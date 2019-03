Tania Calvo, dentro del Top 8 mundial La pistard vitoriana es la primera que logra un octavo puesto mundial, en Polonia, en la velocidad individual OLGA JIMÉNEZ Martes, 5 marzo 2019, 23:16

El mundial de Polonia de ciclismo en pista debía despejar dudas y, sobre todo, sumar puntos para los juegos olímpicos de Tokio en 2020. A un año de la cita olímpica, todavía es una incógnita el futuro de Tania Calvo y Helena Casas, protagonistas en la velocidad por equipos en Río de Janeiro en 2016. La dupla española no acaba de reencontrar sensaciones, las que les llevaron a conquistar la Copa del mundo de 2016. El después no ha sido fructífero, todo lo contrario.

En el Mundial Polonia, las españolas concluyeron en la novena posición. 38 milésimas les privaban de estar entre las ocho mejores con un tiempo de 33''803 por detrás de la pareja china. «No cumplimos el objetivo de estar entre las ocho primeras, pero repetimos la posición del pasado Mundial y sumamos unos puntos valiosos de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos tras quedar por delante de Ucrania y de Polonia» comentaba Calvo. Las múltiples decepciones en esta modalidad, han hecho replantearse su preparación y objetivos a la alavesa. Prueba de ello, ha sido la octava posición en la prueba de velocidad individual, convirtiéndose en la primera española en lograr esa plaza en un campeonato del mundo en esta disciplina individual. «Tania ha completado un Mundial fantástico. Ha madurado en esta prueba y ha mejorado. Es un premio a tanto trabajo. El objetivo es lograr la plaza para Tokio» comenta su entrenador Javier Sola.

Calvo igualó su mejor resultado de la temporada, logrado en la Copa del mundo de Hong Kong. Accedió a los cuartos tras la descalificación de su rival en octavos, la rusa Daria Shmeleva por salirse de la línea de sprint, para caer ante la joven alemana de 19 años, Lea Friedrich, considerada la heredera de la legendaria Kristina Vogel. La gasteiztarra perdió por 64 centésimas la primera de las dos mangas, un margen que se redujo todavía más en la segunda, en la que no pudo forzar el desempate por 46 centésimas. ««Me deja un buen sabor de boca esta octava plaza. En el 200 iba mentalizada para hacerlo bien, el nivel táctico entra en juego y es ahí donde no se pueden cometer errores. Física y mentalmente me encontré bien a la hora de hacer los movimientos y esto satisfecha» comenta Calvo que, en la prueba de 500 metros, modalidad no olímpica, concluyo en la decimotercera posición con un tiempo de 34.333

Esa octava plaza supone muchas cosas para Tania Calvo. Para empezar, asegurarse un año más la beca ADO, lo que le permite seguir centrada exclusivamente en el ciclismo. Sumar puntos en el ránking mundial que la colocan actualmente en el puesto 16, lo que actualmente le daría plaza para estar en Tokio. «Es muy difícil la clasificación de la velocidad individual porque suman los puntos de las dos corredoras de cada país. En este momento, España tiene 1.400 puntos, Tania ha sumado 1.329 y Helena 71, entre Copas del Mundo, Europeo y Mundial. En ranking individual se descuentan las selecciones que clasifican por velocidad por equipos que son 8, es decir, 16 corredoras y luego quedan otras 8 plazas. Es decir, hay que estar entorno a las 16 primeras para acceder a las olimpiadas. Estamos en el límite» explica Sola.

En ese camino hacia Tokio, la próxima cita vital será el Europeo en el mes de septiembre en Berlín. Después vendrán las seis pruebas de la Copa del Mundo. Queda margen para Tania Calvo.