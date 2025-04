A Inés Juan Altamira (Ibiza, 30 años) la semana se le ha hecho larga. Su Alavés disputa mañana contra el Villarreal (Ibaia, 12 horas) ... una de las primeras tres finales por el ascenso a Liga F y las ganas pueden con todo. «Es como que la semana de entrenamiento, entre comillas, me sobra. Quiero competir», asegura. Tras recuperar el liderato antes del parón, tienen el control de su destino. «El objetivo depende de nosotras y eso es muy bonito», reconoce la central albiazul, pieza clave de la temporada, en una charla en la que desgrana las claves del buen hacer de las Gloriosas y también evoca unos inicios en el fútbol que no fueron fáciles.

– A tres jornadas para el final difícilmente podía estar todo más igualado.

– Si nos hubieran dicho al principio que quedando tres jornadas íbamos a estar en esta situación hubiera sido lo que todas queríamos.

– Villarreal, AEM y Getafe. ¿Cómo lo ve?

– Estamos viendo una liga muy competitiva, que está muy igualada. Cualquier equipo se puede dejar puntos contra cualquiera. El primer rival que tenemos es el Villarreal, que viene jugándose la permanencia, así que creo que va a ser muy difícil y un partido muy exigente. Nos va a costar sacar los tres puntos y vamos a tener que hacer un partido muy completo.

– El primero y el último son en Ibaia.

– Sí, la verdad que poder jugar en casa nos ayuda para sentirnos más fuertes. Poder hacerlo con la afición. Así que en ese sentido estamos contentas.

– La dinámica sí que parece jugar a su favor ligeramente respecto al Alhama. ¿Vale para algo?

– Lo que llevamos haciendo varias jornadas es centrarnos en nosotras, dejar un poco de mirar la clasificación. Sabíamos que si nosotros hacíamos un buen final de temporada, pese a haber perdido esa ventaja, íbamos a tener la opción de poder aspirar al ascenso directo. Eso hemos hecho. Ahora obviamente el objetivo depende de nosotras y eso es muy bonito.

– También entra en juego la presión.

– Creo que la presión en el alto rendimiento, cuando te juegas objetivos tan sumamente ambiciosos y que requieren prácticamente la excelencia durante una temporada, siempre existe. Lo único que tenemos que hacer es centrarnos en el siguiente partido, sacarlo y luego ya pensaremos en el siguiente. Pero sabemos que si no conseguimos estos primeros tres puntos los siguientes darán igual. Hay que normalizarlo como un partido más. Para llegar a este punto hemos tenido que ganar muchísimas veces y eso demuestra que el equipo está muy capacitado para poder conseguirlo.

– ¿En este punto se llega a disfrutar del fútbol?

– Tiene un poco de todo. Cuando eres futbolista y llega la situación de que te estás jugando algo tan bonito como el poder ascender quieres que llegue ya el partido. Es como que la semana de entrenamiento, entre comillas, me sobra. Quiero competir y si pudiera hacerlo mañana contra el Villarreal, en tres días contra el AEM y en otros tres contra el Getafe todas elegiríamos hacerlo así.

– Ahí está el factor grupal. Siempre han hablado maravillas del vestuario.

– Creo que pese a ser un equipo muy nuevo se ha hecho una buena mezcla entre la juventud y también gente con más experiencia. El grupo ha cuajado muy bien desde el principio. Obviamente también todo eso vino empujado por buenos resultados que siempre son importantes para esa cohesión y seguir mejorando. Creo que eso es uno de nuestros puntos fuertes. Tenemos un grupo muy sano, muy unido, muy competitivo y con muchas ganas de lograr ese objetivo.

– Visto con perspectiva, ¿cómo entiende la mala racha al inicio de la segunda vuelta?

– Creo que al final hay que darle normalidad. También veníamos de una primera vuelta de 14 partidos sin ninguna derrota y eso es una barbaridad. Creo que entrar dentro de una temporada que haya curvas de rendimiento. Hay que normalizar la derrota y saber que quedaban muchos puntos en juego. Era la única manera de entenderlo para saber que si habíamos ganado tantas veces hasta ese momento lo podíamos volver a hacer. No es casualidad, ni suerte. No es nada más que la capacidad del equipo, del trabajo y del buen hacer desde el inicio de temporada.

– Viene de ascender a Liga F con el Deportivo. Le habrán llamado talismán.

– (Ríe). Bueno, espero serlo. Yo vine con muchas ganas, aposté por este proyecto porque desde el primer momento creí que era el que más me iba a acercar a poder estar el año que viene en Liga F. El tiempo creo que me está dando la razón. Lo estoy disfrutando, que creo que eso también es muy importante.

– Es una de las veteranas de un vestuario joven. ¿Cómo es ese rol?

– Cuando llevas tantos años jugando creo que ya te vas encontrando a las generaciones nuevas como es normal y te vas habituando a convivir con gente más joven. Siempre se puede aprender de todas las jugadoras. Es fundamental el papel que tiene cada una dentro del equipo. Imagino que ellas ven cómo somos nosotras, que nos ven como otra generación (ríe). Creo que nos hemos mezclado muy bien y hemos hecho que eso sea un potencial del equipo, que eso no es fácil.

– Como miembro de esa otra generación que dice, ha vivido en primer persona una enorme evolución del fútbol femenino.

– No tiene nada que ver con la Inés que empezó a jugar en Primera. Por suerte he podido vivir ese crecimiento. Creo que aún así queda muchísimo camino por recorrer. Estoy muy contenta de poder haberlo vivido, de también poder haber aportado mi grano de arena para que las generaciones que vengan se encuentren en un contexto mucho mejor en el que se puedan desarrollar y competir al más alto nivel y dedicarse única y exclusivamente al fútbol. Cada vez vemos muchísimas más jugadoras con muchísimo más talento, muchísimas más niñas que quieren jugar. Ojalá pueda seguir vinculada al fútbol, todavía me siento con la energía suficiente y creo que puedo seguir aportando cosas.

– Nació en Ibiza. No parece el sitio más fácil para jugar al fútbol.

– Cuando empecé, en categoría Alevín, era la única niña que jugaba en Ibiza. No es fácil salir de allí y luego poder dedicarte al fútbol. El fútbol es algo muy pasional y siempre hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas por jugar al fútbol. Eso me dio la oportunidad de poder salir de Ibiza y poder dedicarme de forma profesional. Ahora la situación en Ibiza no tiene nada que ver con la que yo viví, ya estamos hablando de que ahí empieza a haber equipos de niñas femeninos.

– ¿Se imaginaba entonces poder ser profesional?

– Era algo inimaginable. Yo jugaba al fútbol porque me gustaba, nada más. Simplemente era una niña que jugaba. Yo no he crecido con ningún referente de ninguna futbolista. Es verdad que cuando empecé con los 16-17 años se empezaba a dar el fútbol femenino por la tele. Yo ahí fue cuando vi que existía el fútbol fuera de Ibiza y que te podías dedicar a ello. Pero lo que nunca me imaginaba es que iba a ser yo quien estuviera saliendo por la televisión.

– Con 18 años deja su casa y se va a Barcelona. ¿Cómo recuerda ese salto?

– Es raro porque Ibiza es un sitio muy pequeño. Eres joven y cuesta salir porque te da miedo. Tienes muchas inquietudes y no sabes lo que va a pasar. Aprendes sobre la marcha. Yo me vi de repente en una ciudad como Barcelona que no tiene nada que ver con Ibiza. Me fui de casa y como quien dice no sabía freír ni un huevo. Te hace madurar, te hace crecer más rápido. Vives situaciones que no habías vivido nunca. Y luego al final el ser humano se adapta a todo. Al principio me daba miedo pero luego no me costó mucho el cambio. Luego ya me costaba volver a casa (ríe).

– Ahora usted es una de referentes. Hasta tiene un campus de tecnificación para niñas. ¿Cómo se siente al ser alguien a la que admiran en la tele?

– Me veo una persona normal. No pienso en Inés Altamira la futbolista. Pienso en Inés Altamira la persona. Lo que más me alegra es por poder hacerlo en Ibiza y que las niñas vean que alguien de Ibiza con muchos menos medios de los que tienen ahora lo ha podido hacer. Muchas veces nos han faltado esos referentes para que nos den el empujón, porque si no mucha gente no se atreve a hacerlo. Eso me hace muy feliz. A mí me hubiera gustado vivir esa parte.

– ¿Cuando se retire se ve volviendo a Ibiza? ¿Tiene claro qué quiere hacer cuando lo deje?

– No lo tengo claro. A mí el mundo del fútbol me gusta muchísimo. Me gustaría seguir vinculada a ayudar en algo que haga crecer el fútbol femenino porque creo que puedo contribuir en eso. Imagino que el tiempo dirá. Son cosas que todavía no me planteo.