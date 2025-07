Amaia Aldai y Arrate Bergara se clasifican para la final de mano del V Másters de Pelota Vasca

Amaia Aldai y Arrate Bergara se han clasificado este viernes para la final de mano del V Másters de Pelota Vasca, patrocinado por EL CORREO, ... tras derrotar en semifinales a Goiuri Zabaleta y Nahia Bertiz por 22-16. La pareja colorada no dio opción a las azules, que, pese a un conato de rebeldía en los compases finales, terminaron por ceder ante la superioridad de sus contrincantes. «Para nosotras este partido era muy importante porque queríamos poder disfrutar del ambiente de fiestas en la final», han indicado las ganadoras.

El partido ha arrancado igualado, con las dos parejas muy concentradas y no permitiendo puntos fáciles. Bergara y Aldai abrieron hueco gracias a los errores de Bertiz, pero la dupla azul no se dejaba llevar y aguantaba en el marcador (6-2). Las coloradas, no obstante, subieron una marcha más y volvieron a marcharse en el electrónico, gracias a las buenas dejadas de Aldai (10-4).

Pese a algún que otro fallo aislado Bergara y Aldai mantenían la renta en el marcador sin dificultades. Los fallos de Bertiz desde atrás y la poca contundencia de Zabaleta propiciaron que las coloradas siguesen pisando el acelerador (17-7). Las azules pidieron descanso para intentar revertir la situación, pero ya era tarde. Arrate y Amaia aumentaron la velocidad de su juego y no permitieron sorpresas pese a un último arreón de sus oponentes, sellando su pase a la final (22-16).

Una bonita final

Sus rivales por el título el próximo 8 de agosto, a las 11.30 horas en este mismo escenario, serán Maddalen Etxegarai y Andrea Capellán, que han derrotado en la segunda semifinal a Aizane Ibarrola e Itxaso Erasun por 15-22. Un choque que también empezó parejo, pero que las azules terminaron controlando ante el desespero de sus contrincantes. «En un frontón tan difícil como este la clave es no fallar y es lo que hemos conseguido», han señalado las triunfadoras.

El choque se inició con las dos parejas muy comedidas e intercambiando puntos (5-5) hasta que Capellán y Etxegarai abrieron una pequeña ventaja en el luminoso gracias a los tantos de esta última y los fallos de sus rivales (6-10). La suerte también influyó y cayó del lado de las azules, gracias a alguna otra pelota que no botaba de manera propicia y motivando a que Erasun e Ibarrola pidiesen descanso (8-13).

Las coloradas aguantaban pero no terminaban de recortar a las azules. Dos errores de Capellán permitieron a Erasun e Ibarrola acercarse, pero los buenos saques de Etxegarai volvían a poner las cosas en su sitio (13-18). La frustración empezó a invadir a la dupla roja, que veía como sus opciones de victoria se esfumaban hasta el definitivo 15-22.