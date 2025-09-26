El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Logo Patrocinio
Cajón de letras

Una máquina de palabras

El tren inspira expresiones cotidianas que hablan de retos, oportunidades y confrontación, siempre de gran envergadura

Guillermo Gómez Muñoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:49

200 años después del primer viaje en tren es indiscutible el impacto que este medio de transporte ha tenido no solo en nuestra forma de ... vida, sino también en nuestro uso de la lengua. Curiosamente, la palabra «tren» es anterior a la invención del ferrocarril. Se usaba ya en el siglo XVII y es una adaptación del francés 'train' (lo que se arrastra). Los ejércitos, por ejemplo, tenían carruajes en los que transportaban lo necesario para la tropa y a los que se denominaba 'tren de equipajes'. Ahondar en la etimología del francés 'train' nos lleva al 'trahere' latino (arrastrar), origen a su vez del 'traer' castellano. Por otro lado, el sinónimo de uso más culto «ferrocarril» se documenta por primera vez ya con las locomotoras rodando por las vías (s. XIX). El vocablo es un compuesto que alude a los dos carriles de hierro por los que circulan los vagones. De los dos lexemas es quizás más interesante detenerse en 'carril'. En sí es un derivado adjetival de 'carro', originado a partir del 'carrus' latino que, a su vez, es un préstamo de alguna lengua céltica, cuya raíz indoeuropea 'kers' aludía a la acción de correr. El 'carril', antes de ser vía, se refería al surco que dejaban en el camino las ruedas del carro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una máquina de palabras

Una máquina de palabras