Itsaso Conde: «Sé que tarde o temprano volveré a Vitoria» La jugadora vitoriana posando recientemente en el centro cívico de Judizmendi. Esta deportista vitoriana va a debutar en la Liga DIA y no descarta regresar al Araski

Itsaso Conde (Vitoria, 1996) dará esta temporada el salto a la Liga DIA tras cuatro temporadas en León donde ha disputado varias fases de ascenso sin éxito. A punto de cumplir los 23 años y olvidada una grave lesión de rodilla que se produjo en 2015, quiere ser una jugadora importante en Bembibre. Formada en el Abaroa y después en el Araski donde militó en la campaña 2014-2015 en Liga Femenina 2, no esconde su deseo de volver a Vitoria. Reconoce que esta temporada ha habido contactos, aunque finalmente no han llegado a fructificar. Esta ala-pívot de 1,85 busca su sitio en la élite del baloncesto.

–Bembibre le ha brindado su primera oportunidad en Liga Femenina. ¿Sentía que era ya el momento de jugar en la élite?

–Sí, tenía muchas ganas de poder debutar en Liga Femenina. Estos años atrás tuve llamadas y opciones, pero decidí no marcharme de León porque estaba muy a gusto con el proyecto en Liga Femenina 2. Pero este año ya lo había meditado y tenía claro que quería dar el salto.

–¿El rozar ese ascenso con el Aros León disputando varias fases de ascenso le ha terminado por desgastar?

–Es verdad. Hacíamos buenas temporadas durante la fase regular, pero llegábamos a las fases de ascenso sin opciones. De alguna manera, genera cierta frustración. Me hubiese encantado ascender con León, pero no ha sido posible.

–Se marchó del Araski en 2015, justo cuando el club empezó a crecer y logró el ascenso un año después. ¿Se arrepiente?

–Tuve una temporada muy complicada con una lesión de rodilla bastante grave. Estaba con la selección U20 y me rompí el alerón rotuliano ese verano. Me dijeron que necesitaría siete meses para recuperarme. Me fui a León porque teniendo el Centro de Alto rendimiento allí, en lo primero que pensé fue en centrarme en la rehabilitación y luego pensar ya en baloncesto. Fue una decisión acertada porque me recuperé perfectamente, he podido competir a un buen nivel y no tengo ningún tipo de molestia. Necesité de ayuda psicológica para poder superarlo y recuperar la confianza. Todo está superado.

–Cuatro años en León de la mano de otra vitoriana Isabel Fernández 'Moses'.

–Sí. Ella me llamó y me dio toda su confianza. Creo que hemos hecho un buen trabajo dentro de todas las limitaciones que hemos tenido, pero los ciclos se acaban y ambas tomamos caminos diferentes.

«Durante la temporada recibí la llamada del Araski pero quizá fue demasiado pronto como para decidirme»

–¿Por qué Bembibre y no Araski? ¿Volvería a Vitoria?

–Durante la temporada recibí la llamada del Araski. Quizá fue demasiado pronto como para decidirme ya que aún no sabíamos si íbamos a disputar la fase de ascenso y no estaba en disposición de tomar ninguna decisión en ese momento. Después pasaron los meses, el Araski continuó haciendo equipo o pensando en el nuevo proyecto y la oportunidad desapareció. Manejé otras ofertas y me decanté por Bembibre. Sinceramente, creo que acabaré regresando a Vitoria. Espero que pueda ser la próxima temporada

Pelear por la permanencia

–Los caprichos del destino no le permitirán pisar Mendizorroza como rival ya que se medirán contra el Araski como visitante en el Open Day de Zaragoza.

–Fíjate que era una fecha que estaba marcada para mí, porque iba a ser muy especial, regresar a Vitoria, volver a Mendizorroza con mi familia, amigos. Y la mala suerte ha hecho que juguemos como visitantes ante el Araski en la primera jornada en Zaragoza.

–¿Qué objetivos se marca en Bembibre?

–Me gustaría tener minutos y adaptarme bien al ritmo de la Liga Femenina. Soy joven y aún tengo mucho tiempo para adquirir experiencia. Pelearemos por la permanencia y lo que llegue después. Está claro que la Liga DIA ha crecido y que hay tres equipos por encima del resto. Girona, Perfumerías Avenida y Valencia que ha hecho un equipo para aspirar a todo. El resto de equipos estamos en otro peldaño y habrá una gran pelea.

–¿Qué Itsaso Conde queda de la que vimos en Vitoria hace cuatro años?

–He evolucionado en mi juego. Al final, tengo que pelear contra jugadoras que me sacan bastantes centímetros y son más fuertes y he ido buscando mis ventajas desde un juego más exterior. Eso lo he ido aprovechando para salir algo más de la zona y ser más versátil. He trabajado estos últimos años mi tiro y el juego exterior.