Raquel Carrera: «Soy muy joven, pero en la pista no hay edades»

Raquel Carrera (Ourense, 2001) es una de las promesas del baloncesto español. Así lo consideró Valencia Basket, que no dudó en ficharla para las próximas cinco temporadas después de tres años excepcionales en Liga Femenina 2 con el Celta Zorka. Cedida al Araski esta campaña, la gallega ha dado el salto a la élite con solo 17 años. Juventud, potencia, talento e ilusión impulsan a esta jugadora a seguir el camino marcado, desechando la opción de cruzar el charco para enrolarse en una universidad americana. Esta tarde se enfrentará a su equipo de origen, el Valencia, en lo que será el debut de las vitorianas en su feudo tras dos jornadas disputadas en Zaragoza y La Seu.

–¿Mejor de lo que esperaba su debut en la Liga Femenina?

–Solo hemos disputado dos jornadas y sé que aún debo adaptarme al ritmo. Pero estoy contenta, el equipo me está ayudando mucho y Made me está dando confianza. Yo intento aportar lo mejor de mí

–Solo tiene 17 años y ya es profesional. ¿Ha aparcado sus estudios?

–No, para nada. Compatibilizo estudios y baloncesto porque en un futuro no se sabe. Intento estudiar por las mañanas y por las tardes, además de los días libres. Me ayuda el hecho de que otras compañeras del equipo también estudian. Compatibilizar las dos cosas te ayuda a llevar la vida más estructurada y ordenada. Si te organizas, es posible. Tengo claro que quiero dirigir mi vida académica por la rama de la fisioterapia. También la psicología me atrae mucho. Nunca se sabe si puedo estudiar ambas las cosas.

–¿Se abstrae de halagos y comentarios que le catalogan como una de las promesas del baloncesto español?

–Bueno, yo hago lo que me gusta. Los halagos y las críticas también forman parte del deporte, en función de si ganas o pierdes. En los peores momentos, lo mejor es tener a tu gente arropándote. En mi caso, siempre está mi familia, que nunca falla. Cuando hablan de jugadora de futuro, yo prefiero quedarme en el presente porque el futuro es muy incierto.

–Se fue con 13 años fuera de su casa a jugar a Vigo, ¿tan claro lo tenía?

–Sí. Desde los 5 años empecé con el balón y a jugar con 8. Con 13 me voy a Vigo a jugar con el Celta. Al principio fue algo que me asustó mucho porque era cambiar de rutinas, de entorno, pero si yo quería salir adelante y poder mejorar en el baloncesto tenía que intentarlo. Fue con esa edad cuando pegué el estirón y ya en el Celta apostaron por mí.

–Aúna talento y altura, con 188 centímetros para jugar en una posición complicada como la de pívot. ¿Se ha elevado el nivel físico?

–Sí, muchísimo. Creo que el talento es un punto, pero si no lo trabajas y acompañas con un buen físico, se queda en nada. Ésta es una liga muy física, con jugadoras muy fuertes y muy trabajadas, como Reisingerova, con la que me tocará pelear en el partido ante el Valencia en Mendizorroza, o Erika De Souza, que es grande y veterana. Pero en los entrenamientos con Tamara Seda aprendo mucho a curtirme, a aprender a defender a jugadoras de su estilo.

–Usted está 'de prestado' en Araski porque pertenece a Valencia, club con el que se ha vinculado cinco temporadas. ¿Cómo le llegó esa oportunidad?

–Yo estaba en un momento de duda, sobre si quedarme en España o irme a Estados Unidos. Pero cuando el Valencia me ofreció la oportunidad no lo pensé. Mucha gente se marcha porque no tiene la oportunidad de jugar a alto nivel en España y compatibilizarlo con estudios, pero la oferta del Valencia reunía esas condiciones y por eso, decidí quedarme porque la oportunidad de venir al Araski como cedida me convenció. Valencia tiene una súper plantilla que aspira a todo, tanto en Liga como en Eurocup. Para mí lo mejor es adquirir experiencia y minutos en Vitoria para mejorar. Estoy muy contenta. Yo siempre digo que la edad es un número y que hay que demostrar que puedes con el trabajo diario. Soy muy joven, pero en la pista se olvidan las edades.

–Esta tarde en Mendizorroza veremos a tres jugadoras que han logrado el oro en el Eurobasket. ¿Cuánto ayuda a las jóvenes a tener esas referentes en la selección española?

–Ayuda muchísimo. Imagínate lo que supone para nosotras enfrentarnos a grandes jugadoras como Tamara Abalde, María Pina o Queralt Casas, por mencionar a las del Valencia Basket, pero no me olvido de otras como Laia Palau o Silvia Domínguez. Que ellas estén en la Liga española da mucho nivel a la competición y sirven como referentes para las niñas.