones de gimnasio. Porque, además de fondo y resistencia para alcanzar la meta también deberá tener fuerza para arrastrar un trineo de 20 kilos de peso, aproximadamente, en el que transportará todo el material de supervivencia en la aventura.

Al ser una carrera de autosuficiencia, el corredor se mueve, duerme y come cuando lo estima conveniente, aunque dispone de un máximo de tiempo para completar la ruta. En el caso de la distancia elegida por Begoña Alday son 72 horas. La alavesa, sin embargo, espera lograrlo «en unas 50, aunque serán las sensaciones del momento las que marquen todo», adelanta.

En cuatro tramos

El plan inicial es recorrer 60 kilómetros de salida «antes de descansar unas horas -los participantes acampan obligatoriamente en plena naturaleza-», y luego acometer tres tramos de 50, 40 y 45 kilómetros respectivamente intercalados con periodos de recuperación. El hecho de tener que dormir al aire libre hace que la organización -dispone de diferentes puestos de control con acceso a agua caliente y profesionales médicos con experiencia en la zona polar- obliga a los participantes a portar un kit mínimo de supervivencia «difícil de encontrar y caro», asegura.

El set incluye «una tienda de campaña, saco de menos 35 grados, esterillas, un juego de luces que parpadean, agua, comida deshidratada -necesita 6.000 calorías al día-... En definitiva, material con las mismas prestaciones que las de los himalayistas», detalla. Asimismo, deberá llevar una máscara especial que tapa totalmente la parte superior de la nariz y ropa, guantes y zapatos especiales para evitar congelaciones en las extremidades. Un reto extremo que Alday espera completar con éxito antes del 1 de marzo.