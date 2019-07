Álava revive el arte de la rítmica

Cuando la legendaria Almudena Cid se bajó de los tapices en 2008, a Salma Solaun le alcanzó de lleno el hechizo de la gimnasia rítmica en su primera clase. Ni su padre, Jon Ander, ni la brillante deportista vitoriana estaban al tanto de que el destino preparaba un relevo generacional tan simbólico y caprichoso en el mismo espacio temporal. A la inquieta Salma la apuntaron a gimnasia con solo 3 años, con el objetivo de canalizar su exceso de energía y «matar el nervio». No encontraron mejor escuela que el Beti Aurrera, avalado por la propia Cid. «Cuando Salma empezó, llegaba a casa, cenaba y se ponía a bailar. No sé la de coreografías que habrá creado, ni la de lámparas que nos ha roto», recuerda su padre mientras ríe.

Solaun empezó a competir a los diez años y lo hizo a lo grande. Venció a más de cien niñas, se subió al podio y abrazó el oro, mientras todo el mundo se quedaba perplejo. Desde entonces, la joven gimnasta, ahora con catorce años, no ha dejado de pulir una pasión que le ha llevado a colgarse el bronce en el primer Campeonato Mundial Junior de Rusia. Pero nadie podía imaginar una progresión tan meteórica, ni siquiera una carrera que ha vuelto a situar Vitoria en el mapa de la gimnasia rítmica

El recibimiento brindado ayer en el polideportivo de Abetxuko a Salma Solaun y Teresa Gorospe, novena en la misma cita al quedarse a las puertas de la final, fue el escenario ideal para enmarcar la hazaña de las dos jóvenes vitorianas, que han devuelto a Álava a la vanguardia del arte sobre el tapiz. Todo el club del Beti Aurrera estaba de celebración cuando las dos jóvenes deportistas se disponían a regresar a los entrenamientos. «Nos ha hecho mucha ilusión la bienvenida sorpresa, no nos la esperábamos para nada. Estamos muy contentas de tener este apoyo tan grande», celebraban las gimnastas, emocionadas. Pero el impacto que ha generado la brillante actuación de Solaun y Gorospe trasciende con creces al propio club, y ha despertado el interés de algunas figuras destacadas de los últimos años.

«Este evento sirve como fuente de motivación y transición a la categoría senior, que es mucho más dificil. Además, es una oportunidad para dar a conocer los deportes menos reconocidos», explica la propia Almudena Cid. «Salma y Teresa funcionan muy bien con el código establecido en la actualidad: son rápidas, dinámicas, expresivas y tienen mucha confianza en sí mismas», analiza la exgimnasta. Eso sí, advierte de que todavía «habrá que esperar el cambio de código, para saber si se adaptan y continúan regalándonos más triunfos y momentos tan bonitos como el del pasado domingo».

Tania Lamarca, Estíbaliz Martínez y Lorena Guréndez coinciden con Almudena Cid en que el nivel actual de la gimnasia rítmica en Vitoria se encuentra muy elevado. Todas las exgimnastas, además, se sintieron muy orgullosas de los resultados de las dos vitorianas. «El trabajo es el mismo si se gana la medalla o no, pero nos hemos acostumbrado a pensar que si no se gana, el esfuerzo y el sacrificio hecho durante el tiempo de los entrenamientos no ha servido y esto es totalmente erróneo», apunta Lorena Guréndez.

Época dorada

«Las tres juntas hacemos magia», asegura Marga Armas, entrenadora de ambas y una de las principales responsables del éxito cosechado por la gimnasia alavesa. «Somos un equipo y funcionamos sin tener los mismos medios que otros clubes. Esto es una realidad. Todo hasta ahora ha sido un sueño, algo muy inesperado y conseguir la medalla... Vamos, ni lo barajaba», confiesa.

En la misma línea se expresa Antonio Estébanez, presidente de la Federación Alavesa de Gimnasia. «Este deporte goza de una salud máxima, y de muy buena calidad», asegura. En total, en el territorio alavés hay 3.000 gimnastas escolares y 300 federadas, divididas en la categoría base y senior, entre la gimnasia rímica, el aerobic y la gimnasia artística.

Álava brinda hoy por sus dos grandes exponentes de la gimnasia rítmica para celebrar el inicio de lo que promete ser una nueva época dorada sobre el tapiz.