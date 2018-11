Atletismo «Correr es una terapia estupenda contra el cáncer» Proyecto Corre en Rosa La oncóloga Lucía González Cortijo y varias de sus pacientes participarán este domingo en la Behobia San Sebastián M. VARGAS Viernes, 9 noviembre 2018, 00:33

Hace cuatro años la oncóloga madrileña Lucía González Cortijo y Ramiro Matamoros, un célebre corredor popular, pusieron en marcha la iniciativa Corre en Rosa, para animar a correr a mujeres diagnosticadas con cáncer. En este tiempo, ya forman un grupo de 200 pacientes que entrenan dos veces por semana, e incluso algunas de ellas se marcan retos muy ambiciosos. El año pasado acudieron al Maratón de Nueva York y el próximo domingo afrontan la Behobia-San Sebastián.

-¿Cómo surge la idea de Corre en Rosa?

-Cuando empecé a correr me di cuenta de lo bien que me encontraba. Es un ejercicio muy fácil de hacer para las mujeres que no tenemos tiempo para nada. Y pensé que a mis pacientes también les iba a venir bien.

-¿El ejercicio forma parte del tratamiento contra el cáncer?

-Sí. A mí me costaba horrores que mis pacientes hicieran ejercicio, aunque es algo que viene fenomenal. La mayoría de las mujeres cogen peso con los tratamientos hormonales, se encuentran muy cansadas y correr es una terapia estupenda contra el cáncer.

«El ejercicio viene muy bien, pero tiene que estar supervisado»

-¿El beneficio es más psicológico que físico?

-Para una mujer que ha tenido cáncer o que se lo acaban de diagnosticar, ayuda en todos los sentidos. Evidentemente tiene que estar supervisado. Mis pacientes realizan ejercicio, pero están controladas por cardiólogos y médicos especializados en medicina deportiva. Y, por el momento, no hemos tenido ningún problema. Todas están bien.

-¿También es importante la empatía que se forma en el grupo?

-Si, porque además es muy complicado que una mujer comience a correr sola, y más cuando está en tratamiento. Por eso creamos el grupo. Antes, con un cáncer, la paciente se quedaba en casa, marginada. Y ahora, hay que ver la ilusión que tienen las chicas. ¡Nos conocen en todas las carreras!

«Estas mujeres han demostrado que nadie tiene que correr por ellas»

-¿Cómo se plantean los entrenamientos?

-Nos entrena Ramiro Matamoros, que es el mejor corredor popular de nuestro país, y más gente de su equipo porque ya tenemos 200 pacientes. Entrenamos dos días por semana en Pozuelo.

-¿También participan en carreras populares?

-Sí. Cada año nos planteamos un reto de running. El año pasado seleccionamos a 5 pacientes, entrenamos y nos fuimos al maratón de Nueva York. Y este año nos llamaron de la Behobia. Nos contaron su proyecto de aumentar la participación femenina y vamos muy ilusionadas. Iremos unas 25 personas.

-En toda la geografía se organizan carreras contra el cáncer, pero en su proyecto son las pacientes las que participan…

-Sí. Son mujeres que demuestran que se puede correr con cáncer, con quimioterapia, con radioterapia y que nadie tiene que correr por ellas. Son ellas las que corren por y para sí mismas.

-Detrás de Corre en Rosa, hay una fundación más grande. ¿No es así?

-Sí. Se llama La Vida en Rosa. Y además de correr, damos soporte en otros ámbitos a las pacientes con cáncer. Ofrecemos ayuda psicológica, pero también organizamos talleres culturales, visitas a museos, tiro con arco. Hacemos muchísimas cosas y estoy muy contenta porque tenemos un grupo muy cohesionado.