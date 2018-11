Atletismo Elena Loyo, más cerca del Europeo de cross tras concluir tercera en Soria Elena Loyo, en el centro de la imagen, durante el pasado cross de Atapuerca / EL CORREO La alavesa logra el primer podio de su carrera en campo a través y se prepara para la cita europea de diciembre OLGA JIMÉNEZ Lunes, 19 noviembre 2018, 02:37

Por sorpresa y sin tenerlo como objetivo, Elena Loyo roza con los dedos su participación en el campeonato de Europa de cross que se celebrará el próximo 9 de diciembre en la localidad holandesa de Tilburg. La temporada de cross siempre da el pistoletazo de salida de la temporada de atletismo. Es tiempo de barro para los especialistas. Los atletas de ruta engrasan maquinaria y prueban, pero nunca para disputar. La alavesa ratificó ayer en Soria, las buenas sensaciones del pasado fin de semana en Atapuerca donde logró acabar en decimoctava posición en la general, y la quinta española, por detrás de mujeres habituadas al campo a través como Trihas Gebre, Zulema Fuentes o Tania Carretero, todas compañeras de equipo en el BM Bilbao Atletismo. La de Murgia, sorprendida por la posición y los puntos sumados en el ranking clasificatorio para el Europeo, decidió acudir a Soria. De menos a más, en la cuarta vuelta, alcanzó a la gran Nuria Lugueros e incluso aguantó en el sprint. Cuando cruzó la línea de meta, ni siquiera sabía que había hecho podio. « Ha sido sorpresa total para mí, porque he pasado de participar en Atapuerca por hacer algún cross, a verme con posibilidades de estar en el Europeo, y más tras el tercer puesto en Soria. No sabría explicarte por qué. Me siento más fuerte y cómoda, pero el cross nunca ha sido mi especialidad» explicaba a EL CORREO.

La vencedora fue la keniana Gloria Chebinatt. En segunda posición terminó la danesa Anna Emilie Moller. Esa tercera posición, primera española tiene un valor casi definitivo. Loyo encabeza la clasificación de puntos para la cita holandesa, por delante de Zulema Fuentes, Trihas Gebre, Maria José Pérez y Tania Carretero. El sistema clasificatorio de la federación española establece que estarán en el campeonato de Europa, la campeona de España que es Trihas Gebre durante las cuatro últimas ediciones y cuatro más que hayan obtenido los puntos suficientes en dos de las tres pruebas puntuables, es decir, Atapuerca, Soria y Alcobendas que se celebrará la próxima semana. Loyo está a un paso, pero falta la confirmación oficial. Si a pesar de los buenos resultados viera peligrar su presencia continental, tendría que competir el próximo fin de semana en tierras madrileñas. Algo que decidirá a mediados de esta próxima semana con el asesoramiento de su entrenador Martín Fiz.